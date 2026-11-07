Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Vasseur, sobre el problema de los pilotos de Ferrari: "Deben respetar la marca y al equipo"

El director de Ferrari admite que algo falló para que se creara la polémica entre sus pilotos en México, pero pide a Hamilton y Leclerc recordar dónde están.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 7 nov 2026, 16:18

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alex Pantling - Formula 1

Ferrari llega a Sao Paulo después de otra 'guerra civil' en México, donde un roce entre sus pilotos en la salida, cuando iban primero y segundo, arruinó un posible doblete, o al menos victoria, y les dejó con solo un segundo y un cuarto puesto. Y en la rueda de prensa de la FIA con los jefes de equipo, Fred Vasseur, director de los del Cavallino, tuvo que hacer frente a muchas preguntas sobre ello.

El francés asegura que ya se ha arreglado el asunto, que tuvo que reunirse con Lewis Hamilton y Charles Leclerc para dejar las cosas claras: "Lo hicimos. Lo hicimos ayer [jueves] por la tarde porque yo tuve que volver en avión a Europa entre las dos carreras, pero fue bien. Fue bueno hablarlo, bueno aclarar mi posición y la suya, que era bueno hacerlo, y ahora pasamos página y estamos centrados en la siguiente".

Vasseur confirma que no cambiará la manera de competir entre sus pilotos, pero le pide respetarse y sobre todo respetar al 'escudo' y a los 2.000 empleados de Maranello que solo tienen el mismo objetivo que ellos: ganar.

"Las directrices siguen siendo las mismas", explicó. "Creo que quizá acumularon un poco de frustración porque empiezan cada fin de semana uno al lado del otro y fue una especie de acumulación de hechos. Pero, al final, las directrices son siempre las mismas".

"Necesitan respetarse el uno al otro, son dos competidores con espíritu de lucha, está claro, pero necesitan tener respeto por el otro. Pero principalmente y en primer lugar, necesitan respetar la marca, el equipo, la gente que trabaja en casa, la gente que trabaja en la pista. Creo que estamos poniendo mucho esfuerzo en eso y el mensaje fue claro y seguirá siendo claro".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Cuando le preguntaron si no cree entonces que sean capaces de competir sin tocarse, recordó que de hecho en el Autódromo Hermanos Rodríguez no hubo toque como tal: "Decir que sean incapaces, es un poco duro. No vi un toque entre los dos coches. Está tomando unas proporciones enormes porque íbamos primero y segundo, pero no hubo contacto entre coches. No siempre es así entre dos compañeros de equipo".

"Está claro que no es una buena maniobra porque cuando vas primero y segundo, esperas seguir primero y segundo y no fue así. Encima, recibimos la sanción [Leclerc fue penalizado con 5 segundos] y eso arruinó la carrera. Pero, en general, aun así fuimos quienes más puntos sumamos en el fin de semana. Habría preferido acabar primero, obvio, pero tenemos que aceptarlo, mantener la calma e ir paso a paso".

Mientras Leclerc parecía dejarlo atrás, Hamilton el jueves insistió en que su compañero es más duro con él que con otros. Vasseur quiso matizar: " Dijo que probablemente estaba peleando un poco más duro con él que con algunos otros. Pero si miras lo que hizo Charles en Austin en la primera sección, todo el mundo dijo que fue mágico y la línea entre ambas cosas es fina. Pero no chocó contra el otro coche, así que eso no fue un accidente".

Vasseur continuó diciendo que tener un coche competitivo, como parece ahora el Ferrari, hace que suba la tensión, y que en cierto modo es una "desventaja" tener a dos pilotos competitivos que salen delante en carrera: "Pero creo que si hoy somos segundos en el mundial de constructores, también es porque tenemos a dos tipos muy, muy cerca y tenemos que gestionarlo. Pero elegimos esta alineación y hay cosas positivas y negativas, pero me ocuparé de lo negativo".

Resumiendo lo hablado en la reunión, reveló: "El mensaje estaba claro y es que, en general, creo que es cierto para Ferrari, pero es cierto para todos y cada uno de los equipos de la parrilla, todos los pilotos trabajan para un equipo y el equipo tiene que ser lo primero. En esta situación, fallamos colectivamente porque íbamos primero y segundo y al final no ganamos la carrera. Eso significa que está claro que fallamos y tenemos que reaccionar. Pero sí, la conclusión de la reunión fue clara: fue un recordatorio claro de que Ferrari es lo primero, es lo primero para la marca, para los empleados, para los Tifosi, y esto tenemos que tenerlo presente".

Por último, y después de que Hamilton también hablara de la relación de Leclerc con Sebastian Vettel y Carlos Sainz en el pasado, Vasseur remató: "No me preocupa, pero en eso fui claro con Lewis, y lo mantendré entre Lewis y yo. No se puede comparar la relación entre Carlos y Charles, o Charles y Lewis, o Lewis y Bottas en el pasado, o lo que sea".

"Tienen personalidades diferentes, probablemente en términos de edad y experiencia Charles estaba un poco más cerca de Carlos, y es como es, pero no les estoy pidiendo que sean mejores amigos. Creo que incluso probablemente sería un poco negativo. Solo les estoy pidiendo que actúen y trabajen como profesionales, y eso es todo".

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