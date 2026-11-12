Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen desvela el único motivo por el que dejaría la Fórmula 1

El piloto de Red Bull lleva dos años sin ganar el título, pero asegura que nunca ha dejado de creer que es el mejor de la parrilla.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 12 nov 2026, 18:58

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen asegura que abandonaría la Fórmula 1 si alguna vez dejara de creer que es el mejor piloto de la parrilla.

El cuatro veces campeón del mundo no gana el título desde 2024, después de que Lando Norris se proclamara campeón el año pasado y Andrea Kimi Antonelli sentenciara el Mundial de 2026 en México a principios de este mes.

Sin embargo, durante su encuentro con los medios de comunicación antes del Gran Premio de Sao Paulo, Verstappen tuvo que responder a una pregunta directa sobre si todavía se considera el mejor piloto de la Fórmula 1.

"Siempre lo pienso", respondió. "¡Si no, lo dejaría!".

El neerlandés añadió que esa mentalidad le acompaña desde su primera temporada en el campeonato, cuando debutó con Toro Rosso en 2015, con apenas 17 años.

"Sí, tienes ese pensamiento, pero en 2015 también sabía que todavía tenía mucho que aprender", explicó. "Pero ya tenía en la cabeza que contaba con el potencial para ser el mejor, sí".

La temporada del neerlandés ha sido, cuanto menos, peculiar. Red Bull comenzó su primer año con unidades de potencia propias, desarrolladas junto a Ford, muy lejos del ritmo de los mejores, y Verstappen no consiguió su primera victoria hasta el Gran Premio de Bahrein, en octubre, que se trasladó a Sepang después de que se cancelara la carrera de Sakhir.

Desde entonces, ha sumado otras dos victorias en Singapur y México, y actualmente ocupa la segunda posición del campeonato, con 17 puntos de ventaja sobre el piloto de Mercedes, George Russell.

"Creo que simplemente he hecho una buena temporada", comentó al hacer balance de su año hasta ahora. "Lo que pasa es que, en la Fórmula 1, también dependes de tu coche, por supuesto. Últimamente hemos conseguido volver a poner las cosas más o menos en su sitio. Y entonces llegan las victorias".

Lo ocurrido el domingo fue precisamente una demostración de esa idea. Tras salir 21º debido a una penalización por cambiar el motor, Verstappen remontó hasta la segunda posición, por detrás de Norris, a pesar de quejarse de un cambio radical en el comportamiento de su Red Bull al montar los neumáticos de seco, que describió como pasar "de la noche al día".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

El director de Red Bull, Laurent Mekies, aseguró después de la carrera que ninguna simulación habría podido predecir una remontada semejante, y añadió que Verstappen estaba "superando las simulaciones de forma habitual".

Era el tercer año consecutivo en el que Verstappen conseguía remontar desde las últimas posiciones de la parrilla hasta el podio en Interlagos. Ahora le quedan tres carreras para defender la segunda posición del campeonato, con Russell y Lewis Hamilton apretando por detrás, mientras Red Bull también intenta mantener a McLaren a raya en la lucha por la tercera posición del Mundial de Constructores.

Mira:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Una hazaña increíble: un expiloto de F1 le saca diez minutos a Apple Maps con el Red Bull de Vettel

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Redacción Motorsport.com





Estrena este T-Roc por menos de 200€ al mes



Coches



Coches



Estrena este T-Roc por menos de 200€ al mes





¡Vota! A los mejores pilotos del GP de Brasil de F1, y la carrera en sí



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



¡Vota! A los mejores pilotos del GP de Brasil de F1, y la carrera en sí





¿Quiénes fueron los mejores pilotos de MotoGP en Losail? ¿Y qué tal el GP de Qatar?



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



¿Quiénes fueron los mejores pilotos de MotoGP en Losail? ¿Y qué tal el GP de Qatar?

Más de

Max Verstappen





¿Hasta qué año tiene contrato cada piloto de F1?



Fórmula 1



Fórmula 1 5 h



¿Hasta qué año tiene contrato cada piloto de F1?





Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?



Fórmula 1



Fórmula 1 9 h



Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?





Verstappen explica por qué es tan bueno bajo la lluvia en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Verstappen explica por qué es tan bueno bajo la lluvia en Brasil

Más de

Red Bull





Una hazaña increíble: un expiloto de F1 le saca diez minutos a Apple Maps con el Red Bull de Vettel



Fórmula 1



Fórmula 1 35 min



Una hazaña increíble: un expiloto de F1 le saca diez minutos a Apple Maps con el Red Bull de Vettel





Red Bull confirma qué papel tendrá Tsolov en la F1 2027 tras renovar a Lawson



Fórmula 1



Fórmula 1 3 h



Red Bull confirma qué papel tendrá Tsolov en la F1 2027 tras renovar a Lawson





Qué reveló el GP de Brasil sobre la capacidad de la F1 para hacer frente a la lluvia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Qué reveló el GP de Brasil sobre la capacidad de la F1 para hacer frente a la lluvia

Últimas noticias





ESPN seguirá llevando MotoGP a Latinoamérica y suma Estados Unidos desde 2027



MotoGP



MGP MotoGP 17 min



ESPN seguirá llevando MotoGP a Latinoamérica y suma Estados Unidos desde 2027





Una hazaña increíble: un expiloto de F1 le saca diez minutos a Apple Maps con el Red Bull de Vettel



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 35 min



Una hazaña increíble: un expiloto de F1 le saca diez minutos a Apple Maps con el Red Bull de Vettel





Así trabaja Repsol en el combustible que Toyota llevará al Dakar



Dakar



DAKR Dakar 48 min



Así trabaja Repsol en el combustible que Toyota llevará al Dakar





Alonso, las "herramientas diferentes" y la hipotética superiodidad a Mercedes



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Alonso, las "herramientas diferentes" y la hipotética superiodidad a Mercedes

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse