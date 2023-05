Szafnauer responde a las críticas palabras del CEO de Alpine F1

Otmar Szafnauer empezó a trabajar como director del equipo Alpine a principios de la temporada pasada y, desde entonces, podría decirse que se ha tenido que enfrentar a más problemas que alegrías, empezando por la gestión del futuro de Fernando Alonso, que acabó saliendo de la escudería, y terminando por el complicado inicio de curso en este 2023.

La estructura francesa, construida bajo las bases de Renault, creó un plan hace varias temporadas en el que el objetivo era dar pasos adelante de forma continua hasta empezar a competir de forma habitual por podios y victorias, pero después de varios años positivos, esta campaña todo ha empezado muy patas arriba.

Las polémicas declaraciones de Laurent Rossi: El CEO de Alpine F1, enfurecido con su equipo: "Hay mucho amateur"

Debido a esos continuos problemas de Alpine en la pista, durante el pasado Gran Premio de Miami, Laurent Rossi, CEO y máximo responsable de la estructura, no se mordió la lengua a la hora de criticar duramente al equipo de F1, unas declaraciones que rápidamente llegaron a oídos de todo el mundo en el paddock y que provocaron caras de sorpresa e incluso temor.

Preguntado por esas palabras, Otmar Szafnauer intentó defender a su equipo, sobre todo al personal que viaja semana tras semana con él a las distintas sedes del calendario de la F1.

"Vi que salió algo de eso en la prensa, sí, pero no he tenido tiempo de leerlo. No ha sido un inicio de temporada fácil. No sé, tal vez por eso hizo esos comentarios".

"Lo más difícil de hacer en la F1 es asegurarse de sacar el 100% del rendimiento del coche. Y eso no está pasando. Hay 100 personas aquí, 1000 en casa y 900 que están trabajando en el rendimiento. De estos 100 probablemente solo la mitad de ellos se dedican a eso".

"Así que la mayor parte del trabajo que afecta al rendimiento está en Enstone y Viry. Aquí sólo se trata de asegurarnos de que no cometamos errores y que no hay incendios en el motor".

Cuando se le preguntó si una crítica así de dura de parte del máximo responsable de Alpine suponía un extra de presión para todo el equipo de Fórmula 1, el director rumano lo negó.

"No. Leer algo así sobre un papel no pone más presión. Todo el mundo quiere hacerlo bien. Tenemos mucha experiencia, técnicos e ingenieros del más alto nivel, y nos presionamos mucho a nosotros mismos".

Finalmente, Szafnauer reconoció que hablaría con Laurent Rossi para entender por qué criticó de esa manera al equipo de puertas para afuera, ya que a él nadie le dijo nada al respecto antes.

"No tengo ni idea y tendrás que preguntarle a él. Yo le preguntaré. Este fin de semana estuvo muy ocupado y aún no he tenido la oportunidad de hablarlo", concluyó el de Alpine.

Después de cinco carreras disputadas, el equipo francés ocupa la sexta posición en el campeonato de constructores, empatado a puntos con McLaren, 14 concretamente, unos números que ni tan siquiera se acercan al objetivo y que tampoco son comparables con 2022, ya que a estas alturas habían sido capaces de sumar 26 unidades, casi el doble.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!