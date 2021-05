Liberty Media: "Conseguimos lo que Ecclestone y Mosley no lograron"

La F1 introdujo un techo de gasto de 132 millones de euros para este año después de que los equipos llegaran a un acuerdo con el anterior máximo dirigente, Chase Carey. El estadounidense fue reemplazado por Stefano Domenicali en enero pasado, después de dar un paso atrás para asumir el papel de presidente no ejecutivo de la organización.

El CEO de Liberty Media, Greg Maffei, subrayó que el tope de costes, que se redujo aún más respecto a las cifras inicialmente acordadas tras la pandemia de COVID-19 del año pasado, fue un logro importante de Carey.

Maffei sugirió que una empresa estadounidense que lograba hacer lo que no habían conseguido el ex jefe de la F1, Bernie Ecclestone, o el ex presidente de la FIA, Max Mosley, merecía un reconocimiento.

"Bernie Ecclestone y Max Mosley, después de la recesión de 2009, intentaron introducir un tope de costes y no lo consiguieron", dijo Maffei en un webcast de Wall Street.

"Lo conseguimos. Estadounidenses tontos, ¿qué sabíamos de este deporte? Dijimos que queríamos conseguirlo y se rieron de nosotros. Chase lo consiguió, todo el mérito es de él y del equipo".

"Así que Chase hizo un trabajo increíble, cambiando el tono, poniendo el deporte en la dirección correcta. Y sobre todo, consiguiendo ese Pacto de la Concordia con un tope de costes. Chase sigue siendo nuestro presidente no ejecutivo, y esa relación es valiosa".

Maffei también cree que la relación "cascarrabias" entre los propietarios de la F1 y los equipos ha cambiado a mejor desde que Liberty Media se hizo cargo.

"Chase ha hecho un trabajo increíble. A veces me siento culpable, ya que fui yo quien le vendió para que aceptara el trabajo, y luego tuvo que volar por todo el mundo y tratar con equipos recalcitrantes. Y Chase fue un guerrero de lo correcto, y ha impulsado muy buenos cambios", añadió.

"Bernie Ecclestone construyó el producto, y merece un reconocimiento increíble. Pero no había una visión a largo plazo. Y había una relación muy irascible con los promotores y la F1, el titular de los derechos, nosotros. Había una relación muy irritante entre los equipos y nosotros".

"Eso ha cambiado totalmente, y el tono es mucho mejor ahora que estamos en este ecosistema juntos y construyendo cosas. Y Chase fue capaz de conseguir un nuevo Pacto de la Concordia, que es un gran logro comparado con lo que se hacía antes".

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las fotos y su descripción)

