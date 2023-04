Horner alabó la "paciencia" de Verstappen con Hamilton y Russell

Cargar el reproductor de audio

Max Verstappen salió desde la pole position en el GP de Australia, pero fue adelantado por George Russell en la salida, y luego perdió otra posición en la curva 3 cuando, en palabras del director de la escudería de Milton Keynes, Christian Horner, Lewis Hamilton "envió un misil" por el interior e hizo un adelantamiento agresivo.

El piloto neerlandés se colocó tercero, detrás de la batalla entre los dos pilotos de Mercedes antes de que Russell entrara en boxes cuando salió el coche de seguridad tras el accidente de Albon.

La bandera roja posterior permitió a Hamilton y Verstappen hacer un cambio de neumáticos gratuito y eso les colocó al frente de la carrera, sacando ventaja sobre los pilotos que ya habían parado.

Pocas vueltas después de la reanudación de la carrera, el de Red Bull recuperó el liderato tras un adelantamiento con el DRS y empezó a abrir distancia en su camino hacia la victoria.

"Obviamente, Max [Verstappen] tenía que adelantar a Lewis [Hamilton]", dijo Horner. "Los dos Mercedes empezaron rápido, fueron muy agresivos en la primera vuelta y Max tuvo mucha paciencia para no verse perjudicado".

"George [Russell] hizo una buena salida, y lo adelantó en la primera curva. Y entonces Fernando [Alonso] y Lewis se le echaron encima, con el británico enviando un misil la curva 3", continuó.

Al ver esa acción, Horner alabó a su piloto por dejar espacio a Hamilton: "De nuevo, creo que tuvo mucha paciencia para apartarse a todo", dijo. "Fue una carrera dura entre los dos, y luego, por supuesto, la carrera acababa de empezar, y fue una gran lucha entre los tres de delante".

"[Los Mercedes] empezaron a pelearse entre ellos e hicieron entrar en boxes a George Russell, salió la bandera roja y se convirtió en una lucha directa entre Max y Lewis, y lo solucionó rápido. Luego fue cuestión de controlar la carrera a partir de ese momento", añadió el británico.

Tras la carrera, Verstappen también dejó claro que no estaba satisfecho con el adelantamiento de Hamilton en la primera vuelta: "Por mi parte, solo intenté evitar el toque. Está bastante claro en las reglas lo que se permite hacer ahora cuando vas por el exterior, pero está claro que no se cumple".

"No obstante, no pasa nada, teníamos buen ritmo y les adelantamos de todas formas, pero es algo a tener en cuenta en las próximas carreras".

Lewis Hamilton, en cambio, creía que su maniobra había sido justa, con ambos dándose un respiro: "Creo que fue bastante bien. Quiero decir, él frenó pronto y yo frené más tarde, y yo iba por el interior, creo que ambos nos dejamos espacio el uno al otro".

"No le saqué de la trazada y él no giró hacia mí. Así que no nos tocamos, y así son las carreras".

El director de Mercedes, Toto Wolff, tampoco vio ningún problema en la maniobra del heptacampeón: "Hemos hablado mucho en el pasado sobre las reglas de carrera cuando se compite. No creo que fuera una acción mala".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!