Fórmula 1

Verstappen espera "menos tonterías" en las reglas de la F1 2026

Verstappen dice que habría "preferido ver menos tonterías" en las reglas de la F1 para 2026 y espera que todo sea "muy diferente" para los pilotos.

Laurens Stade
Laurens Stade
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

La Fórmula 1 se prepara para una nueva era a partir de 2026. Las nuevas normas técnicas deberían llevar la categoría hacia una dirección que en última instancia permita mejores duelos en la pista, aunque también ha habido algunas dudas desde que se anunció el reglamento.

En particular, hay muchos interrogantes sobre las nuevas unidades de potencia. El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirma que es teóricamente posible que los coches de F1 alcancen los 400 km/h, pero parece más realista que esto no ocurra, porque la potencia del motor eléctrico no será ilimitada.

Red Bull, entre otros, ha expresado su preocupación por las nuevas normas. En concreto, se teme que la velocidad máxima en las rectas más largas disminuya en ocasiones debido al "clipping": el motor tendrá menos potencia cuando se agote la energía almacenada del motor eléctrico, lo que se traduce en una velocidad máxima cada vez menor.

Max Verstappen subrayó en una extensa entrevista con Viaplay que "siempre se ha mantenido un poco en un punto intermedio" en la discusión sobre las reglas para la temporada 2026 de la Fórmula 1. "Por supuesto, puede estar bien o no. Pero será muy complicado creo con todas las reglas extra".

Como muchos otros pilotos, ya ha tenido una primera toma de contacto con los monoplazas de 2026 en el simulador, que saldrán a la pista por primera vez de verdad durante los test invernales en Barcelona a finales del mes de enero.

"Va a ser muy diferente", dijo Verstappen basándose en las sesiones en el simulador. "Está claro que vas a reducir la velocidad en ciertos tramos. Por supuesto, no se sabe muy bien cuánto; se puede juguetear un poco con eso también, con cómo quieren que se libere esa energía en la recta. Pero realmente es un reglamento bastante complicado", cree el piloto de Red Bull, de 28 años.

Y añade que en 2026 "hay mucho más en juego" en la búsqueda del tiempo por vuelta. "Cómo se pisa el acelerador, la reducción de marchas, cosas así", explica. "Hubiera preferido menos tonterías así. Sólo aplaudir, conducir lo mejor posible, a tope. Ahora tienes que pensártelo todo mucho más. Esperemos que todos nos acostumbremos y funcione bien, pero creo que a todo el mundo le costará acostumbrarse".

