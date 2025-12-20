Verstappen siente los problemas de Hamilton en 2025: "No es bonito de ver"

Max Verstappen dice que la dura temporada 2025 de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 "no fue agradable de ver". A pesar de una victoria en la sprint en el Gran Premio de China, el inglés sufrió más a menudo para igualar a su compañero de equipo, Charles Leclerc, y no pudo registrar un solo podio en carrera larga en su campaña inaugural en Ferrari.

Al final del año, el siete veces campeón del mundo estaba visiblemente angustiado y perplejo por su incapacidad para sacar el máximo partido de un SF-25 muy complicado.

Esta fue, según todas las métricas, la peor temporada de Hamilton en sus 19 años de carrera deportiva en la F1, y Verstappen, tetracampeón del mundo, que obtuvo algunos de sus mayores éxitos contra el británico, se ha entristecido por la situación.

"No ha sido una buena temporada para él, por supuesto. Se nota en todo, como en la radio del equipo", dijo el neerlandés en una entrevista a 'Viaplay'. "Realmente duele", sugirió el entrevistador, a lo que Verstappen respondió: "Para ser sincero, para mí también. No me gusta ver eso. No sé si abandonar. No va a abandonar, así que seguro que estará ahí. Pero no es agradable de ver".

Con "abandonar" se refiere a los rumores sobre la retirada anticipada de Hamilton, que fueron rápidamente desmentidos por el propio piloto de 41 años, quien el año que viene se convertirá en el cuarto piloto más veterano de la F1 en el siglo XXI.

Fernando Alonso, de Aston Martin, no tiene rival en esa categoría; el bicampeón del mundo, que debutó en la F1 en 2001, cumplirá 45 años durante la temporada 2026. Ya es el piloto de F1 de más edad desde Graham Hill en 1975, y todavía lidera el esfuerzo de Aston Martin en el Mundial, con un claro dominio sobre su compañero de equipo Lance Stroll.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Pero Verstappen advierte que con la edad se hace más difícil, y definitivamente no está planeando quedarse tanto tiempo: "Creo que lo que más echas de menos... Son más las molestias físicas. Se sufren más las cosas. De todas formas, estos coches no son los más cómodos de conducir".

"Y cuando eres mayor, naturalmente sufres más. Tu hombro, tu espalda, tu cuello. Creo que hay que esforzarse un poco más para mantener todo en forma. Es algo en lo que hay que concentrarse mucho más. Personalmente, creo que cuando tenga 40, 44 años... No seré el mismo de ahora. Pero quizá tampoco en términos de motivación. Y si no estás en un coche de primera, entonces definitivamente no".

"Creo que si Fernando estuviera en un coche puntero, entonces... Como en 2023, ya sabes, entonces podría competir por un podio. Entonces, ves al luchador salir de nuevo. Pero cuando has sido campeón del mundo dos veces...Y ya has ganado mucho... Y estás conduciendo para ser décimo... Sí, entonces piensas [¿por qué estoy haciendo esto?]".

Información adicional de Filip Cleeren

