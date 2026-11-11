Fórmula 1 GP de Sao Paulo

"Verstappen pasará a la historia como uno de los mejores siempre", dice Ricciardo

El ex piloto de Red Bull revela que escribió a su antiguo compañero de equipo después de la primera victoria de Red Bull con su propia unidad de potencia respaldada por Ford.

Redacción Motorsport.com

Editado: 11 nov 2026, 9:01

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Daniel Ricciardo dice que Max Verstappen "pasará a la historia como uno de los mejores de todos los tiempos", y admite que no puede comprender lo que Red Bull ha logrado en su primera temporada construyendo sus propios motores.

Ricciardo fue compañero de equipo de Verstappen en Red Bull desde 2016 hasta finales de 2018, y ahora es embajador de Ford, cuya asociación con Red Bull Powertrains debutó en carrera esta temporada.

La primera victoria del proyecto llegó en el GP de Bahrein en octubre, que se trasladó a Sepang después de que se cancelara la carrera en Sakhir, y Ricciardo se puso en contacto con Verstappen y el equipo poco después.

"Recuerdo mi etapa como compañero de equipo de Max con mucho cariño; fue una época guay", dijo Ricciardo en el podcast Cars and Culture with Jason Stein. "Y sí, hubo momentos de intensa rivalidad y competición y todo eso, pero nos hizo empujarnos a otro nivel. Me encantó eso".

"Por supuesto, ha seguido adelante y ha hecho muchísimo, y va a pasar a la historia como uno de los mejores de todos los tiempos, sin duda. Es un talento demencial".

La victoria en Sepang llegó en un circuito que significa mucho para el australiano. Allí ganó el GP de Malasia de 2016, liderando un doblete de Red Bull por delante de Verstappen.

Diez años después, estaba igual de impresionado por lo que Red Bull había conseguido.

"Cada año que ha estado con Red Bull, ha ganado una carrera. Que ellos lo hagan, con Ford Racing este año, es decir, salir y ganar... Ni siquiera puedo comprenderlo", dijo.

"Sabía un poco sobre el proyecto y lo que estaban construyendo, pero no puedo comprender todo lo que ha implicado. Y que salgan y ganen en su primera temporada juntos, no hay mejor tipo para hacerlo que Max".

Desde entonces Verstappen ha añadido victorias en Singapur y México, lo que significa que Red Bull tiene ahora más victorias en grandes premios que Ferrari esta temporada, con tres frente a las dos de la Scuderia. Terminó segundo desde el 21º puesto de la parrilla en Brasil el domingo, y es segundo en la clasificación de pilotos tras Sao Paulo.

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Ricciardo, que dejó la F1 en 2024 y lanzó una colaboración entre su marca Enchante y Ford Racing al inicio del año, dijo que aún mantiene el contacto con gente del equipo.

"Todo ha sido increíble", dijo. "Envié un mensaje después a Max y a bastantes otros en el equipo con los que todavía hablo, para compartir mis felicitaciones y mi felicidad".

"Fue bien recibido; hay mucha buena gente en ese equipo".

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