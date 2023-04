Verstappen cuenta cómo fue su momento más vergonzoso en la F1

Cargar el reproductor de audio

Llegar a la Fórmula 1 es algo de lo que muy pocos pueden presumir, pero una vez que se hace, ningún piloto quiere cometer errores, y menos en sus primeras carreras. Sin embargo, eso es lo que le pasó al que ahora es el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, quien protagonizó una curiosa a la vez que divertida historia en la que asegura que fue su momento más vergonzoso en el Gran Circo.

Corría la temporada 2016, su segundo curso en la máxima categoría del automovilismo, y aunque ya había subido a lo más alto del podio tras su victoria en España en el estreno con Red Bull, el neerlandés vivió un Gran Premio de Estados Unidos muy peculiar.

Así recordaba Verstappen lo que sucedió cuando se le preguntó sobre el instante en el que más vergüenza pasó: "Lo sé exactamente. Fue en 2016, en Austin, donde estaba en la quinta posición quizá, no importa mucho, la verdad, porque había muy poca diferencia respecto a los pilotos que estaban en la tercera y cuarta plaza".

"Mi ingeniero me dijo como, 'aprieta ahora, aprieta ahora', y eso hace que pienses que vas a parar en esa vuelta, por eso incrementé la velocidad", continuó. "Estaba haciendo la vuelta en Austin, y en las dos últimas curvas rápidas estaba yendo todo bien, por lo que fui al pitlane".

"Hice el giro y me di cuenta de que realmente nunca me llamaron para entrar a boxes", desveló Verstappen. "No me dijeron de parar, nunca lo hicieron, y en ese momento fue como, '¡oh, Dios, qué acabo de hacer!'".

A partir de ahí, todo se resolvería como pudieran en el box de Red Bull, ya que era algo imprevisto: "Era como, '¡chicos, estoy en el pitlane, estoy entrando, estoy entrando!', y en ese momento ves a todos los mecánicos corriendo con los neumáticos y, por supuesto, la parada fue de ocho o diez segundos. Aún así sigo considerando que fue una detención muy rápida".

Sin embargo, poco importó cómo fuera el cambio de gomas, ya que el monoplaza austriaco dijo basta antes de tiempo: "Después de la parada ves que es algo que no tenía sentido, pero después de tres vueltas mi caja de cambios se rompió y tuve que abandonar. Imagina que no hubiera pasado nada…"

Después de la carrera, todos los integrantes de Red Bull deben rendir cuentas con una de las personas más importantes del equipo, el asesor, Helmut Marko, quien acostumbra a ser un tipo duro en temas deportivos.

"Tras la carrera tuve algunas conversaciones con [Helmut] Marko. Le dije 'la he cagado', sin más, cometí un error, pero lo que a él le gusta es que le digas directamente que has fallado, lo aprecia, odia cuando una persona empieza a poner excusas", dijo. "Si te pregunta por qué has ido lento o algo así, prefiere que le digas que has cometido fallos".