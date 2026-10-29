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Verstappen bromea sobre la idea de Ricciardo de correr en Le Mans: "Muy listo al elegirme"

El excompañero de equipo de Verstappen en Red Bull incluyó al piloto holandés en una alineación de ensueño para disputar las 24 Horas de Le Mans.

Ewan Gale Ronald Vording

Editado: 29 oct 2026, 22:49

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Max Verstappen ha bromeado diciendo que su excompañero de equipo en Red Bull, Daniel Ricciardo, es "muy inteligente" por haberlo elegido a él para formar parte de un posible trío con vistas a una futura participación en las 24 Horas de Le Mans.

Ricciardo no ha participado en ninguna carrera de competición desde que abandonó la F1 por segunda vez, tras haber corrido para el equipo RB, filial de Red Bull, en 2024.

Sin embargo, en el podcast 'Beyond the Grid', el australiano, ganador de varias carreras, sugirió que se sentiría tentado a participar en una futura edición de la carrera de 24 Horas en el Circuito de la Sarthe, y destacó a Verstappen y a otro excompañero de equipo en Red Bull, Sebastian Vettel, como la alineación ideal.

"No quiero presionarle, pero, obviamente, Max es un nombre que estaría entre los primeros de la lista", respondió Ricciardo cuando se le preguntó por sus posibles compañeros.

"Hablamos de Red Bull, obviamente, en 2018, y de '¿y si…?', '¿y si…?'; yo intentaba volver al equipo al final de mi carrera, así que quizá sea una forma de dar a la gente lo que quiere".

Verstappen ya había mencionado anteriormente su deseo de competir algún día en Le Mans y ha compaginado sus prioridades en la F1 con algunas carreras de GT, corriendo este año las 24 Horas de Nurburgring y en última ronda del GTWCE.

Cuando se le preguntó antes del Gran Premio de México de este fin de semana sobre los comentarios de Ricciardo, Verstappen respondió: "Es un hombre inteligente por elegirme para acompañarle en el coche".

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Y añadió: "Pero ya veremos. Depende de muchas cosas. Además, por mi parte, si quiero hacerlo, quiero hacerlo bien, con una preparación realmente buena".

"De momento no puedo hacerlo. No tengo tiempo libre para dedicarme a un proyecto de Le Mans con todas las demás cosas que también estoy haciendo fuera de la Fórmula 1".

La sugerencia de Ricciardo de que Le Mans podría estar sobre la mesa es la primera vez que ha revelado públicamente su deseo de volver a subirse a un coche de carreras, aunque Verstappen reveló que la noticia "no es nueva para mí".

"Sí, hemos hablado", confirmó el cuatro veces campeón del mundo. "Pero, además, creo que, tanto por mi parte como por la suya, no somos de los que siempre tenemos que compartirlo todo. Hablamos de muchas cosas en privado".

"Creo que él mismo lo dijo. No se ve volviendo para hacer una temporada completa, pero las carreras puntuales pueden interesarle. ¿Por qué no? Pero, de nuevo, creo que si hacemos algo así, él estará de acuerdo en que tiene que hacerse como es debido. Obviamente tiene que ser para tener una oportunidad de ganar".

"Para tener opciones de ganar contra gente que se dedica a esto toda la temporada, hay que estar muy bien preparado. Solo hay que encontrar el momento adecuado", finalizó.

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