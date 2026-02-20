Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin
Leclerc ha liderado el último día de test de F1 2026 en Bahrein, con Norris, Verstappen y Russell detrás. Aston Martin se despide de Sakhir casi sin rodar.
Charles Leclerc, Ferrari
La última jornada de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Bahrein ha dejado cosas bastante interesantes, como un Charles Leclerc confirmando las buenas sensaciones de Ferrari y, al contrario, un Aston Martin que se ha vuelto a ver lastrado por su motor Honda y apenas ha rodado.
El popular "título" de 'Campeón de Pretemporada' finalmente ha sido para Ferrari, tras un último día de test en el que Charles Leclerc completó más de 130 vueltas y marcó un crono de 1:31.992 con C4 (el segundo neumático más blando), colocándose así como uno de los favoritos para Australia.
Por detrás, la mayoría de sus rivales no apretaron tanto el acelerado. De hecho, el actual campeón, Lando Norris, acabó segundo al volante del McLaren con un 1:32.871, un segundo y medio más rápido que su compañero Oscar Piastri por la mañana. Eso sí, entre ambos, dieron más de 110 giros que serán importantes de cara al arranque de la campaña.
Tercero fue el Red Bull que pilotó Max Verstappen por la tarde con un 1:33.109, después de que Isack Hadjar marcase un 1:34.511 por la mañana. En total, el nuevo motor Red Bull-Ford pudo sumar muchas vueltas de nuevo (124).
En Mercedes, Andrea Kimi Antonelli y George Russell también se dividieron la jornada del viernes, con el británico rodando por la tarde y siendo más rápido con un 1:33.197 para terminar cuarto. Eso sí, lo más destacable para el equipo fue un problema en el W17 que limitó su rodaje durante la sesión matinal.
En el otro lado de la balanza, Aston Martin sólo pudo dar seis vueltas con Lance Stroll al volante del AMR26, una medida de precaución de Honda tras los problemas en la unidad de potencia ayer con Fernando Alonso en el coche, lo que deja un panorama muy preocupante para el equipo.
Regresando a los equipos que se van de Bahrein con buenas sensaciones, está Alpine, que este viernes tuvo a Pierre Gasly en el monoplaza dando 118 vueltas y marcando un mejor crono de 1:33.421 que le permitió ser quinto con el A526.
Otras escudería satisfecha seguramente sea Haas, ya que Oliver Bearman acabó sexto con un 1:33.487, después de 85 vueltas que sumadas a las 82 de Esteban Ocon hacen un increíble total de 170. También en Audi estarán contentos, ya que el 1:33.755 de Gabriel Bortoleto les deja séptimos, con además 135 vueltas completadas entre el brasileño y su compañero Nico Hulkenberg en el turno matinal.
Racing Bulls y Williams rodaron en tiempos muy parejos, con Arvid Lindblad marcando un 1:34.149, y Carlos Sainz un 1:34.342. En cuanto a las vueltas completadas en esta última jornada de test, los de Faenza acaban con 165 y los de Grove con 141.
Sin contar a Aston Martin, que no completó ninguna vuelta, el equipo más lento volvió a ser Cadillac, ya que Valtteri Bottas hizo un 1:35.290 en la sesión de la tarde que mejoró el 1:40.842 de Sergio Pérez en la mañana. Pero mñas importante para el nuevo equipo americano fueron las 99 vueltas dadas al Circuito Internacional de Sakhir.
Resultados del último día de Test de F1 2026 en Bahrein - Viernes (Día 6)
|Pos
|Piloto
|Equipo
|Tiempo
|Dif
|Vueltas
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:31.992
|—
|132
|2
|Lando Norris
|McLaren
|1:32.871
|+0.879
|47
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:33.109
|+1.117
|65
|4
|George Russell
|Mercedes
|1:33.197
|+1.205
|82
|5
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:33.421
|+1.429
|118
|6
|Oliver Bearman
|Haas
|1:33.487
|+1.495
|88
|7
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:33.755
|+1.763
|71
|8
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:33.916
|+1.924
|49
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:34.149
|+2.157
|165
|10
|Carlos Sainz
|Williams
|1:34.345
|+2.350
|141
|11
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:34.352
|+2.360
|66
|12
|Esteban Ocon
|Haas
|1:34.494
|+2.502
|82
|13
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1:34.511
|+2.519
|59
|14
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:35.290
|+3.298
|38
|15
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1:36.019
|+4.027
|64
|16
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1:40.842
|+8.850
|61
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin
|—
|—
|6
