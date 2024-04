El trofeo de ganador del GP de China de F1 2024 que se iluminará

El GP de China 2024 de este fin de semana supondrá el regreso de la Fórmula 1 al país asiático después de cinco años y cuatro de ausencia en el calendario por la COVID-19. Y tres días antes de la carrera principal, ya hemos descubierto cómo será el trofeo que recibirá el ganador.

Aunque también el sábado habrá un ganador al sprint, recordamos que esa victoria no se suma para las estadísticas, que no hay ceremonia de podio, y que por tanto no hay entrega de trofeos, por lo que esta copa la recibirá en el circuito de Shanghai el ganador de la carrera principal del domingo.

El trofeo, como explican desde la organización, rinde homenaje a la tradición clásica de la F1 de entregar coronas de laurel a los pilotos ganadores, de ahí su forma circular y detalles de hojas. Una tradición que de hecho hizo una reaparición en la F1 en 2021 tras la primera carrera sprint de la historia.

Además, el trofeo al piloto que gane y al equipo (constructor) que se lleve la victoria llevan incorporados sensores que hacen que el trofeo se ilumine en uno de cuatro patrones únicos cuando se levanta por encima de la cabeza o se lleva alrededor del cuello, como si se lo colocaran como corona en la cabeza o rodeando el cuello.

De esos patrones, el principal lo han llamado "chase a loop", simboliza la velocidad del coche de F1 en la pista.

Trofeo de ganador del GP de China de F1 2024

El trofeo hace además un guiño al país, con una forma circular que hace referencia a la búsqueda china de la "perfección - yuan man 圆满", que simboliza la perfección y la felicidad y con el que los diseñadores pretenden también reflejar el espíritu del piloto de "búsqueda incesante de la perfección y la victoria en la pista".

Este 2024 es además el Año del Dragón en China, por lo que aparecen en el trofeo del gran premio elementos de dragón: el giro del círculo está inspirado en el movimiento de un dragón, mientras que en el modo iluminado, el patrón de luz "pulsante" representa el aliento de un dragón despertando.

Ese nuevo trofeo poco tiene que ver con el que recibió Hamilton al ganar el GP de China 2019, el último celebrado en esa pista hasta el de este domingo, que puedes ver a continuación.