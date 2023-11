La "lectura" de las carreras de F1, un punto fuerte de Verstappen

Mientras que los rivales de la escudería campeona del mundo se han acercado a lo largo de la temporada, Max Verstappen siempre ha parecido tener la suficiente ventaja para defenderse de cualquiera que le pretendiera atacar. Fue una historia que se repitió en el pasado Gran Premio de Brasil, donde Lando Norris parecía capaz de amenazarle tanto en la carrera al sprint como en la principal, antes de que el neerlandés se volviera a escapar.

El director de los austriacos, Christian Horner, dijo que los escenarios que se presentan no son un caso que el equipo quiera hacer ver para parecer más débiles y disfrazar el amplio margen que poseen. En su lugar, se trataba más de que el holandés fue un maestro de la gestión de los neumáticos para mantener a su contrincante bajo control.

"Creo que todo el mundo gestiona su ritmo de forma diferente, pero creo que Max [Vestappen] se ha vuelto muy bueno en la lectura de una carrera. No se asusta si ve que alguien le saca tiempo en un sector o lo que sea, porque siempre mira a largo plazo", explicó. "Y pienso que tiene la confianza interior de saber dónde está".

El máximo responsable de Red Bull cree que Max Verstappen está recogiendo ahora los frutos de los conocimientos que adquirió durante las anteriores temporadas, incluso cuando los Mercedes le batían. Cuando le preguntaron a Christian Horner sobre cuándo le vio desarrollar esa habilidad para la gestión de las gomas, dijo: "En 2019, creo que fue durante ese periodo que lo intensificó".

"Luego, del 2019 al 2020 hasta cierto punto. Mercedes tenía un cohete en el 2020, pero todavía éramos capaces de ganar algunas carreras ese año, y después en 2021 fue impresionante", comentó el inglés, aunque que las citas con alta degradación no son sencillas de manejar, como reconoció el campeón del mundo.

"Tal vez parece totalmente fácil desde el exterior, pero creo que durante la mayor parte de cada stint, Lando [Norris] estaba igualando mis tiempos por vuelta, pero al principio de cada tanda tenía que concentrarme mucho y no podía permitirme errores", afirmó Max Verstappen. "Por aquí [en Interlagos], con alta degradación, no es lo más fácil. No puedes relajarte y dejar que el monoplaza entre en las curvas sin consecuencias, debes estar muy atento".

