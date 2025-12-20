Por qué Ferrari tendrá que ser "inteligente" con las mejoras del F1 de 2026

En 2026, la Fórmula 1 se enfrenta a su mayor sacudida técnica en décadas, ya que las normas que rigen tanto los coches como los motores sufrirán cambios de gran calado. Inevitablemente, algunos llegarán a la primera carrera de la temporada con mejores soluciones que otros. Pero para los que se queden rezagados, la tarea de ponerse al día será aún más difícil, no sólo por los límites de desarrollo establecidos, sino también por un calendario en el que las primeras carreras se disputan fuera del territorio europeo.

El régimen de limitación de costes de la F1 cambiará en 2026, por lo que los equipos tendrán que tener en cuenta el panorama general a la hora de planificar las actualizaciones, por ejemplo, si pueden permitirse los costes de transporte de los nuevos componentes a destinos lejanos.

"Creo que el motor [lo que impulsará] de la introducción de mejoras no será la capacidad de desarrollo en el túnel de viento", declaró Frederic Vasseur, director de la escudería Ferrari, a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com.

"Lo que impulsará la introducción de mejoras será el límite de costes. Significa que tendremos que ser inteligentes para hacer un buen uso del presupuesto que tenemos para el desarrollo, y hacer frente a este presupuesto para introducir mejoras. Sin duda, cuanto antes mejor, y cuanto más importante, mejor en este sentido. Pero es un hecho que, si empiezas introduciendo cuatro o cinco mejoras en las dos primeras carreras, o si tienes que enviar un suelo a Japón o a China, estarás quemando la mitad de tu presupuesto de desarrollo".

"Significa que tendremos que ser inteligentes en el plan, quizás desarrollar a veces más en el túnel de viento e introducirlo en la tercera o cuarta carrera, cuando volvamos a Bahréin. Es una cuestión con la que tendremos que lidiar, pero tendremos que hacerlo en el futuro, en el día a día, viendo en un extremo lo que estamos obteniendo del túnel de viento, y cuál es el coste del desarrollo. Seguro que si tienes una mejora en el flap del alerón delantero, cuesta menos que el suelo que hay que enviar a China".

El límite de costes de la F1 se introdujo en 2021 como respuesta al impacto de la pandemia del COVID-19 en las finanzas de los competidores, así como del titular de los derechos comerciales. Inicialmente se fijó en 145 millones de dólares al año, con un plan de descenso a 135 millones de libras (poco más de 154 millones de euros) a partir de 2024 (más 1,8 millones adicionales por carrera por cada fin de semana de gran premio sobre un número base de 21), pero ahora se ha revisado al alza, hasta los 215 millones de dólares (más de 183 millones de euros).

Sin embargo, aunque esta cifra tiene en cuenta la inflación y la evolución de los tipos de cambio, no representa un aumento neto, aunque Sauber recibirá una concesión para tener en cuenta el aumento de los costes laborales en Suiza. Se han rehecho varios límites, como la asignación para sprints y carreras adicionales, y varias áreas que antes estaban exentas del límite ahora entran dentro de su ámbito.

Las actividades de los medios de comunicación y los costes de transporte, además de otros gastos de funcionamiento adicionales, se incluyen ahora en el límite. Por lo tanto, los artículos de mayor tamaño que cuestan más de enviar -especialmente por entrega urgente- pueden tener que ser retenidos, teniendo en cuenta la primera parte del calendario de 2026, que incluye una doble cita Australia-China, seguida de Japón, antes de que la gira por Oriente Medio comience en Bahrein. Lo más probable es que los equipos envíen artículos más pequeños, con el personal, en el equipaje.

Controlar los costes de transporte será vital para mantener los índices de desarrollo tan altos como sea necesario, ya que es probable que el orden competitivo esté más repartido a principios de año. Esto contrastará con la jerarquía cerrada y relativamente estática de 2025, a medida que el paquete técnico maduraba y los equipos cambiaban el enfoque hacia 2026.

"Estoy realmente convencido de que en 2025, la imagen [competitividad en la parrilla] en la primera carrera de Bahréin era casi la misma que en la última, en Abu Dhabi", detalló Vasseur. "Y el año que viene habrá un enorme ritmo de desarrollo durante toda la temporada. Es más como en 2022: si alguien está delante a principios de 2026, no significa que lo vaya a estar a finales de año, o que vaya a estar delante en 2027".

