Verstappen: "No tengo intención de dejar Red Bull"

El piloto holandés disputará, cuando la Fórmula 1 2020 comience el 5 de julio en el Red Bull Ring, su sexta temporada en la categoría. Después de sorprender a todos en su segundo año, cuando logró ganar el mismo fin de semana que dio el salto a Red Bull en el GP de España 2016, Verstappen es uno de los grandes nombres de la parrilla.

En las últimas semanas, con todo el movimiento causado por la salida de Sebastian Vettel de Ferrari de cara a 2021, el de Red Bull ha permanecido tranquilo y deja claro que no hubo ningún contacto del equipo de Maranello para incorporarle junto a Charles Leclerc.

"Falso. Tengo un contrato a largo plazo con Red Bull y estoy muy contento en el equipo, por lo que no hay ninguna razón para irme", respondió cuando se le preguntó al respecto en una entrevista en Instagram con G Star Raw y Radio 538.

Insistido en si nunca se irá del equipo de las bebidas energéticas, Verstappen aseguró: "No estoy seguro de eso, pero no es mi intención dejar Red Bull en ningún momento. Así que imagino que la respuesta correcta es Verdadero, nunca me iré. O digámoslo así: no es mi intención irme. Quizás deje Red Bull en algún momento, cuando me retire".

La situación actual del mercado de la F1: Así está el mercado de pilotos de F1 para 2021

"Espero no haber tenido aún mi mejor temporada en F1. Necesitas un poco de suerte para ser campeón también, estar en el equipo correcto, en el momento adecuado. Así que no diría que mi carrera en F1 sea inútil sin un título, para nada. Pero por supuesto que quiero convertirme en campeón del mundo".

La F1 2020 vive en una incógnita continua desde el pasado mes de febrero, cuando acabaron las dos semanas de test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Ahora, a un mes del arranque del Mundial tras los múltiples aplazamientos por la COVID-19, Verstappen no sabe dónde puede estar su equipo.

"No tengo ninguna pista, de verdad. No puedo responder a esa pregunta con verdadero o falso, es imposible. Nadie lo sabe. Solo hemos pilotado estos coches nuevos durante los test invernales y eso fue hace bastante tiempo. Así que es complicado de decir ahora mismo", reconoce.

Cuando se le pregunta si el intenso GP de Brasil 2016 fue su mejor carrera hasta la fecha, el holandés considera que hubo otra mejor apenas hace un año.

"No, fue una carrera bonita, desde luego, pero creo que Alemania 2019 fue una de mis mejores carreras hasta ahora. En primer lugar, porque gané, pero también por todo lo que pasó y por todas las decisiones que tuvimos que tomar. Para mí, esa carrera es incluso mejor y era importante ganarla, eso la hizo más especial para mí", apunta.

Y aunque a sus 22 años la retirada queda tan lejos que casi es absurdo pensar en ello, Verstappen cree que si se mantiene en forma y al máximo nivel, puede alargar su trayectoria en F1 hasta los 40.

"Depende, depende de si todavía tienes un coche competitivo o no más adelante en tu carrera deportiva. Pero, físicamente, si sigues en F1 cada año sin descanso y lo das todo para estar en forma, creo que puedes seguir corriendo hasta los 40", concluyó.

Los pilotos más jóvenes en ganar en la Fórmula 1

Pasa las fotos y descubre los 15 pilotos más jóvenes que ganaron en Fórmula 1

Galería Lista 16- Peter Collins 24 años, 6 meses y 26 días en el GP de Bélgica 1956. Leclerc le sacó del TOP15 1 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Ferrari 15- David Coulthard, 24 años, 5 meses y 28 días en el GP de Portugal 1995 2 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Williams 14- Elio de Angelis, 24 años, 4 meses y 20 días en el GP de Austria 1982 3 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Lotus 13- Jody Scheckter, 24 años, 4 meses y 11 días en el GP de Suecia 1974 4 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Tyrrell 12- Mike Hawthorn, 24 años, 2 meses y 25 días en el GP de Francia 1953 5 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Ferrari 11- Emerson Fittipaldi, 23 años, 9 meses y 22 días en el GP de Estados Unidos 1970 6 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Ganó con Lotus 10- Michael Schumacher, 23 años, 7 meses y 27 días en el GP de Bélgica 1992 7 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Benetton 9- Jacky Ickx, 23 años, 6 meses y 6 días en el GP de Francia 1968 8 / 16 Foto de: David Phipps Ganó con Ferrari 8- Robert Kubica, 23 años, 6 meses y 1 día en el GP de Canadá 2008 9 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Ganó con BMW Sauber 7- Kimi Raikkonen, 23 años, 5 meses y 6 días en el GP de Malasia 2003 10 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con McLaren 6- Lewis Hamilton, 22 años, 5 meses y 3 días en el GP de Canadá 2007 11 / 16 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Ganó con McLaren 5- Bruce McLaren, 22 años, 3 meses y 12 días en el GP de Estados Unidos 1959 12 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Cooper Climax 4- Fernando Alonso, 22 años y 26 días en el GP de Hungría 2003 13 / 16 Foto de: LAT Images Ganó con Renault 3- Charles Leclerc, 21 años, 10 meses y 16 días en el GP de Bélgica 2019 14 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganó con Ferrari 2- Sebastian Vettel, 21 años, 2 meses y 11 días en el GP de Italia 2008 15 / 16 Foto de: XPB Images Ganó con Toro Rosso 1- Max Verstappen, 18 años, 7 meses y 15 días en el GP de España 2016 16 / 16 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ganó con Red Bull

*Excluimos en esta galería a Troy Ruttman, que ganó las 500 Millas de Indianápolis 1952 cuando esa cita valía para el mundial de Fórmula 1. El piloto americano sería quinto en este top.