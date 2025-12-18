Ferrari anuncia cuándo presentará su F1 de 2026; el nombre, aún secreto
Frédéric Vasseur, director de Ferrari, ha revelado cuándo desvelará el Cavallino Rampante el coche con el que participará en la Fórmula 1 2026. El nombre permanecerá en secreto.
Ferrari ha confirmado cuándo presentará el coche con el que afrontará el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1, que entrará en vigencia en la temporada 2026, dentro de unas semanas. En un encuentro con los medios, el director de la Scuderia, Frédéric Vasseur confirmó que el monoplaza que pilotarán tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton se presentará en sociedad el próximo 23 de enero, viernes.
El nombre del coche, eso sí, sigue siendo un secreto, de momento. "Lo sabréis más adelante", comentó Vasseur entre risas. "No quiero estropear la sorpresa". Así, en el tradicional encuentro previo a las Navidades con los distintos periodistas, el máximo responsable de la escudería italiana sí desveló detalles de cuándo y dónde tendrá lugar la presentación del nuevo coche para el próximo curso.
"Puedo confirmar que la presentación será en Fiorano el viernes 23 de enero", fueron las pocas palabras pronunciadas al respecto por Vasseur. Esa será, de hecho, la última fecha disponible antes de poner rumbo a Barcelona, donde tendrá lugar la primera sesión de test (a puerta cerrada) de la pretemporada 2026.
Ferrari no ha desvelado qué días estará en pista en el Circuit de Barcelona-Catalunya (cabe recordar que cada equipo tendrá tres días para elegir, dentro de la ventana de cinco prevista entre el 26 y el 30 de enero), al igual que se ha mantenido el secretismo sobre el programa del día de la presentación.
El Cavallino Rampante de 1932 de nuevo en pista
En el pasado, tras la presentación como tal del monoplaza, la Scuderia ha tenido la tradición de usar la opción de poder llevar a cabo un "Evento de Demostración" para cubrir los primeros kilómetros en pista.
Se trata de una opción que permite pilotar el monoplaza de la campaña actual durante un máximo de 15 kilómetros, o lo que es lo mismo, completar un máximo de cinco vueltas al circuito de Fiorano. La presentación del monoplaza de 2026 tampoco se hará en presencia de los medios de comunicación.
