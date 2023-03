Lo que Aston Martin hizo para pelear con los mejores equipos de F1

Cargar el reproductor de audio

El tercer puesto de Aston Martin fue muy inesperado para un equipo que había pasado el invierno bastante desapercibido después de terminar séptimo en el campeonato de constructores del curso pasado, muy lejos de los equipos punteros. Sin embargo, han dado un salto adelante para construir el que posiblemente en estos momentos sea el segundo coche más rápido de toda la parrilla.

Mejorar tanto de una forma tan rápida no es algo habitual en la Fórmula 1. Por eso, el salto adelante del equipo de color verde también ha llamado la atención de muchos de sus rivales.

Te explicamos los factores clave que han ayudado a Aston Martin a dar ese paso adelante.

El reglamento técnico de la F1 y el límite de costes ayuda a Aston Martin

La introducción de un límite de gastos en la F1 se llevó a cabo con dos objetivos distintos: proteger a los equipos del colapso económico debido a un gasto descontrolado y ayudar a igualar la parrilla.

En el plano competitivo, el límite presupuestario ha servido para frenar a los equipos más poderosos, ya que todos han tenido que recortar su plantilla y la cantidad de dinero que pueden destinar al desarrollo de sus coches.

Eso ha sido muy positivo para los equipos bien financiados y gestionados de la zona media, como es el caso de un Aston Martin que, al operar cerca del límite de costes, ha tenido que sacrificar muy poco, e incluso han podido moldear sus organizaciones para adaptarse mejor a las restricciones.

El director técnico, Dan Fallows, aseguró que la escudería de Silverstone ha sido una de las que más se han beneficiado de eso: "Estamos en la posición relativamente afortunada de poder construir nuestro equipo a medida que nos acercamos al límite de costes", dijo a principios de año.

"Siempre hemos estado por debajo, así que hemos tenido la oportunidad de estudiar cómo aumentar nuestros gastos. Hemos podido crecer internamente de forma relativamente orgánica sin sobrepasar el límite de gastos".

"Creo que, desde nuestro punto de vista, eso es probablemente una ventaja en comparación con un equipo que ha empezado muy por encima del límite de costes y ha tenido que hacer recortes", explicó el ex de Red Bull.

Las mejoras en las infraestructuras de Aston Martin en la Fórmula 1

Si bien es cierto que los equipos trabajan bajo un mismo límite de gastos, no todos están en igualdad de condiciones cuando se habla de sus instalaciones.

Una de las explicaciones de por qué Red Bull, Ferrari y Mercedes se mantuvieron tan por delante de los demás el año pasado se redujo principalmente al legado de su infraestructura: años de contar con mejores instalaciones y sistemas que siguen pagando dividendos durante mucho tiempo.

Por eso, los equipos con túneles de viento y simuladores más antiguos, como McLaren, tuvieron que darse cuenta de que no podían competir a largo plazo con los equipos más potentes a menos que renovasen sus infraestructuras.

Aston Martin llegó a esa conclusión, por lo que su nueva fábrica, su nuevo simulador y su túnel de viento se están sometiendo a una renovación que está muy cerca de llegar a su fin. Pero también han hecho lo que han podido a corto plazo para subsanar esas deficiencias.

En su base de Silverstone se han realizado grandes inversiones en sistemas de última generación, y el acuerdo al que llegaron con Mercedes para usar su túnel de viento ha sido clave para su avance. Después de todo, si una instalación es lo suficientemente buena para un equipo que ha ganado ocho campeonatos consecutivos, entonces tiene que ser como mínimo decente.

En palabras del director del equipo Alpine, Otmar Szafnauer: "El túnel de viento de Mercedes es muy bueno. No creo que te penalice el hecho de compartirlo. Si te penalizaran por compartir, la gente no compartiría".

Fallows dice que por ahora la opción de Mercedes es la mejor para ellos: "Tenemos la suerte de utilizar su túnel de viento".

"Pero eso también tiene sus limitaciones. No hay nada como tener el tuyo propio, la flexibilidad de probar como y cuando quieras. Hay instalaciones de simulación y demás que también van a entrar en funcionamiento dentro de poco".

"¿Impide eso que avancemos como queremos? En absoluto. Pero, ¿son clave para que podamos seguir mejorando en el futuro? Por supuesto, y eso es lo que tenemos que conseguir", explicó.

Aston Martin se ha movido bien contratando al personal adecuado para F1

Si hay algo evidente desde que el actual propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, cogió las riendas del equipo es que se ha esforzado al máximo para ser lo mejor posible en todos los sentidos.

Además de invertir en las instalaciones, también ha sido muy agresivo a la hora de buscar y fichar a las personas adecuadas para hacer progresar al equipo. Por eso Stroll no ha escatimado en gastos ni esfuerzos a la hora de atraer a los mejores empleados del Gran Circo, incluso si eso ha supuesto rascarse los bolsillos más de lo esperado y hacer enfadar a algunos equipos rivales.