BMS Scuderia Italia (1988-1993) 1 / 33 Foto de: LAT Images El equipo italiano fue fundado por el industrial Giuseppe Lucchini, que le pidió a Gianpaolo Dallara que le preparara un coche de Fórmula 1. Dallara aceptó, y en 1988 el nuevo equipo entró en el campeonato. Sin embargo, el futuro no le deparaba la gloria. Nunca optaron a las primeras posiciones en el campeonato de constructores y en 1993 cambiaron al chasis Lola (que era incluso peor que el Dallara). Al final de esa temporada (1993) fueron absorbidos por el equipo Minardi. Larrousse (1987-1994) 2 / 33 Foto de: LAT Images El equipo Larrousse (durante un tiempo, en sus inicios, se llamó Larrousse & Calmels) fue fundado por el ex director del equipo Renault Gerard Larrousse y por su íntimo amigo Didier Calmel. En 1988, Calmel fue arrestado y sentenciado a siete años de prisión por disparar a su esposa. El nombre del equipo se redujo a Larrousse, pero tras eso no triunfó demasiado. Su mejor resultado fue el tercer puesto en el Gran Premio de Japón de 1990 y el sexto lugar en el campeonato de constructores esa misma temporada. La falta de dinero les hizo abandonar el mundial a final de 1994. Team Lotus (1954-1994) 3 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1, tuvo un gran impacto en el desarrollo técnico del campeonato. Llegó al mundial en 1954 y llegó hasta 1993. Sin embargo, ese año fue el último para el legendario equipo. Para la temporada 1994, Lotus confiaba en el desarrollo de la electrónica de un nuevo coche, pero antes del inicio del campeonato, se prohibió la electrónica, lo que provocó daños irreparables en lo deportivo y lo financiero. A finales de 1994 Lotus fue vendido a nuevos propietarios, quienes a su vez lo revendieron a Pacific Racing. Debajo de esta galería puedes leer más sobre su "defunción". Arrows (1978-1990; 1996-2002) 4 / 33 Foto de: LAT Images Arrows nació sobre las ruinas de Shadow en 1977. La historia de la escudería se dividió en dos partes, entre las cuales el equipo compitió durante varios años bajo el nombre de Footwork. Durante 18 temporadas en la Fórmula 1, su mejor resultado fue el quinto puesto en el mundial de constructores de 1988. Al inicio de los 2000, el equipo estaba sumido en problemas financieros, tenía abiertos procedimientos legales con los pilotos, no podía pagarles un salario y, a finales de 2002, acabó cerrando. Footwork (1991-1995) 5 / 33 Foto de: LAT Images En 1991, Arrows pasó a llamarse Footwork, adoptando el nombre de una empresa japonesa que invirtió en el equipo. Footwoork duró hasta 1995, y durante este tiempo solo alcanzó el séptimo lugar del campeonato de constructores. Pacific (1994-1995) 6 / 33 Foto de: LAT Images El equipo Pacific pasó solo dos temporadas en la F1. En la primera, los pilotos rara vez se clasificaron para disputar las carreras y, en la siguiente temporada, cuando conseguían participar en las carreras, la técnica fallaba a menudo. Como era de esperar con tales resultados, Pacific perdió rápidamente sus patrocinadores y abandonó la F1. Simtek (1994-1995) 7 / 33 Foto de: LAT Images Otro equipo de mediados de los noventa que estuvo solo dos temporadas. A pesar de la participación del posterior presidente de la FIA Max Mosley y del campeón de F1 Jack Brabham, el proyecto no tuvo éxito y solo es recordado por el accidente en el GP de San Marino de 1994 en el que murió el debutante Roland Ratzenberger. En 1995, el equipo quebró. Forti Corse (1995-1996) 8 / 33 Foto de: LAT Images >Otro ejemplo de un equipo que se derrumbó rápidamente fue Forti Corse, conocido desde finales de los años setenta por sus actuaciones en categorías junior, y que en 1995 decidió dar el paso a la Fórmula 1. El intento no tuvo éxito: primero, Forti construyó un coche débil, luego Pedro Diniz dejó la escudería junto a muchos patrocinadores y a mediados de la temporada 1996 el equipo quebró. Ligier (1976-1996) 9 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Probablemente el equipo francés más famoso sin contar a Renault. Ligier fue construido sobre la base del glorioso equipo Matra, pero en veinte años logró nueve victorias, 50 podios y ningún mundial. Durante ese tiempo, casi todos sus pilotos fueron franceses. En 1996 acabó la historia de Ligier en la F1: el equipo fue comprado por el tetracampeón Alain Prost, que creó una escudería con su nombre. Lola Master Card (1997) 10 / 33 Foto de: LAT Images Durante mucho tiempo, el diseñador Lola fabricó el chasis de pequeños equipos de F1 y luego decidió entrar en el campeonato con su propia escudería con el apoyo de Master Card. Sin embargo el chasis, fabricado en pocos meses, resultó ser un fracaso. El equipo no logró clasificarse para la primera carrera de la temporada en Australia. Volaron a Brasil para el segundo gran