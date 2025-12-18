Verstappen explica por qué no siente como una derrota el título de F1 en 2025

Max Verstappen ha explicado por qué perder su quinto título mundial consecutivo de Fórmula 1 por apenas dos puntos no se siente realmente como una derrota. El neerlandés se quedó a sólo dos tantos de superar a Lando Norris, que selló su primer campeonato del mundo con un tercer puesto en el final de la temporada 2025, en Abu Dhabi.

Tras una dura primera mitad de campaña, Verstappen estaba a 104 puntos del segundo McLaren, de Oscar Piastri, que acabó tercero en la general, tras el Gran Premio de Países Bajos. Su improbable remontada fue el resultado de las mejoras en la puesta a punto de Red Bull, mientras que McLaren tiró por la borda muchos puntos de varias formas, incluyendo errores de pilotaje por parte de Piastri, errores de estrategia, un problema de fiabilidad de Norris en Zandvoort y una doble descalificación en Las Vegas por desgaste excesivo de la plancha del suelo.

El desdichado panorama de Red Bull a mitad de temporada, que llevó al director del equipo, Christian Horner, a ser sustituido por Laurent Mekies, es la razón por la que Verstappen no siente que se le haya escapado un quinto título, sintiéndose afortunado, para empezar, de haber estado tan cerca de lograrlo.

"Bueno, yo lo veo así... Realmente no perdimos el título, porque nunca estuvimos realmente en la pelea", dijo Verstappen a la cadena holandesa 'Viaplay'. "Creo que si nos fijamos en toda la temporada, nunca tuvimos realmente la oportunidad de competir".

"Como eran dos, por supuesto, [los pilotos de McLaren] se quitaron muchos puntos entre ellos. Y debido a eso, si estás solo, y en algún momento, las cosas empiezan a ir mejor, entonces, claro, te pones un poco al día. Unos cuantos incidentes o errores de estrategia, descalificaciones, y entonces en algún momento estás en ello. Realmente, no siento que nos hayamos perdido nada".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Esa es también la razón por la que Verstappen está obviando su pérdida de puntos en el Gran Premio de España, cuando fue penalizado por conducir peligrosamente contra George Russell, por más que esa fue la única pérdida de puntos obvia que estuvo completamente bajo su control.

"Creo que podemos estar contentos de haber podido competir en el campeonato", reflexionó el neerlandés, que ahora correrá con el dorsal #3 tras perder el #1 de campeón, sobre el incidente de Barcelona. "En primer lugar, nunca fuimos líderes del campeonato. Además, nosotros mismos recibimos muchos regalos".

"Desde luego, el campeonato no se perdió en Barcelona. Creo que hay que fijarse más en dónde tuvimos oportunidades de competir. Y sí, por supuesto, siempre hay momentos... Mira, me dejaron fuera en Austria. Pero, de nuevo, tuvimos muchos problemas en muchas carreras antes de eso. Errores con las paradas en boxes, fines de semana en los que nada salía bien. Así que, mirando hacia atrás, hay un montón de cosas que podría haber hecho mejor".

"Y al final, McLaren fue descalificado en Las Vegas. Si eso no hubiera ocurrido, entonces ni siquiera habríamos estado en la batalla. Así que depende de cómo lo mires. Al final, no importa si es un punto, medio o veinte. No ganar es no ganar. O estás embarazada o no lo estás. No estás medio embarazada, ¿verdad?", concluyó.

Más de la F1: Fórmula 1 ¡Confirmado! Verstappen cambia de dorsal para la F1 2026