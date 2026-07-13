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¿Ferrari sin escape soplado y una evolución del alerón "Macarena"? En Spa, el SF-26 arriesga

Ferrari se prepara para el GP de Bélgica consciente de que las largas rectas favorecen a Mercedes, pero el equipo técnico de Serra ha preparado una configuración aerodinámica que debería funcionar.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Dino Beganovic, Ferrari SF-26

Ferrari se prepara para Spa-Francorchamps. Dos victorias en las últimas tres carreras indican que la Scudería quiere dejar el Gran Premio de Austria como un… tropiezo. De hecho, el Red Bull Ring ha servido para comprender cuál es el camino a seguir en el desarrollo de un SF-26 hasta ahora muy prometedor.

La consigna es única: reducir la carga aerodinámica. El circuito que serpentea por los bosques de las Ardenas, al menos sobre el papel, no favorece a Ferrari, pero lo mismo se decía antes de Silverstone, donde el equipo de Maranello estaba dispuestos a aceptar una diferencia de medio segundo como poco respecto a Mercedes

El Cavallino no renuncia a la filosofía de los últimos tiempos: arriesgar con valentía, sin miedo. El coche rojo dará otro paso adelante en Bélgica, cambiando de aspecto respecto al coche que ganó en Gran Bretaña con Charles Leclerc al volante. 

La idea es prescindir del sistema STM por primera vez esta temporada. El Ferrari, en las largas rectas de Spa-Francorchamps, libera el escape único del modo "Flick Tail": en la FP1 de Austria, el novato Dino Beganovic pilotó el Ferrari de Leclerc y, entre los diferentes experimentos aerodinámicos realizados, había completado una vuelta sin el escape soplado, anticipando una configuración que se había diseñado precisamente para Spa. 

Puedes leer:
Dettaglio tecnico del sistema FTM della Ferrari SF-26

Detalle técnico del sistema FTM del Ferrari SF-26

Foto de: Paul Foster

Loic Serra, director técnico del Cavallino, quiere recuperar los 7 CV que la oclusión del escape le cuesta al 067/6, sabiendo que puede prescindir del aumento de carga que el sistema garantiza en el tren trasero. La FIA, en el primer borrador del reglamento de 2027, ha confirmado que cualquier intento de utilizar el escape soplado estará prohibido, por lo que los aerodinámicos de la Gestión Deportiva tendrán que desarrollar ahora otra solución para restablecer la carga aerodinámica en el tren trasero. 

Además, Ferrari debería aprovechar también la última evolución del alerón reversible. Mientras que la solución de Red Bull ha sido objeto de escrutinio por parte de la FIA tras dos fallos en el cierre de los perfiles móviles que provocaron dos graves accidentes a Max Verstappen (en la clasificación de Austria y en la vuelta 47 en Gran Bretaña), Ferrari no teme que se le imponga ninguna sanción, ya que es la única escudería que ha logrado poner a punto una solución que funciona a la perfección. 

La versión del alerón del RB22 está mostrando deficiencias imprevistas con dos fallos distintos y McLaren, que ha preparado su propia interpretación, aún no ha encontrado la eficiencia que buscaban los ingenieros de Rob Marshall. En Maranello deberían presentar la versión que abre el espacio entre los alerones reversibles y el perfil principal. La nueva solución debería aportar 11 km/h más de velocidad al final de las rectas. 

La configuración aerodinámica para Bélgica podría completarse con un fondo más bajo que los ya vistos, si no existe el riesgo de lluvia que siempre acompaña a Spa.

Charles Leclerc, Ferrari SF-26, nel filming day svolto al Madring

Charles Leclerc, Ferrari SF-26, en la jornada de rodaje celebrada en Madring

Foto de: Ferrari

A pesar de lo que se dice, no es cierto que se haya reducido el trabajo de preparación en el simulador, sino todo lo contrario. Independientemente de si participa o no Lewis Hamilton, que siempre se ha mostrado reacio al simulador, la actividad nunca se ha detenido con Charles Leclerc y los excelentes pilotos de pruebas.  

La gestión de la energía es uno de los aspectos que se está probando: el circuito de las Ardenas no cuenta con las dificultades de recarga de Silverstone, pero sin duda es un trazado que se sitúa en la mitad de una clasificación teórica de aquellos en los que resulta más complejo utilizar bien la energía eléctrica. 

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