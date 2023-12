¿Qué habría pasado sin Red Bull/Verstappen en la F1 2023? Un mundial alocado

Fernando Alonso se impone Lewis Hamilton y luego a Carlos Sainz en una batalla rueda a rueda, además de beneficiarse del fallo de motor de Charles Leclerc para ganar la primera carrera del año 2023. El éxito del bicampeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Bahrein supone su primera victoria desde el Gran Premio de España de 2013, la ansiada 33.

El director deportivo de Aston Martin, Andy Stevenson, se gana el sueldo al protestar con éxito una penalización de 10 segundos para cimentar otro triunfo de Alonso en Arabia Saudí. ¡Qué recuperación invernal para un equipo que acabó séptimo en constructores en 2022! Pero entonces Hamilton se pone al día a los mandos del caprichoso W14. ¿Significa eso que se avecina una lucha por el título entre los dos ex compañeros de equipo de McLaren F1?

Eso es lo que se podría haber visto después de las tres primeras rondas de la temporada 2023 en un mundo hipotético en el que Red Bull no compitiera en la F1. Por supuesto, simplemente borrar a Max Verstappen y Sergio Pérez de los resultados de 22 grandes premios solo pinta una imagen bidimensional. Por ejemplo, no devuelve a Esteban Ocon a los puntos en una carrera sprint en Qatar de la que fue eliminado en un accidente múltiple que involucró a Nico Hulkenberg y Pérez. Tampoco la eliminación de los RB19 refleja que Lando Norris cambie su forma de atacar la curva 1 en Brasil, cuando ya no tiene sentido gastar sus neumáticos Pirelli si Verstappen no hubiera estado.

Pero indica lo apretado que estaba el grupo perseguidor tras los de Milton Keynes. En teoría, si quitamos a los Red Bull, hay seis ganadores de carreras diferentes (Alonso, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris y Oscar Piastri), en lugar de los tres actuales (Verstappen, Pérez, Sainz). El campeonato de pilotos se decidiría por solo 17 puntos en lugar del verdadero abismo de 290 puntos que se abrió entre Verstappen y Pérez, con Hamilton a 51 puntos más. La corona de constructores también está en el alambre, y sólo siete puntos habrían decidido el título.

Así habría quedado el campeonato del mundo de pilotos 2023 de F1 sin los Red Bull

Posición Piloto Puntos Carreras BH SA AU AZ Mi MC ES CA AT GB HU BE NL IT SG JP QA US MX BR LV AD 1 Lewis Hamilton 331 15 15 25 16 12 16 26 19 9 18 19 22 12 12 16 12 5 8 26 12 10 6 2º Fernando Alonso 314 25 26 18 23 26 25 10 25 21 10 6 15 26 6 - 6 12 - - 18 6 10 3º Charles Leclerc 289 - 10 - 33 10 10 2 15 25 6 10 30 - 18 12 15 12 7 18 6 25 25 4º Lando Norris 287 - - 12 6 - 4 - - 20 26 25 14 10 8 18 26 26 31 12 34 - 15 5º Carlos Sainz 283 18 12 2 21 15 6 15 12 20 4 8 6 15 25 25 10 4 23 15 15 12 - 6º George Russell 248 10 18 - 16 18 12 18 - 13 12 12 14 - 15 - 8 21 18 10 7 8 18 7º Oscar Piastri 145 - - 8 3 - 2 - 2 - 15 15 8 6 2 8 18 33 1 6 1 5 12 8º Lance Stroll 131 12 - 15 13 1 - 12 6 14 - 4 6 2 - - - 2 10 - 15 15 4 9º Pierre Gasly 107 6 6 - - 8 8 4 1 4 - - 9 18 - 10 2 2 16 1 10 2 - 10º Esteban Ocon 102 - 8 - - 6 18 8 8 4 - - 9 4 - - 4 8 - 2 4 18 1 11º Alexander Albon 65 4 - - 3 - - - 10 2 8 2 - 8 10 2 - 3 8 4 - 1 - 12º Yuki Tsunoda 47 2 2 4 4 2 - 1 - - - - 4 - - - - - 9 - 11 - 8 13º Valtteri Bottas 29 8 - 2 - - 1 - 4 - 1 1 1 - 4 - - 6 1 - - - - 14º Nico Hülkenberg 20 - 1 10 - - - - - 5 - - - 1 - - - - 2 - 1 - - 15º Zhou Guanyu 18 - - 6 - - - 6 - 1 - - - - - 1 - 4 - - - - - 16º Daniel Ricciardo 12 - - - - 8 2 - 2 17 Kevin Magnussen 12 - 4 - - 4 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 18º Liam Lawson 9 - 2 6 1 - 19º Logan Sargeant 9 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - 4 - 2 - - 20º Nyck de Vries 0 - - - - - - - - - -

