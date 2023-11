Cómo Gianpiero Lambiase se enteró de que Verstappen sería su piloto

La unión entre Max Verstappen y Gianpiero Lambiase ha sido muy fructífera, puesto que, junto con el italiano, el neerlandés se ha proclamado campeón del mundo en tres temporadas de Fórmula 1 consecutivas, pero es en esta cuando estamos escuchando algunas discusiones a través de la radio con más frecuencia.

"Discusiones, nunca tenemos", mencionó el ingeniero en una entrevista con De Telegraaf. "A veces necesitamos más tiempo que una o dos horas para volver a estar juntos. Los dos tenemos adrenalina en el cuerpo, a veces necesitas tomarte un tiempo para ti antes de decir cosas de las que [luego] te arrepientes".

Según Gianpiero Lambiase, el vínculo entre él y Max Verstappen es tan bueno porque pueden ser sinceros el uno con el otro, y esa sinceridad es gracias a que han trabajado juntos desde que el holandés recaló en Red Bull en el Gran Premio de España 2016. Ese fin de semana, todos fueron conscientes de lo que tenían ante sí, como reconoció el italiano en otra charla con Talking Bull: "Enseguida nos dimos cuenta de lo rápido que cogía todo".

Fue el momento perfecto para que el neerlandés subiera al equipo mayor, y el italiano explicó cómo vivió eso a mitad de temporada: "Recibí una llamada de Helmut [Marko, asesor de Red Bull] una tarde y me dijo, 'tienes un nuevo piloto, se llama Max Verstappen y pilotará esta semana porque ya está en el simulador'. A la mañana siguiente recibí la confirmación de la fábrica y pasamos tres jornadas en el simulador para que se acostumbrara al equipo, le presentamos a la gente, los procedimientos del coche, y, básicamente, hicimos tantas cosas como fuera posible".

No obstante, el ingeniero tuvo que hacer algo más, porque el holandés era todo un desconocido para él: "Le hemos preparado algunos retos, como una prueba a ciegas con la cantidad de combustible en la clasificación. No tuvimos que volver a hacer nada, no solo fue un chico de 18 años que jugó mucho en la PlayStation, todo fue muy bien de inmediato".

"Se mostró inmediatamente competitivo, y no tuvo problemas de equilibrio", comentó sobre un piloto que también estuvo sentado a su lado en el podcast y aseguró que se sentía cómodo con el monoplaza que le brindaron en Milton Keynes. No obstante, Gianpiero Lambiase cree que eso mismo fue el problema de que 'tan solo se clasificara 'cuarto' para la carrera.

"Estaba tan feliz de estar allí, todo salió tan bien. Confiaba en su talento para encontrar siempre algo de tiempo, que en un momento, Daniel [Ricciardo] fue un poco más rápido [en la clasificación]", explicó el italiano. Aunque todo cambió el domingo, en el instante en el que Nico Rosberg y Lewis Hamilton se tocaron.

"Ese fue el caso después de que los líderes abandonaran. Después de eso, fue fantástico, fue capaz de manejar tan bien el neumático trasero izquierdo y mantener a un piloto experimentado como es Kimi [Raikkonen] detrás de él. También fue mi primera victoria en una carrera, así que fue un buen día", sentenció.