premio, pero antes de arrancar el fin de semana, Lola anunció que no disputarían ese evento por problemas financieros y tuvieron que volver a Gran Bretaña. Habían acumulado multimillonarias deudas y anunciaron el cierre definitivo. Tyrrell (1968-1998) 11 / 33 Foto de: LAT Images El equipo fue fundado por Ken Tyrrell en 1958 y llegó a la Fórmula 1 a finales de los años sesenta. La siguiente década fue su época dorada, en 1969 y 1971 Jackie Stewart ganó con ellos el mundial. En total, la escudería británica sumó 23 victorias y un campeonato de constructores (1971). Nombres como François Cevert, Patrick Depailler, Chris Amon, Didier Pironi, Jody Scheckter, Jean Alesi y muchos otros formaron sus alineaciones. En 1997, el equipo fue comprado por British American Tobacco, que lo transformó en BAR, y luego, tras algunos renacimientos más, se convirtió en lo que hoy se conoce como el exitoso Mercedes. Stewart Grand Prix (1997-1999) 12 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Fue fundado por el campeón de Fórmula 1 Jackie Stewart y su hijo Paul, con el apoyo de Ford. Durante tres temporadas, Stewart pasó del noveno al cuarto lugar en el campeonato de constructores, pero a pesar de mejorar en los resultados, Ford compró la escudería, el hijo de Jackie Stewart enfermó de gravedad y el británico perdió el control del equipo en 1999. Posteriormente, sobre la base de Stewart, Ford fundó Jaguar. Benetton (1986-2001) 13 / 33 Foto de: LAT Images Benetton se formó en 1986 sobre la base del Toleman. El equipo pertenecía a la familia italiana Benetton, conocida principalmente por su empresa de ropa United Colors of Benetton, que les pertenece. El paddock recibió al equipo con cierto desprecio, pero les esperaba un destino glorioso: los "vendedores de camisetas" ganaron 27 carreras, un mundial de constructores y con ellos Michael Schumacher logró su primer y segundo campeonato. El ocaso de Benetton empezó después de cerrar Renault su programa de suministrador de motores de F1. Luego, el fabricante de automóviles francés compró la escudería y, desde 2002, pasó a ser el equipo oficial de Renault. Prost Grand Prix (1997-2001) 14 / 33 Foto de: LAT Images Prost GP se convirtió en el sucesor del equipo francés Ligier con el tetracampeón Alain Prost a la cabeza. En 1998, una temporada después de su debut, Peugeot se unió a ellos, pero eso no les hizo mejorar demasiado. Prost acumuló deudas, perdió patrocinadores, construyó monoplazas débiles y finalmente cerró con solo tres podios como estadísticas destacadas. Jaguar (2000-2004) 15 / 33 Foto de: XPB Images En 1999, Ford decidió promocionar su marca Jaguar. La compañía compró el equipo de Jackie Stewart y así entraron en F1. Los resultados de ese proyecto no fueron muy destacados: el equipo logró visitar el podio dos veces (en Mónaco 2001 e Italia 2002), pero en cinco campeonatos Jaguar fue noveno, octavo y tres veces séptimo. El plan de desarrollo de la marca no funcionó, por lo que en 2004 lo vendieron a Red Bull, que formó el Red Bull Racing. Jordan (1991-2005) 16 / 33 Foto de: LAT Images Quizás uno de los equipos privados más famosos, fundado por el empresario irlandés Eddie Jordan. Jordan propició el debut en F1 de Michael Schumacher, Rubens Barrichello o Eddie Irvine. Durante más de una década en la categoría, el equipo ganó cuatro carreras, y su mejor logro fue el tercer puesto en el campeonato de constructores de 1999. A partir de esa temporada, los resultados disminuyeron gradualmente, y en 2005 el equipo fue vendido y cambió su nombre a Midland. Minardi (1985-2005) 17 / 33 Foto de: LAT Images El equipo italiano Minardi estuvo en la F1 durante veinte años, pero a diferencia de otros históricos, no pudo lograr un solo podio. El mejor resultado de Minardi en una carrera es un cuarto puesto. Fue la primera escudería de varios pilotos que triunfaron en la Fórmula 1 (algunos más, algunos menos): Fernando Alonso, Mark Webber, Jarno Trulli o Giancarlo Fisichella. La última temporada de Minardi fue en 2005. En 2006, el equipo, comprado por Red Bull, pasó a nombrarse Scuderia Toro Rosso. BAR (1999-2005) 18 / 33 Foto de: LAT Images British American Racing (BAR) fue un equipo formado con los restos de Tyrrell. Recibió el apoyo de la marca de cigarrillos British American Tobacco, y tuvo cierta importancia en la zona media de la parrilla. Durante seis años en la Fórmula 1, sus pilotos subieron al podio 15 veces (cuatro segundos puestos), dos veces salieron desde la pole position, y en 2004 con Jenson Button y Takuma Sato BAR incluso logró el segundo puesto en el mundial de constructores. En 2005, el control sobre el equipo se transfirió a Honda, que ya le había suministrado motores durante seis temporadas. En 2006, BAR se convirtió en el equipo