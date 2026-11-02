Fórmula 1 GP de México

Por qué Leclerc solo recibió cinco segundos de sanción en el GP de México de F1

Charles Leclerc fue sancionado por adelantar a Lewis Hamilton por fuera de la pista en México, pero aun así consiguió sacar provecho de la maniobra.

Benjamin Vinel

Publicado: 2 nov 2026, 16:44

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Los comisarios de la FIA explicaron los motivos por los que Charles Leclerc recibió una sanción de cinco segundos durante el Gran Premio de México de Fórmula 1 de 2026.

Leclerc arrancó la carrera desde la tercera posición en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con su compañero de equipo, Lewis Hamilton, en la pole position. Después de que George Russell perdiera numerosas posiciones en la segunda fase de la salida, los dos Ferrari se encontraron luchando rueda a rueda por el liderato.

Hamilton consiguió mantener por muy poco la ventaja en la primera secuencia de curvas, pero, al llegar a la curva 4, Leclerc ya estaba por delante en el vértice. Sin embargo, el británico apenas le dejó espacio y el monegasco acabó saliéndose de la pista para colocarse líder.

Leclerc no devolvió la posición antes de la curva 12, algo que las directrices comentadas durante la reunión de pilotos habían establecido como obligatorio. Además, hacerlo le habría costado dos posiciones, ya que Verstappen también había conseguido adelantar a Hamilton.

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No estaba claro si Leclerc habría podido mantenerse dentro de los límites de la pista. Los comisarios consideraron que no habría sido capaz de hacerlo y, por tanto, decidieron sancionarlo, aunque únicamente con cinco segundos debido a una serie de circunstancias atenuantes.

"Los comisarios han determinado que ambos coches entraron en la curva 4 con una velocidad excesiva y que, por tanto, ninguno de los dos habría podido completar la curva dentro de los límites de la pista, como demuestra el hecho de que el coche 44, que circulaba por el interior, también tuvo que salirse de la pista para completar la curva", explicaba el informe de los comisarios.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

"Por lo tanto, el coche 16 no tenía derecho a reclamar la curva debido a su excesiva velocidad de entrada. Posteriormente, el piloto completó un adelantamiento por fuera de la pista, lo que justifica una sanción".

"La sanción de referencia según las directrices es de 10 segundos. Sin embargo, se consideran circunstancias atenuantes el hecho de que el coche 44 también estuviera fuera de la pista por el interior del coche 16 y que el incidente se produjera en los primeros compases de la primera vuelta".

El hecho de que Leclerc conservara el liderato le permitió escaparse de sus perseguidores y abrir una ventaja de cinco segundos sobre Verstappen.

Por ese motivo, la decisión de los comisarios no sentó nada bien al siete veces campeón del mundo, que consideraba que su compañero de equipo merecía una sanción más severa.

"El problema es que tiene aire limpio y no tiene que gestionar como el resto de nosotros. Simplemente debería devolver la posición", protestó Hamilton por radio.

Unas vueltas más tarde, el británico insistió: "Los comisarios básicamente le están regalando esta victoria a Charles".

Sin embargo, Leclerc acabó perdiendo el liderato virtual frente a Verstappen cuando ambos completaron sus primeras paradas en boxes. Red Bull reaccionó rápidamente a la estrategia de Ferrari para evitar que el monegasco pudiera ejecutar un undercut.

Posteriormente, la carrera quedó interrumpida con bandera roja en la vuelta 46, después de que Valtteri Bottas sufriera un accidente aparentemente provocado por un fallo en la suspensión.

En el momento de la interrupción, Verstappen lideraba la carrera por delante de Leclerc y Kimi Antonelli. Hamilton, que había entrado en boxes durante el periodo de coche de seguridad justo antes de que apareciera la bandera roja, había caído hasta la cuarta posición.

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