Cómo Mónaco confirmó que el Ferrari no es un F1 ganador y de qué forma afecta a Leclerc

Si nos limitamos a analizar las cifras del GP de Mónaco, la carrera en el Principado no fue nada mala para Ferrari: Lewis Hamilton, con su segundo puesto tras Canadá, se sitúa justo detrás del líder del Mundial de Pilotos, Andrea Kimi Antonelli, y cuenta con una ventaja de 18 puntos sobre George Russell. Y la Scuderia ha consolidado el segundo puesto en el Mundial de Constructores por detrás de Mercedes (118 puntos), pero ha aumentado a 47 puntos la ventaja sobre McLaren.

Por lo demás, eso sí, fue una gran decepción. El SF-26, alabado como el monoplaza con el mejor chasis del paddock y con una aerodinámica capaz de desarrollar la mayor carga, además de contar con un turbo pequeño, ideal para tener la tracción necesaria en las estrechas calles de Montecarlo, no cumplió el objetivo. Los de rojo terminaron la clasificación en la segunda fila, precedidos no solo por Antonelli con el W17, sino también por el Red Bull de Max Verstappen.

Las posibilidades de conseguir la primera victoria de la temporada con el SF-26 se desvanecieron incluso antes de la salida de la carrera, sabiendo lo importante que es salir desde la pole position en Mónaco.

Ferrari ha decepcionado las expectativas de sus aficionados, que esperaban una remontada tras cinco carreras a la zaga. Montecarlo, en cambio, reveló aspectos que dicen mucho también de lo que está por venir en el campeonato. El motor 067/6 se ha convertido en el 'pararrayos' de todos los males, al quedarse unos 25 caballos por debajo de las unidades de Red Bull y Mercedes, pero la carrera en Mónaco eliminó muchas excusas.

Ferrari SF-26: el motor 067/6 no es el único problema de la Scuderia que ha salido a la luz en Mónaco Foto de: AG Galli

El circuito urbano con la velocidad media más baja del campeonato castigó a Ferrari y ensalzó al Mercedes y a Antonelli. Antes del coche de seguridad, el joven talento de Bolonia, que volaba entre los pianos y las aceras, le había sacado medio minuto a su predecedor, manteniendo un ritmo medio segundo más rápido. Y en la primera vuelta tras la reanudación, el italiano le sacó 1,5 segundos a Hamilton. ¿Qué más se puede añadir?

En Maranello han renunciado a fabricar los alerones adicionales en lugar del actuador del alerón (im)móvil, como han hecho todos los demás, porque el SF-26 genera más carga aerodinámica con el escape soplante.

Detalle del Ferrari SF-26 sin los alerones adicionales que llevan los demás equipos Foto de: AG Galli

La Scuderia ha corrido con el alerón 'Macarena' sin los sistemas de accionamiento, porque la adopción de los alerones en el centro del alerón habría supuesto un coste en peso y en dinero. Las modificaciones, por tanto, las veremos este fin de semana en Barcelona, cuando se estrene el segundo paquete de actualizaciones. Consistirá en un nuevo alerón delantero, para corregir el que no satisfizo en Miami, y una versión mejorada del alerón trasero invertido, aún más eficiente.

Pero la cita que no había que perderse era la de Mónaco: los primeros resultados de los entrenamientos libres habían alimentado buenas esperanzas, pero luego, cuando la pista se fue recubriendo de goma, Ferrari no aguantó el ritmo de los rivales, poniendo de manifiesto el defecto crónico de no saber aumentar el rendimiento de forma adecuada entre la Q2 y la Q3.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Andrej Isakovic / AFP vía Getty Images

Claro que, en la subida de Massenet y hasta el Casino, la potencia del motor se nota y mucho, pero según las simulaciones del 'Cavallino', el SF-26 debía tener dos o tres décimas de margen que aprovechar. Y, en cambio, ese 'tesoro' se esfumó, hasta el punto de que un especialista en clasificación como Charles Leclerc, que conoce las calles de su casa como la palma de su mano, fue superado por Hamilton, cuya mejor cualidad no es precisamente la vuelta rápida.

El monegasco se quejó de los frenos durante tres días, repitiendo la letanía de Canadá. Charles no encontró el feeling con 'su' circuito y se ha puesto nervioso, aunque los técnicos buscaran durante tres días la mejor configuración del sistema para resolverle los problemas.

Anteriormente, Leclerc nunca presentó tantos problemas con los frenos, pero es justo decir que el calendario aún no había ofrecido dos citas tan duras para el sistema como Montreal y Montecarlo. El caso es que la Scuderia se encontró con un Leclerc a medio gas, incapaz de expresar todo su verdadero potencial.

Ferrari SF-26: los frenos se convirtieron en tema de debate en el GP de Mónaco Foto de: AG Galli

¿Qué está pasando? Hemos descubierto que Lewis Hamilton, desde el GP de Japón, ha convencido al equipo para cambiar a los discos de la empresa francesa Carbon Industries, a pesar de que existe un contrato de suministro con Brembo. El siete veces campeón del mundo, nada más llegar a Maranello, había pedido la posibilidad de probar los discos transalpinos porque siempre los había utilizado en Mercedes. No era una cuestión de materiales (nunca criticados), sino de sensaciones al volante.

Quizá sea una coincidencia, pero tras el cambio a Carbon Industries, ha empezado a situarse regularmente por delante de Leclerc, minando la seguridad del monegasco. Da la sensación de que Charles percibe un cambio de ambiente en Maranello, a pesar de la reciente firma de su renovado contrato de tres años, generosamente remunerado. Seguramente no le gustó la orden de entrar en boxes para la doble parada bajo el coche de seguridad, cuando podría haberse quedado en pista y volver a entrar en la siguiente vuelta, como hizo Antonelli: el monegasco habría terminado por delante de su compañero de equipo, penalizado, por cierto, con 5 segundos. La Scuderia, en cambio, tomó otra decisión, sacrificando al monegasco en favor de Lewis.

Ferrari ha optado por el statu quo, dejando la duda de que, en este momento, sea Lewis el 'farol' del equipo. Poco después de la reanudación tras la bandera roja por el accidente de Lance Stroll en Anthony Noghes, se produjo un choque similar de Leclerc: a baja velocidad se empotró en las barreras al no poder girar hacia la recta.

Charles Leclerc, Ferrari

El monegasco se quejó inmediatamente de un comportamiento anómalo de los frenos: "Los traseros no funcionaban, ya sabía que no iban bien incluso antes de la reanudación, porque desde la entrada del coche de seguridad veía las temperaturas y, literalmente, no funcionaban. Por mucho que frenara, los traseros no se calentaban y ya no se reactivaban, así que no podía hacer absolutamente nada. Hemos encontrado la solución, pero aún no está en mi coche. Lo estará en Barcelona".

Brembo ha respondido a las acusaciones con un comunicado, alegando que, antes de haber visto los datos telemétricos, es imposible atribuir responsabilidades por lo ocurrido, pero Leclerc parece decidido a 'perseguir' a Hamilton en las decisiones del inglés. Probablemente, no entiende por qué el multicampeón es más rápido que él y espera encontrar la respuesta en los frenos, para recuperar un liderazgo que las últimas carreras han puesto en duda.

Ferrari debe recuperar la confianza antes de Montmeló: el monoplaza no ha cumplido las expectativas, revelando defectos que siempre habían permanecido ocultos tras las carencias del motor, mientras que Leclerc debe recuperar la confianza en el SF-26. Nada fácil en tan pocos días...