oficial de Honda. Midland F1 (2006) 19 / 33 Foto de: Mike Lambert El primer equipo que compitió en la Fórmula 1 bajo la bandera rusa. Nació de las cenizas de Jordan en 2005 y disputó solo la temporada 2006. Los resultados fueron deplorables: el equipo acabó penúltimo, no sumó ningún punto y luego simplemente dejó de existir, siendo vendido al fabricante de automóviles Spyker. Spyker F1 (2007) 20 / 33 Foto de: XPB Images El recorrido de Spyker F1 fue tan corto como el de su su antecesor Midland: solo una temporada. El fabricante holandés no estaba listo para invertir en su equipo una cantidad suficiente de fondos, y los resultados hablaron por sí solos: penúltimos en el campeonato (solo superó al descalificado McLaren). A finales de 2007, la escudería fue vendida aVijay Mallya, que lo usó para dar forma a Force India. Super Aguri (2006-2008) 21 / 33 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah El equipo japonés Super Aguri fue fundado en 2005 por el ex piloto de F1 Aguri Suzuki. A pesar del apoyo de Honda durante tres años, sumaron solo cuatro puntos y nunca aspiró a los mejores resultados. En 2008, los problemas financieros provocaron el cierre de Super Aguri. Honda F1 (2006-2008) 22 / 33 Foto de: XPB Images La segunda aparición del equipo oficial Honda Fórmula 1 se dio en 2006. El fabricante compró BAR, convirtiéndolo en Honda F1. Durante tres temporadas, la nueva escudería ganó una carrera (Gran Premio de Hungría 2006) y subió al podio tres veces más. Sin embargo, en 2009, Honda dejó la Fórmula 1, explicando la decisión por una situación financiera complicada. Fue vendido a Ross Brown por la cantidad simbólica de un dólar, y pasó a llamarse Brawn GP. Toyota (2002-2009) 23 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images El equipo oficial de Toyota fue otra iniciativa fallida en la Fórmula 1, aunque nunca tuvo ningún problema con el financiamiento y los recursos. Tenía una fábrica de primera categoría, cientos de millones de presupuestos al año y especialistas muy válidos. Sin embargo, todo lo que lograron fueron algunos terceros puestos en carrera y el cuarto en el mundial de constructores 2005. La falta evidente de resultados y la crisis financiera de 2009 obligaron a la empresa japonesa a cerrar la escudería.< Brawn GP (2009) 24 / 33 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images La escudería duró una sola temporada en la Fórmula 1, pero pese a su corta historia ganó el mundial de constructores y el de pilotos. El ex jefe de Honda F1, Ross Brawn, no logró convencer a los jefes de la compañía japonesa para que se quedaran en el mundial, así que compró el equipo y le puso a competir bajo el nombre de Brawn GP. Al mismo tiempo, pudieron usar ideas de Honda, y su carta de presentación fue un doblete en la primera carrera de la temporada. Sumaron siete triunfos más, llevándose el campeonato de constructores. En la penúltima carrera, en Brasil, Jenson Button también se convirtió en campeón de pilotos. Al final de la temporada, Ross Brawn y Mercedes, que suministró los motores en ese 2009, acordaron la compra del equipo, que desde 2010 es la escudería oficial de la marca alemana. Hispania/HRT (2010-2012) 25 / 33 Foto de: XPB Images En 2009, Adrián Campos creó el equipo español Hispania, pero incluso antes de su debut en 2010, Campos lo vendió al empresario José Ramón Carabante, que a su vez lo revendió al grupo de inversión Thesan en 2011. Los resultados de esta escudería fueron muy pobres. Lo único que se puede destacar en su corta historia es el rendimiento en 2011 de Daniel Riccardo, que luego se convertiría en un exitoso piloto de Red Bull. En la temporada 2012, los propietarios de HRT anunciaron que estaban buscando un comprador para el equipo, pero nadie estuvo dispuesto a invertir y se cerró. Lotus Racing/Team Lotus/Caterham (2010-2014) 26 / 33 Foto de: XPB Images El equipo del empresario malayo Tony Fernandes, inaugurado en 2010, inicialmente también llevaba el nombre legendario de Lotus, pero en 2012 pasó a llamarse Caterham F1. Sin embargo, no hubo ni una sola buena noticia: durante cinco temporadas no se lograron puntos, perdieron la financiación de Fernandes y se declararon en bancarrota a finales de 2014. Lotus F1 Team (2012-2015) 27 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Históricamente el equipo no tiene nada que ver con Lotus, fundado por Colin Chapman. De hecho, esta es la antigua escudería oficial de Renault, que en 2012 había perdido el apoyo del fabricante francés y pasó a llamarse Team Lotus F1. La compañía copropietaria de Lotus, Lotus Cars, les permitió llevar ese nombre. La decoración, similar a la histórica de Lotus, también fue una táctica de marketing. Para 2015 se quedaron sin dinero (a pesar de que lograron