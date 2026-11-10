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Las mayores remontadas hasta el podio en la F1: Verstappen entra en la historia

Estas son las mayores remontadas de pilotos de F1 en la historia para llegar hasta el podio. La de Verstappen en Brasil, en el top 10.

Jose Carlos de Celis

Editado: 10 nov 2026, 16:51

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Gran Bretaña 1954, la mayor remontada hasta el podio en F1*

Foto de: LAT Images

La remontada de Max Verstappen en el GP de Sao Paulo 2026 de F1, donde pasó de 21º a 2º, se cuela directamente en el top 10 histórico de mayores remontadas para llegar al podio en la historia de la Fórmula 1.

*Obviando las ediciones de las 500 millas de Indianápolis que puntuaban para el campeonato de F1 en los primeros años del mundial, donde por ejemplo el ganador de la edición de 1957 ganó 30 posiciones para pasar de 32º a 2º, el récord lo tiene Onofre Marimón, que con el Maserati 250F ganó 25 posiciones para pasar del 28º al 3º en el GP de Gran Bretaña 1954.

Verstappen ganó 19 posiciones, como ya habían hecho este siglo Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton, aunque ellos para terminar terceros, un escalón por debajo que el neerlandés en Interlagos.

Otra gran remontada se ha metido este año en el top 20, la de Andrea Kimi Antonelli para ganar el GP de Italia 2026 saliendo el 19º. Esa marca deja atrás la de Carlos Sainz, que en Brasil 2019, en su primer podio en la Fórmula 1, pasó del 20º al 3º en una parrilla con 20 coches, por lo que salía último.

De hecho hasta el día de hoy Sainz sigue siendo el piloto con mayor remontada desde la última posición de la parrilla hasta su primer podio. Mucho antes de él, Peter Whitehead había pasado de la 19ª a la 3ª posición en el GP de Francia de 1950 para su primer podio, aunque con 16 plazas ganadas, una menos que el madrileño.

Las 22 mayores remontadas hasta el podio que se han hecho en la historia de la F1:

22

Las mayores remontadas hasta el podio en la historia de la F1

Piloto Gran Premio Posición parrilla

Posición carrera

Posiciones ganadas 1 Onofre Marimón GP de Gran Bretaña 1954 28º 3º 25 2 Emerson Fittipaldi GP de EE UU Oeste 1980 24º 3º 21 3 John Watson GP de EE UU Oeste 1983 22º 1º 21 4 Niki Lauda GP de EE UU Oeste 1983 23º 2º 21 5 Sebastian Vettel GP de Abu Dhabi 2012 24º 3º 21 6 Ron Flockhart GP de Italia 1956 23º 3º 20 7 Teo Fabi GP de EE UU Este 1984 23º 3º 20 8 Max Verstappen GP de Sao Paulo 2026 21º 2º 19 9 Kimi Raikkonen GP de Bahrein 2006 22º 3º 19 10 Lewis Hamilton GP de Hungría 2014 22º 3º 19 11 Andrea Kimi Antonelli GP de Italia 2026 19º 1º 18 12 John Watson GP de EE UU Este 1983 21º 3º 18 13 Jacques Laffite GP de Australia 1985 20º 2º 18 14 Juan Pablo Montoya GP de Alemania 2005 20º 2º 18 15 Lewis Hamilton GP de Bélgica 2016 21º 3º 18 16 Sebastian Vettel GP de Alemania 2019 20º 2º 18 17 Max Verstappen GP de Rusia 2018 20º 2º 18

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