Así habría quedado el mundial de constructores 2023 de F1 sin Red Bull Posición Equipo Puntos 1º Mercedes 579 2º Ferrari 572 3º Aston Martin 445 4º McLaren 432 5º Alpine 209 6º Williams 74 7º AlphaTauri 68 8º Alfa Romeo 47 9º Haas 32

De acuerdo con la realidad, Aston Martin seguiría sufriendo una caída de rendimiento en la segunda mitad del año después de que un alerón demasiado flexible fuera prohibido y se viera arrastrado por el camino equivocado de desarrollo al tratar de utilizar componentes con especificaciones de 2024 (aunque, ¿habría sido el equipo tan experimental si Red Bull no estuviera y ellos se jugaran el título?)

Pero en el momento en que los resultados empeoren, Alonso tendría ya seis victorias en su haber para mantenerse en la lucha contra Hamilton. Sin embargo, de cara a la cita final de Abu Dhabi, para conseguir su tercer título, necesitaría ganar y que el piloto de Mercedes no sumara ningún punto. Allí, Alonso sólo aventaja al británico en cuatro, confirmando así a Hamilton como ocho veces campeón. El español, por el contrario, lamenta otro subcampeonato, y con este, ya puede calcular que menos de 30 puntos le separaron en su carrera de ser seis veces campeón.

Leclerc se quedaría 25 puntos más atrás, tercero, pero Ferrari habría llegado animado a las vacaciones de Navidad después de ganar las dos últimas rondas en Las Vegas y Abu Dhabi. Norris rellena un apretado bocadillo que forman los pilotos de la Scuderia, ya que sus 287 puntos se colarían entre los 289 de Leclerc y los 283 de Sainz. George Russell le recortaría distancias con 248, aunque con más de un centenar de puntos que Piastri.

A pesar de que Russell se habría quedado por detrás de los dos Ferrari, la gran actuación de Hamilton permitiría a Mercedes volver a lo más alto del mundial de constructores. Así, pasarían a empatar con Williams en el segundo puesto del palmarés histórico, con nueve títulos. Maranello pierde su 17ª corona por siete puntos, tras superar por poco a su rival alemán en Brasil antes de derrotarlo en Las Vegas. Por desgracia, el triunfo de Leclerc al final de la temporada no habría sido suficiente para cambiar las tornas, ya que Sainz cerró el curso de Ferrari con nuevos problemas de motor.

En resumen, para sorpresa de nadie, se trataría de una temporada mucho más disputada de F1, aunque probablemente no en el nivel TOP, reservado para las épicas de 1982, 2010, 2012 y 2021. Un curso que podría mantener a la audiencia televisiva enganchada durante más tiempo, e incluso ayudarla a empezar a crecer de nuevo.

Así habría quedado el mundial de pilotos 2023 de F1 sin Verstappen

Pos Piloto Puntos Carreras BH SA AU AZ Mi MC ES CA AT GB HU BE NL IT SG JP QA US MX BR LV AD 1º Sergio Pérez 353 25 26 13 33 25 - 16 11 27 10 18 25 15 25 6 - 2 20 - 22 18 16 2 Lewis Hamilton 298 12 12 25 13 10 16 25 18 6 18 16 19 10 10 16 12 5 8 26 9 8 4 3º Lando Norris 270 - - 10 4 - 4 - - 16 26 25 12 8 6 18 26 26 31 12 34 - 12 4º Fernando Alonso 266 18 18 18 16 19 25 8 25 17 8 4 12 26 4 - 6 12 - - 18 4 8 5 Charles Leclerc 261 - 8 - 25 8 10 1 15 25 4 8 23 - 15 12 15 12 7 18 5 25 25 6º Carlos Sainz 246 15 10 - 20 12 6 12 12 17 2 6 6 12 18 25 10 4 22 15 12 10 - 7º George Russell 220 8 15 - 13 15 12 18 - 10 12 10 12 - 12 - 8 21 14 10 6 6 18 8 Oscar Piastri 127 - - 6 1 - 2 - 1 - 15 12 8 4 - 8 18 33 - 6 - 3 10 9º Lance Stroll 101 10 - 15 10 - - 10 4 10 - 2 4 1 - - - 1 8 - 12 12 2 10 Pierre Gasly 88 4 4 - - 6 8 2 - 2 - - 8 18 - 10 2 1 13 1 8 1 - 11º Esteban Ocon 83 - 6 - - 4 18 6 6 3 - - 7 2 - - 4 8 - 2 2 15 - 12º Alexander Albon 46 2 - - 1 - - - 8 1 6 1 - 6 8 1 - 3 5 4 - - - 13º Yuki Tsunoda 30 1 1 2 2 1 - - - - - - 2 - - - - - 7 - 8 - 6 14 Valtteri Bottas 18 6 - 1 - - 1 - 2 - - - - - 2 - - 6 - - - - - 15º Nico Hülkenberg 13 - - 8 - - - - - 4 - - - - - - - - 1 - - - - 16º Zhou Guanyu 12 - - 4 - - - 4 - - - - - - - - - 4 - - - - - 17º Daniel Ricciardo 10 - - - - 8 1 - 1 18º Liam Lawson 6 - 1 4 1 - 19 Kevin Magnussen 6 - 2 - - 2 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 20º Logan Sargeant 4 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 - 1 - - 21º Nyck de Vries 0 - - - - - - - - - -

Así habría quedado el mundial de constuctores 2023 de F1 sin Verstappen Posición Equipo Puntos 1 Mercedes 518 2º Ferrari 507 3 McLaren 397 4º Aston Martin 367 5º Red Bull 353 6 Alpine 171 7º Williams 50 8º AlphaTauri 46 9º Alfa Romeo 30 10º Haas 19

Dado lo desequilibrado que estaba el emparejamiento de pilotos de Red Bull en 2023, hemos calculado también lo que habría pasado en el mundial de F1 quitando solo a Vertappen.

En esta versión de los hechos, Pérez contaría con seis victorias -tres en las primeras cuatro rondas- para convertirse en el primer campeón del mundo de F1 mexicano, incluso aunque no habría subido al podio de nuevo después de Monza y, en casa, golpearía (como hizo) a Leclerc en la curva 1 y abandonaría. La suya habría una buena actuación, ya que quedaría 55 puntos (un poco más que el mundo real, donde le ganó por 51) por delante del subcampeón Hamilton.

Sin Verstappen, su compañero Pérez se habría llevado el título

Lo más destacado de un mundial sin Red Bull es lo que sucedería detrás de los dos primeros. En un mundo alternativo sin Red Bull, la clasificación de pilotos mantiene el mismo orden, pero todos los demás suben dos puestos, aunque Daniel Ricciardo y Guanyu Zhou se intercambiarían. Pero si solo se descuentan las puntuaciones de Verstappen, Norris superaría a Alonso y Leclerc y se colocaría tercero. Con Verstappen fuera de la ecuación, el piloto de McLaren habría roto su sequía de victorias en la máxima categoría para ganar cinco grandes premios al volante del MCL60 mejorado.

Pérez, pilotando en solitario, habría colocado a Red Bull en mitad del pelotón, terminando el año quinto en el campeonato de constructores. Mercedes también en ese caso superaría a Ferrari, mientras que McLaren -como en la vida real, pero no en la versión sin los dos Red Bull- se impondría a Aston Martin. Alpine se habría mantenido en tierra de nadie, y Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo y Haas no sufrirían cambios.