Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Verstappen explica lo que necesitaría para cambiar de equipo en la F1

Max Verstappen descarta cambiar de equipo en la F1 a corto plazo, ya que para él Red Bull es "como una segunda familia y eso no es fácil de replicar".

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Antes de las vacaciones de verano de la Fórmula 1 en 2025, surgieron fuertes rumores que vincularon a Max Verstappen con Mercedes, antes de que ambas partes asegurasen que no unirían sus caminos, aunque reconociesen las conversaciones y el interés mutuo en un momento dado.

Ya con la temporada finalizada y tras una gran remontada del holandés en gran parte debido a un paso adelante que permitió a Red Bull volver a ser un equipo competitivo, Verstappen fue sincero al hablar sobre su futuro y sobre lo que necesitaría él para cambiar de equipo en la F1, ya que Red Bull es una segunda familia para él después de haber llegado al equipo en 2017.

Estas fueron sus palabras en una entrevista con la BBC Sport: "Para mí, no se trata solo de la F1. Hay muchas cosas que deben unirse para que yo haga un cambio así. Futuros roles y cosas así".

"Entonces, si alguna vez hiciera un cambio de equipo, por supuesto, sería un cambio grande para mí porque esto [Red Bull] se siente como una segunda familia y eso no es fácil de replicar, digamos".

Para Verstappen, no tener un coche competitivo no sería una razón única por la que buscar un cambio de equipo, ya que él necesita mucho más que eso.

"El cambio de equipo, si alguna vez lo hiciera, no es solo porque necesito un coche más rápido o porque necesito un cambio en el entorno. Hay muchas cosas relacionadas con mi carrera en la F1 y otras que hago fuera de ella que deben confluir".

Sin embargo, cuando se le recordó que durante el periodo de bajo rendimiento en 2025 de Red Bull no dudó en hablar con Mercedes, Verstappen quiso dejar claro que no fue nada serio y que todo se hizo de una manera "amistosa" entre él y Toto Wolff, director del equipo alemán.

"No voy a mentir. Claro que hubo conversaciones, ya lo he reconocido antes. Pero al mismo tiempo, todo fue muy amistoso y abierto. Nada más", concluyó.

De cara a 2026, hay más dudas que certezas con Red Bull, ya que será su primer año corriendo con sus propias unidades de potencia y también el primer año sin Adrian Newey en el departamento técnico, así como muchas otras bajas importantes como las de Christian Horner o Helmut Marko. Debido a ello, algún rumor ha salido ya a la luz en cuanto al futuro de Verstappen se refiere, con Aston Martin como uno de los principales equipos interesados en sus servicios.

Juanjo Sáez
Max Verstappen
Red Bull
Filtros