buenos resultados con Kimi Raikkonen y Romain Grosjean), y en 2016 fue comprado nuevamente por Renault. Virgin/Marussia/Manor F1 (2010-2016) 28 / 33 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fue uno de los tres equipos que llegaron al campeonato en 2010 y el que más duró. Es cierto también que sus dueños cambiaron tres veces. Primero, fue liderado por Richard Branson y su empresa Virgin, luego por el fabricante ruso de coches deportivos Marussia, y el último propietario fue el empresario británico Stephen Fitzpatrick, que cambió su nombre a Manor. Durante seis años en el mundial, su mejor resultado en el campeonato de constructores fue el noveno puesto de la temporada 2014. Sin embargo, en 2016, Manor volvieron a ser 11º y la escudería se puso a la venta. Pero nadie quiso comprarla. Force India (2007-2018) 29 / 33 Foto de: Erik Junius Force India apareció en octubre de 2007 después de que Vijay Mallya comprara Spyker F1. Tras varias temporadas, destacó en la zona media de la parrilla y sumó seis podios. En el verano de 2018 entraron en concurso de acreedores con importantes deudas y un consorcio liderado por Lawrence Stroll, padre del piloto de Williams, Lance Stroll, se hizo con la escudería. Antes del Gran Premio de Bélgica, sobre la base de Force India, se formó un nuevo equipo llamado Racing Point Force India F1 Team, pero el legado del nombre se abandonó por completo: en la lista de la FIA para la temporada 2019 figuró como Racing Point F1. Sauber (1993-2018) 30 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images La salida más amistosa. Sauber, que entró en F1 de la mano de Mercedes y luego se asoció con BMW, logró unir fuerzas por tercera vez con una potente marca, Ferrari. Lo que empezó como una relación técnica (llevaron motores Ferrari durante varias temporada) acabó en una mayor asociación y en devolver el nombre de Alfa Romeo a la F1 de cara a 2018. Antes de empezar la temporada 2019 anunciaron que Alfa Romeo se hacía cargo de la escudería, que pasaría a llamarse Alfa Romeo Racing haciendo desaparecer la denominación de Sauber. Toro Rosso (2006-2019) 31 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Red Bull compró Minardi a finales de 2005 y lo transformó en su equipo B'. Toro Rosso en español significa Toro Rojo, y es la traducción del inglés al italiano de Red Bull. Su mejor momento llegó en el GP de Italia 2008, cuando Vettel logró con ellos la primera (y única) pole, la primera (y única) victoria y el primer podio. Para 2020 no desaparece el equipo, sino que cambia de nombre y pasa a ser AlphaTauri, tras la decisión de los de las bebidas energéticas de dar mayor visibilidad a su marca de moda. Habrá que ver cuánto tardamos en acostumbrarnos a no llamarles Toro Rosso... Racing Point (2018-2020) 32 / 33 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Force India cambió a llamarse Racing Point cuando una crisis económica los hizo caer en concurso de acreedores y los rescató un consorcio liderado por el canadiense Lawrence Stroll. El propio Stroll, tras un nuevo acuerdo de inversión con Aston Martin (compró una participación del 16,7% de la compañía), provocó otro cambio más de nombre, y Aston vuelve a la Fórmula 1 en 2021. Además, con ese cambio desaparece el rosa del patrocinador BWT, y vuelve el verde del fabricante británico. Como tal, Racing Point solo disputó dos temporadas (a mediados de 2018 aún era Force India Racing Point) y lograron una victoria, una pole y cuatro podios. Renault (1977-1985, 2022-2011 y 2016-2020) 33 / 33 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Renault es una de las escuderías más históricas de la Fórmula 1, con nada menos que 24 temporadas en tres épocas. La primera comenzó a finales de los 70 y se prolongó hasta 1985, cuando dijeron su primer 'adiós' tras un mal año. Se quedaron como motoristas, y no volverían como escudería hasta 2002. En el 2000 compraron el equipo Benetton, que mantuvo su nombre hasta 2001, y con Flavio Briatore al frente y Fernando Alonso como piloto (desde 2003) alcanzaron la gloria en 2005 y 2006 ganando ambos mundiales de pilotos y constructores. A finales de 2009, Genii Capital compró la mayoría del equipo (Renault conservó una participación minoritaria) y en 2011 Renault vendió las pocas acciones que le quedaban a Genii Capital. El equipo, con patrocinio de Lotus, pasó a llamarse "Lotus Renault GP", y desde 2012 solo quedó de Renault el motor. Sería un 'hasta luego' breve, ya que en 2016 Renault recuperó su escudería, ya como equipo de fábrica, y comenzó en solitario su andadura que aún perdura. Sin embargo, en 2020 la empresa matriz llevó a cabo un cambio de estrategia y desde 2021 Renault cambia de nombre y llega a la parrilla Alpine, una de las divisiones de la compañía.