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Russell 'ni siquiera piensa' en remontar el Mundial de F1: "Kimi lo tiene bajo control"

El piloto de Mercedes George Russell prácticamente ha arrojado la toalla en su lucha interna por el título de Fórmula 1 después de ser derrotado por Kimi Antonelli en el Gran Premio de Italia.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

El piloto de Mercedes George Russell asegura que "ni siquiera piensa" en remontar en la lucha por el título de Fórmula 1, ya que admite que será muy difícil recortar los 66 puntos de ventaja que tiene Andrea Kimi Antonelli.

Con Antonelli saliendo 19º en Monza y Russell segundo, el británico tenía una oportunidad de oro para reducir los 59 puntos de desventaja que tenía respecto al italiano. Sin embargo, Antonelli escaló rápidamente posiciones, hasta situarse sexto después de la resalida de la vuelta 6, y utilizó esa remontada como trampolín para luchar con Russell por la victoria.

Después de adelantar inicialmente a Russell en la vuelta 19 y de intercambiar posiciones varias veces más, Antonelli aprovechó un periodo de coche de seguridad virtual para realizar una parada en boxes con una pérdida de tiempo menor y montar neumáticos medios nuevos. A partir de ahí, dio caza a Russell, que rodaba con duros y empezó a sufrir con la degradación de sus neumáticos en la parte final de las 53 vueltas de carrera.

La victoria de Antonelli tras su remontada fue su séptimo triunfo en un gran premio esta temporada, lo que permitió al piloto de 20 años aumentar su ventaja al frente del Mundial hasta los 66 puntos, en lugar de tener que limitar daños frente a Russell.

Ese duro golpe pareció llevar a Russell a asumir la situación, reconociendo que alcanzar a su compañero italiano en los 10 grandes premios que quedan será una tarea muy complicada.

"Sí, Kimi definitivamente lo tiene bajo control y merece tenerlo bajo control", admitió Russell. "Ni siquiera estoy pensando en luchar, en remontar ni en nada de eso. Simplemente estoy centrado en ir carrera a carrera e intentar maximizar cada fin de semana".

"Está rindiendo increíblemente bien. Va a ser extremadamente complicado remontar esa diferencia, así que simplemente estoy aceptando que las cosas son como son. A partir de ahora voy a disfrutar e intentar ganar tantas carreras como sea posible".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Russell no puso ninguna objeción a que Mercedes dividiera las estrategias entre sus dos pilotos, ya que él había comenzado con neumáticos medios antes de pasar a los duros para completar la mayor parte de la carrera.

Al tener que salir desde la parte trasera de la parrilla, Antonelli optó en cambio por el compuesto duro y pasó a los medios durante la bandera roja. Todo apuntaba a que Antonelli tendría dificultades para llevar esos neumáticos hasta el final o para plantar cara a Russell sin la ayuda de un coche de seguridad virtual, que le brindó la oportunidad de parar en boxes perdiendo mucho menos tiempo.

"Bueno, [el duro] era definitivamente el mejor neumático para llegar hasta el final", explicó Russell.

"Cuando vi a Max [Verstappen] y a Kimi con el medio, me sentí bastante bien porque sabía que sus neumáticos iban a degradarse más que los míos, así que en esa fase intermedia de la carrera estaba muy contento con mi posición".

"El VSC apareció en el momento perfecto para que los pilotos tomaran la decisión de entrar en boxes. Habría sido muy interesante ver cómo se habría desarrollado la carrera si no hubiese habido VSC".

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