Vasseur sentencia el encontronazo entre Leclerc y Hamilton en Monza: "Habrá que decidir"

Fred Vasseur ha admitido que el incidente entre los pilotos de Ferrari en la primera vuelta del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 "no fue bueno para el equipo", después de un fin de semana decepcionante para la Scuderia.

Charles Leclerc se defendió de forma agresiva en la primera vuelta ante Lewis Hamilton, que intentó adelantar a su compañero después de que ambos salieran desde la segunda fila de la parrilla. El monegasco se negó a ceder la posición, empujando a Hamilton hacia el exterior a la salida de la curva 2 y obligándole a pasar por la grava, lo que provocó que el británico cayera hasta la décima posición.

"Hablé con Lewis durante dos segundos y todavía no he hablado con Charles", dijo Vasseur cuando le preguntaron por el incidente durante su encuentro con los medios del domingo por la noche. "Tendremos tiempo para hablar de ello. Prefiero hablar primero con ellos y no con vosotros. Desde luego, lo que ocurrió en las curvas 1 y 2 no fue bueno para el equipo, si esa es la pregunta".

Ferrari se ha mostrado reacia a impedir que sus pilotos luchen entre ellos esta temporada, pese a que algunos observadores han pedido al equipo que apoye a Hamilton en la lucha por el campeonato, dado que ha sido el piloto de Ferrari más cercano a la pareja de Mercedes. Vasseur considera que tomar una decisión así habría sido prematuro y, por tanto, la política del equipo no había cambiado antes de Monza.

Sin embargo, sí dejó entrever que esa decisión podría llegar en algún momento.

"Ahora, para ver si [necesitamos] imponer órdenes de equipo o lo que sea, creo que la buena comparación que hice fue con lo que ocurrió el año pasado", explicó. "Piastri estaba por delante en McLaren a estas alturas de la temporada y, si McLaren hubiera apostado todo por Piastri, Max Verstappen habría sido campeón".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Está claro que en algún momento tienes que tomar una decisión, pero creo que era demasiado pronto para hacerlo antes de Monza. Ahora tendré tiempo para hablar con los chicos".

"Para un equipo nunca es bueno perder puntos. Eso está claro. Al principio de la temporada, creo que a cualquier jefe de equipo del mundo le encantaría dejar que sus pilotos compitieran. Cuando eres jefe de equipo, no pienses que congelar las posiciones es una decisión fácil. Lo haces por el equipo, lo haces pensando en los resultados finales, pero nunca es una decisión sencilla".

"Por definición, me encantaría dejarles competir durante todo el fin de semana. Pero, siendo razonables, llega un momento en el que tienes que tomar una decisión. Cada equipo es diferente. Nosotros tendremos que tomarla cuando consideremos que ha llegado el momento".

Leclerc, que abandonó la carrera poco después tras sufrir un accidente en la Parabólica, admitió posteriormente que el incidente de la primera vuelta no era precisamente lo que necesitaba el equipo y reconoció que "fuimos demasiado lejos".

Cuando le trasladaron esas palabras a Hamilton después de la carrera, respondió: "Yo estaba por delante en la curva 2, en el vértice estaba por delante. Aquí no hubo ningún 'nosotros'".

Tras la victoria de Kimi Antonelli en Monza, Hamilton está ahora a 76 puntos del italiano en el campeonato. Ferrari se encuentra a 122 puntos de Mercedes en la clasificación de constructores.