Las tensas conversaciones de Briatore con Colapinto en 2025: "El problema eres tú"

La octava temporada de Drive to Survive ya está disponible y, como era de esperar, ha vuelto a abrir puertas que durante 2025 permanecieron cerradas. Mientras buena parte de la conversación gira en torno al despido de Christian Horner o a la batalla interna en McLaren por el título, otro episodio ha sacado a la luz una historia que explica muchas cosas de lo que ocurrió en Alpine: la llegada de Franco Colapinto y la presión extrema ejercida por Flavio Briatore.

El argentino desembarcó en la Fórmula 1 en Imola para sustituir a Jack Doohan tras un arranque de temporada plagado de errores del australiano. Fue una apuesta personal de Flavio Briatore, que regresaba con peso ejecutivo al equipo francés. Y como toda apuesta fuerte, exigía resultados inmediatos.

No llegaron.

El accidente en Imola y el mensaje directo: "El problema eres tú"

Las cámaras de Netflix captan uno de los momentos más tensos del año dentro de Alpine. En su primera clasificación con el A525, Colapinto pierde el control del coche en Q1 y termina contra el muro. Daños importantes. Factura elevada. Y un contexto que no admite frivolidades: el límite presupuestario.

Minutos después, ya en el hospitality del equipo, se produce la conversación que ahora ha salido a la luz. Colapinto asume su error sin rodeos: "Fue una cagada mía". La respuesta de Briatore es igual de directa: "Sí, lo sé. Fue una cagada tuya. Pero si tu cagada rompe el coche, también es una cagada mía".

No es solo un reproche puntual. Es una declaración de jerarquía y de responsabilidad compartida. Briatore deja claro que él puso a Colapinto en ese asiento y que, si la apuesta sale mal, el coste también recae sobre él.

Conviene recordar el contexto. Colapinto no llegó como una estrella consolidada. Había mostrado velocidad y solidez en categorías inferiores, pero no era un perfil indiscutible para la parrilla. Su promoción fue vista como una decisión arriesgada en un momento delicado para Alpine.

El propio Briatore lo verbaliza en la serie: cuando eres líder, el éxito depende de tus decisiones. Y si el equipo sigue último, alguien tendrá que asumirlo.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La tensión no se limitó al accidente de Imola. En otra reunión posterior, junto a Pierre Gasly, el dirigente italiano vuelve a marcar territorio: "Entre vosotros dos, Pierre ha sido el mejor. Tenemos que empezar a sumar puntos". Cuando Colapinto intenta intervenir, el mensaje vuelve a ser cortante: "No me interesa. Yo decido".

Y cuando el argentino trata de decir que podían intentar de cambiar alguna cosa de su coche... El italiano va un paso más allá cuando el piloto intenta proponer cambios en el monoplaza: "Yo decido lo que se hace. El problema eres tú. Tienes que mejorar".

Presión, presupuesto y supervivencia en la F1 moderna

Más allá del tono, las imágenes ayudan a entender la crudeza del momento. En la F1 actual, cada accidente es desarrollo que se pierde. Cada reparación es dinero que no se invierte en evolución aerodinámica. Y Alpine no estaba en posición de desperdiciar recursos.

La serie muestra algo que muchas veces queda diluido en los comunicados oficiales: la F1 no es solo talento, también es gestión de riesgo. Briatore apostó por un piloto joven para cambiar la dinámica del equipo. Y cuando el inicio no acompañó, la presión fue inmediata y pública, al menos puertas adentro. Con el paso de las carreras, Alpine terminó por virar su foco hacia 2026, priorizando el nuevo reglamento. Pero las imágenes de Drive to Survive permiten entender mejor el clima interno de aquel 2025 y el peso que recayó sobre los hombros de Colapinto desde el primer fin de semana.

Porque en la F1 las oportunidades llegan rápido. Y pueden esfumarse aún más deprisa.