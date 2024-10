Red Bull responde a la petición de Honda de darle un test a Tsunoda

El equipo de Milton Keynes insinuó que Yuki Tsunoda podría realizar su primera prueba con ellos después del Gran Premio de Abu Dhabi 2024 de Fórmula 1. Motorsport.com desveló durante el fin de semana en el Circuito de las Américas que Honda estaba presionando para que el japonés tuviera una oportunidad con Red Bull.

¿Qué pasa con Yuki Tsunoda?: Fórmula 1 Honda presiona a Red Bull F1 para hacer un test con Tsunoda

Hasta ahora, solo compitió con AlphaTauri y el Visa CashApp RB, y sus participaciones con la escudería austriaca se limitaban a exhibiciones, pero el asesor del conjunto, Helmut Marko, sugirió que podrían darle esa opción al final de la campaña. Cuando Motorsport.com le preguntó si existía la posibilidad de que aceptaran la petición del fabricante nipón, dijo: "Tenemos algunos planes para Abu Dhabi, pero tenemos varios pilotos, a [Isack] Hadjar, por ejemplo, y ahora a Liam [Lawson]".

Aunque no están claros los detalles sobre lo que se refirió, lo más probable es que Yuki Tsunoda se ponga a los mandos del RB20 en las pruebas de neumáticos de postemporada, que tiene lugar el martes después del gran premio, y las escuderías están obligadas a participar con dos monoplazas.

En un coche debe estar un piloto que posea una superlicencia para recoger datos sobre los compuestos de Pirelli, mientras que el otro es para un joven que no haya competido en más de dos carreras a lo largo de su trayectoria. Si los miembros actuales de Milton Keynes, Max Verstappen y Sergio Pérez, optan por saltarse el compromiso, entonces deberán montar al japonés, mientras que en el conjunto de Faenza estaría Liam Lawson.

El equipo podría entonces poner a alguien joven, como Isack Hadjar, con otro como Ayumu Iwasa, o incluso a Jake Dennis, quien participó en una sesión de entrenamientos libres en la pasada temporada. La elección final estará quizá influenciada por si Red Bull considera que uno de sus pilotos del Visa CashApp RB debe dar el salto para sustituir al mexicano si no rinde lo suficientemente bien en las últimas citas del año.

Liam Lawson sustituyó a Daniel Ricciardo, con la intención de hacer demostrar su valía, e impresionó en el Gran Premio de Estados Unidos, en donde llegó a la novena posición después de empezar desde el fondo de la parrilla por una sanción al cambiar los componentes de su motor. Por ello, Helmut Marko comentó: "Genial, ya lo eran cuando fue tercero en la Q1, y luego hicieron sus juegos tácticos [al no marcar un tiempo en la Q2]".

"Pasar de ser penúltimo a noveno, con todos sus tiempos, y también con su adelantamiento a [Fernando] Alonso, porque el sábado se estaba quejando", dijo. "Creo que se sorprendió mucho, y de repente, estaba ahí, es un piloto muy duro, y demostró que tiene velocidad".

En declaraciones a Motorsport.com el pasado fin de semana, el presidente de HRC, Koji Watanabe, dijo que estaba presionando para que Yuki Tsunoda pudiera dar el salto a Red Bull: "Creemos que tiene talento. Las decisiones de los pilotos dependen en última instancia del equipo, pero, como socios, hemos pedido que Tsunoda tenga la oportunidad de pilotar y probar un coche de Red Bull".

"Queremos darle, al menos, la oportunidad de demostrar su capacidad. También he hablado directamente con Christian [Horner, director de Red Bull] sobre esto, no lo ha descartado", reveló. "Todavía no hay nada decidido, pero creo que debemos proceder adecuadamente".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!