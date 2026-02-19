Verstappen ve a Red Bull "por el buen camino" tras el penúltimo día de test

En el Circuito Internacional de Sakhir, Max Verstappen completó un total de 139 vueltas, lo que equivale a 752 kilómetros, en su último día de test de pretemporada. Por la mañana registró un tiempo de 1:33.584, lo que le valió el segundo puesto en la tabla de tiempos. Por la tarde aceleró mejoró hasta el 1:33.162, lo que finalmente fue el tercer mejor tiempo del día, por detrás de Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri.

Tras un problema con el sistema de refrigeración el miércoles, para Red Bull era fundamental acumular kilómetros en la penúltima jornada de pruebas. Al no surgir ningún problema técnico digno de mención, lo consiguieron con creces.

"Como equipo, ha sido bueno centrarnos hoy en las tandas largas", declaró Max Verstappen al final de la jornada. "Hemos hecho algunos ajustes en la configuración y eso nos ha llevado por buen camino desde ayer hasta hoy. También ha sido positivo poder rodar durante todo el día".

"Después de la pausa para comer, nos centramos en hacer una simulación de carrera", añadió.

Verstappen completó varias tandas largas con diferentes neumáticos. Lo que más llamó la atención fue la consistencia: en la segunda mitad de la simulación, rodó durante mucho tiempo en 1:37, con un descenso controlado hacia el final de las tandas.

Aún queda mucho por analizar en Red Bull

Aunque el piloto holandés se mostró satisfecho con el desarrollo de la jornada, destacó que aún queda trabajo por hacer: "Los neumáticos son muy sensibles, por lo que aún hay mucho que analizar", dijo el piloto neerlandés de Red Bull.

McLaren impresionó el jueves con las potentes tandas largas de Piastri, mientras que Mercedes, con Antonelli, registró el mejor tiempo de los test hasta el momento, aunque fue en una pista más fría en la fase final de la sesión. Sin embargo, para Red Bull, la ganancia más importante fue la cantidad de datos recopilados. Tras un miércoles decepcionante, el equipo pudo completar ahora un programa completo y recopilar información valiosa sobre el desgaste de los neumáticos, el equilibrio y la configuración.

"El viernes queremos dar tantas vueltas como sea posible", concluyó Verstappen, que está programado que corra durante la tarde. "Aún hay mucho que comprender, así que tenemos que recopilar los máximos datos como posibles sobre el coche antes de llegar a Melbourne".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images