Verstappen, sorprendido con su 'minipole': "No me lo esperaba; el coche cobró vida"

Max Verstappen ha vuelto a hacerlo. Cuando parecía que Singapur podía poner fin al gran momento de Red Bull, el neerlandés apareció en el instante decisivo para llevarse una pole sprint que ni él mismo esperaba. Y lo hizo a su manera: sin una segunda oportunidad, jugándoselo todo a una única vuelta con los neumáticos blandos y superando por más de una décima a George Russell y por dos a Charles Leclerc.

Después de dominar en Malasia, el tetracampeón ha demostrado que su estado de forma no entiende de circuitos favorables o desfavorables.

Porque el desafío de Singapur no era precisamente pequeño. Red Bull había mostrado algunas debilidades durante los únicos entrenamientos libres del viernes y el trazado de Marina Bay, con sus curvas lentas, sus muros y la necesidad de encontrar confianza en cada frenada, no parecía el escenario ideal para prolongar su racha.

Sin embargo, Verstappen encontró algo más en el momento de la verdad. Mientras varios de sus rivales apostaron por dos intentos en la SQ3, el piloto de Red Bull esperó hasta los últimos instantes para completar su única vuelta con el compuesto más blando de Pirelli. Era la primera vez que lo utilizaba durante la jornada y el resultado no pudo ser mejor.

"Aquí en Singapur todo está siempre muy ajustado, incluso durante la propia vuelta. Vas empujando tanto como crees que es posible, pasando muy cerca de los muros en algunas zonas", explicó el neerlandés después de conseguir la primera posición.

Pero la clave, según reconoció, estuvo en la respuesta de su monoplaza cuando montaron los neumáticos blandos.

"En cuanto pusimos los blandos, sentí que el coche cobraba un poco más de vida. Pero no me esperaba esto, así que estoy muy contento de haber acabado primero", aseguró.

Una confesión que dice bastante del momento de Red Bull. Hace apenas una semana, Verstappen consiguió la pole y la victoria en Malasia, confirmando la progresión de un equipo que ha dado un importante paso adelante en las últimas carreras. Ahora, incluso en un circuito que debería poner de manifiesto algunas de sus carencias, vuelve a estar por delante de todos.

"Creo que en las dos últimas carreras hemos sido mucho más fuertes, por supuesto. Pero este circuito todavía pone de manifiesto algunas pequeñas debilidades del coche. Hemos conseguido pilotar con ellas de la mejor manera posible", analizó.

Una vuelta al límite... dentro de una sauna

Más allá de la exigencia técnica de Marina Bay, Verstappen también quiso destacar el desafío físico que supone pilotar en Singapur, especialmente en una jornada marcada por el calor y la humedad.

El neerlandés terminó la sesión visiblemente sudado y no dudó en recurrir a una comparación bastante gráfica para explicar lo que se vive dentro del cockpit.

"Es como intentar hacer ejercicio dentro de una sauna. Siempre hace muchísimo calor. Intentas enfriarte lo máximo posible entre intentos, porque todo el habitáculo está caliente: los pies, el cuerpo, la cabeza...", explicó.

"Especialmente cuando estás parado dentro del coche, el calor se acumula muchísimo. Nunca es cómodo, pero creo que eso también es lo que hace único a este lugar y, en cierto modo, también nos encanta", añadió.

Con la pole sprint en el bolsillo, Verstappen tendrá este sábado la primera oportunidad de transformar su velocidad a una vuelta en un nuevo triunfo. Red Bull parece haber recuperado el rumbo y, aunque el propio Max sigue viendo puntos débiles en su monoplaza, sus rivales vuelven a encontrarse con una versión del neerlandés capaz de marcar la diferencia incluso cuando el circuito no juega a su favor.