Como dijo en su presentación: "La pasión viene del entusiasmo. Cuando algo me entusiasma, me apasiono, y cuando me apasiono, gano".

El resultado final es una serie de fichajes de alto nivel, como Dan Fallows, procedente de Red Bull, el subdirector técnico Eric Blandin, ex de Mercedes y el ex de McLaren, Toro Rosso, Manor y Sauber, Luca Furbatto.

Todos ellos conocen a la perfección el esfuerzo y la concentración necesaria para triunfar en la F1.

Aston Martin F1 tiene la mentalidad adecuada

Tener la infraestructura y el personal adecuado no significan nada si el equipo no tiene también la actitud adecuada. Y en Aston Martin hay una clara sensación de que están listos para ser un poco disruptivos y hacer las cosas a su manera en búsqueda de la victoria.

Nunca ha sido un equipo que se haya aferrado a algo, ya sea comprando piezas de clientes (como la caja de cambios y la suspensión trasera de Mercedes ahora mismo) o persiguiendo agresivamente conceptos que otros han ideado primero.

Algunos rivales se han aferrado a la creencia de que la única forma de ganar es diseñar y construir cada componente uno mismo; pero eso no es algo de lo que esté tan convencido Aston Martin.

"Sinceramente, tener sus piezas no ha sido una desventaja para nosotros", explica Fallows sobre el uso de componentes procedentes de Mercedes.

"En todo caso, ha sido de gran ayuda para nosotros. Está claro que ellos hacen su propio desarrollo, también tenemos que ser capaces de poner nuestras superficies aerodinámicas en su suspensión trasera, así que no es totalmente suya desde el punto de vista aerodinámico".

"Más allá de eso, nosotros también estamos abiertos ante la posibilidad de que otros equipos hayan tenido mejores ideas que nosotros", explicó el del equipo verde.

Cuando Aston Martin empezó en 2022 con un concepto de coche equivocado, no perdió mucho tiempo en cambiar de enfoque y hacer un diseño bastante similar a la solución de Red Bull, un monoplaza que estrenaron en el Gran Premio de España de 2022.

Y, teniendo bastante claro que el diseño downwash de Red Bull puede ser la mejor ruta para el éxito en esta era del efecto suelo, Aston Martin se ha comprometido con él y le ha añadido también su propio estilo, en lugar de pensar que podría idear algo mejor desde cero.

En la presentación del equipo a principios de este mismo año, Fallows dijo abiertamente que una de las grandes virtudes del genio de la tecnología Adrian Newey en la F1 era no cerrarse a las ideas de los demás: "Creo que una de las cosas que más he aprendido de él es que carece de cualquier tipo de arrogancia técnica", dijo.

"Está muy abierto a que le digan cosas que ha sugerido y que no han funcionado o que hay ideas mejores que la suya. Y eso casi independientemente de la procedencia de esos comentarios".

"Creo que es algo que intento incorporar a mi propio trabajo. Animo a gran parte del equipo técnico a tener una mentalidad abierta. Incluso si tienes visiones muy claras sobre cómo quieres desarrollar las cosas, o ideas muy claras sobre el coche, asegúrate de no ser técnicamente arrogante".

El factor clave que supone en F1 un piloto como Fernando Alonso

Un elemento que tampoco se puede ignorar es el impulso que ha supuesto para el equipo la llegada de un piloto tan especial en todos los sentidos como es Fernando Alonso.

Fue interesante escuchar al nuevo director del equipo Williams, James Vowles, destacar el impacto de Alonso como su primera explicación al salto que Aston Martin ha dado en 2023.

"Creo que tienen un piloto extraordinario en el coche", dijo.

Hay dos factores claves que son importantes para los equipos a la hora de capitalizar las ganancias que se obtienen a raíz de fichar a un piloto como el asturiano, considera uno de los mejores de la parrilla sin ningún tipo de discusión.

En primer lugar, está el beneficio en la pista del tiempo por vuelta que el bicampeón del mundo debería ser capaz de extraer por el mero hecho de llevar siempre el coche al límite.

Y en segundo lugar, está la confianza y la motivación que alguien como Alonso puede generar en la propia organización. El personal estará dispuesto a dar un paso más y a esforzarse un poco más, ya que son totalmente conscientes de que ahora hay expectativas mayores.

Dicho eso está claro que no hay una única razón que haya sido clave para el paso adelante de la estructura de Silverstone. En su lugar, se trata de una combinación de factores que se han unido para ayudar a acelerar la progresión hacia la parte delantera de la parrilla de Aston Martin.

Y, como Alonso señaló acertadamente después del Gran Premio de Bahrein, no hay nada que el equipo de color verde haya hecho que los rivales no pudieran haber hecho por sí mismos.

"Creo que hay que tener la visión y la ambición de Lawrence Stroll, o de nuestra dirección y nuestra gestión, porque las oportunidades están ahí y son las mismas para todos", dijo.

"Pero parece que sólo un equipo está dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar. Y estoy orgulloso de formar parte de esta organización", concluyó el bicampeón del mundo español.

