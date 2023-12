Verstappen explica la importancia de su relación con Lambiase en la F1

Los intercambios de mensajes entre Max Verstappen y su ingeniero de pista, Gianpiero Lambiase, se convirtieron en un tema de atención habitual en la temporada 2023 de la Fórmula 1, carente de narrativas alternativas en general gracias a la aplastante posición de dominio de Red Bull en el campeonato.

Cuando Motorsport.com preguntó al tricampeón del mundo sobre la relación entre ambos en una entrevista exclusiva, Verstappen dijo que apreciaba el tono, a menudo cortante, de Lambiase. "Así es como funciona la relación", explicó. "Yo estaría muy... no molesto, pero no me gustaría tener un ingeniero que es muy monótono o que sólo dice 'copy... revisa eso'".

Cuando se le preguntó si necesitaba ser desafiado por el ingeniero italiano para rendir al máximo en la pasada campaña, el #1 fue claro: "Sí, sólo necesitas un poco de fuego. Así es como me gusta actuar".

El piloto neerlandés también comentó que "supongo que a la gente le encanta" al hilo de cuánto tiempo se les dio en las retransmisiones de televisión a sus conversaciones en la radio del equipo austriaco.

"Pero así es nuestra relación", continuó. "Somos muy directos y si algo no nos gusta, por supuesto que lo comunicamos. También es un poco culpa de la F1 [que los mensajes reciban tanta atención], porque lo emiten todo sólo para lanzarlo".

"No necesitan retransmitirlo, ya me entiendes. Así que supongo que a ellos también les gusta que salga la emoción. Pero nuestra relación nunca ha cambiado en ese sentido. Y también después de la carrera estamos absolutamente bien porque, por supuesto, estamos allí para ganarla".

Por otra parte, el vigente campeón también rechazó la sugerencia que hizo públicamente Lewis Hamilton tras el Gran Premio de Gran Bretaña sobre sus insultos por radio. El piloto de Mercedes bromeó así: "Sabes que habla en serio cuando pone la 'F' delante (refiriéndose a 'fucking')" después de terminar tercero detrás de Verstappen y de Lando Norris en Silverstone.

Más tarde durante el año, en Austin, Verstappen se frustró abiertamente con los mensajes de Lambiase mientras lidiaba con un problema de frenos, a la vez que el propio Hamilton se acercaba en la parte final de la carrera. Pero Max insistió en que cualquiera de sus comentarios o tono en la radio en cualquier momento no tienen "nada que ver con estar bajo presión".

"En Austin no estaba contento con lo que estaba pasando y necesitaba concentrarme en la frenada para ser consistente", detalló. "Pero, es bueno que otros pilotos puedan pensar así. Pero, para mí, yo nunca... Bueno, incluso si estoy bajo presión no estoy cometiendo errores de todos modos. Así que está bien", finalizó.