Leclerc pide calma con Ferrari: "Todos dicen que otro es el más rápido"

Sin hacer demasiado ruido, Ferrari ha ido poco a poco colocándose como uno de los favoritos de cara al arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1, sobre todo a juzgar por las palabras de sus rivales. Sin embargo, internamente por el momento prefieren no hacer ningún pronóstico al respecto.

Históricamente, Ferrari ha sido siempre uno de los equipos más destacados en cada pretemporada, pero la realidad es que lleva casi dos décadas sin ganar un campeonato del mundo. Por lo tanto, cuando se le preguntó a Charles Leclerc por sus buenas sensaciones y su rol como 'favorito' según algunos de sus rivales, el monegasco echó balones fuera.

"Creo que es muy pronto para decirlo. Creo que todo el mundo está ocultando sus cartas y todos intentan decir que otro equipo es el más rápido. Así que sí, no estoy muy seguro de dónde estamos".

Eso sí, Leclerc reconoce que hasta el momento las pruebas han ido como se esperaba con el SF-26, sin grandes problemas (más allá de esta mañana con Lewis Hamilton), mucho rodaje y cronos rápidos.



"Pero por ahora hemos tenido unos días de pruebas relativamente tranquilos. Hemos probado la mayoría de las cosas que queríamos. Así que creo que ha sido una muy buena preparación para la primera carrera. En cuanto al rendimiento, creo que tendremos que esperar a la primera clasificación".

Otro de los aspectos en los que parece que destacará Ferrari este año, al menos en las primeras carreras, es en las salidas, ya que los de Maranello tuvieron en cuenta lo complicadas que serán con estas nuevas unidades de potencia y se guardaron un AS en la manga que no tienen la mayoría de fabricantes.

En este sentido, Leclerc fue un poco más abierto en declaraciones a Motorsport.com y otros medios en Bahrein al asegurar que están en una buena posición, ya que este año las salidas pueden hacer que los pilotos pierdan bastantes puestos si las cosas no van a la perfección.



"La salida es un momento muy importante de la carrera y, sin duda, es algo que hemos tenido en cuenta con esta nueva normativa para estar preparados. Así que sigue siendo complicado, creo, para todos. Quizás estemos un poco mejor posicionados en ese aspecto y me alegro de que sea así".



"Se pueden ganar o perder muchas posiciones si se tiene una buena o una mala salida, y este año en particular va a ser muy difícil. Pero, en todo caso, creo que deberíamos empezar las carreras en esta parte alta de la parrilla", concluyó el piloto monegasco, que en este 2026 se enfrentará a su octava temporada como piloto de Ferrari en la Fórmula 1.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images