Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Wolff advierte a Ferrari sobre Hamilton y Leclerc: "Es un déjà vu; ya pasé por esto"

La batalla entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton recuerda a Toto Wolff a las crecientes tensiones entre Hamilton y Nico Rosberg. "¡Me hacíais exactamente las mismas preguntas entonces!".

Ronald Vording

Publicado: 11 nov 2026, 16:02

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Después del Gran Premio de México, más allá del primer título mundial de Andrea Kimi Antonelli, ha habido otro asunto que ha acaparado buena parte de las conversaciones en el paddock de la Fórmula 1: el conflicto interno de Ferrari.

Tras el incidente entre sus pilotos en la primera vuelta de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Lewis Hamilton aseguró que Ferrari tenía "problemas muy, muy grandes" que resolver y reclamó conversaciones en profundidad dentro del equipo.

Durante la jornada de atención a los medios, el siete veces campeón del mundo añadió que esas conversaciones todavía no se habían producido, ya que Charles Leclerc había sido padre mientras tanto y el director de Ferrari, Frédéric Vasseur, también había regresado a Europa.

Sin embargo, este último aclaró durante la rueda de prensa de los jefes de equipo que finalmente habían mantenido esas conversaciones el jueves por la noche en São Paulo.

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Como era de esperar, Vasseur fue, con mucha diferencia, quien más preguntas recibió durante la rueda de prensa del viernes. Hasta tal punto que Toto Wolff tomó el micrófono en un momento dado para salir en defensa de su amigo y compañero de profesión. El jefe de Mercedes recordó que él ya había pasado por una situación similar con Hamilton y Nico Rosberg.

"Fred no necesita ningún consejo mío, pero es como un déjà vu", aseguró el director de Mercedes.

"¿Durante cuántos años me hicisteis exactamente las mismas preguntas? En 2013, 2014, 2015 y 2016. Y ahí terminó todo, cuando Nico decidió retirarse. Cuatro años, exactamente la misma situación".

Eso sí, conviene señalar que Wolff tuvo que lidiar con tensiones considerablemente más graves que las que afronta actualmente Vasseur. De hecho, el director de Ferrari recordó acertadamente el viernes que el incidente de México no había terminado con un choque entre los dos coches rojos, sino que simplemente había privado al equipo de un posible doblete.

"A veces, cuando juntas a dos pilotos muy fuertes, los mejores tienen carácter y quieren ganar", continuó Wolff. "Es una situación que siempre resulta muy difícil de gestionar y que está bajo el foco mediático cuando esos coches luchan en las primeras posiciones".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Aunque los dos pilotos de Mercedes luchaban entonces por el campeonato del mundo, algo que actualmente no sucede en Ferrari, Wolff sigue encontrando numerosos paralelismos entre ambas situaciones.

"Puedo identificarme perfectamente con lo que está viviendo Fred en estos momentos y creo que, a veces, hacen falta momentos realmente duros, como el último que vivimos nosotros, para dejar las cosas claras".

Con estas palabras, Wolff se refiere a que un cierto grado de escalada en el conflicto puede resultar incluso beneficioso para que todos los miembros del equipo comprendan que ha llegado el momento de tomar medidas.

"Cuando yo estaba con Nico y Lewis, cuando se produjo un accidente, quedó claro que ese era el límite y que las cosas no podían seguir así. Por eso, quizá era necesario que la situación llegara hasta ese punto, porque todo gira en torno al respeto hacia el equipo y hacia los miles y miles de personas que trabajan juntas para la marca. Eso es lo que deben tener siempre presente".

Precisamente, ese último aspecto es el que Vasseur también quiso dejar claro a Hamilton y Leclerc después de la carrera en México: sus ambiciones personales nunca pueden estar por encima de los intereses del equipo ni del trabajo de las casi 2.000 personas que trabajan en Maranello.

Años después del famoso accidente entre ambos pilotos en Barcelona, Rosberg reveló que Wolff había acabado tan harto de aquella situación que incluso amenazó con cambiar su alineación de pilotos. También les advirtió de que, si volvían a chocar, ambos tendrían que hacerse cargo de una parte de los daños ocasionados.

Foto de: Motorsport Images

Sin embargo, cuando se recordó aquella anécdota en São Paulo, Vasseur no quiso desvelar si él también había recurrido ahora a medidas tan drásticas.

"No estoy seguro de que hace diez años Toto os contara exactamente el contenido de las conversaciones que mantuvo con Nico y Lewis, y yo voy a hacer exactamente lo mismo ahora. Hemos tenido una conversación, pero debe quedar en privado. También es una cuestión de respeto hacia ellos y hacia el equipo".

"Pero, una vez más, lo más importante es que el mensaje quede claro. El mensaje es que trabajamos para una marca, trabajamos para los patrocinadores, pero diría que, probablemente, trabajamos sobre todo para los empleados del equipo".

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