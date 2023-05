El CEO de Alpine F1, enfurecido con su equipo: "Hay mucho amateur"

El inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1 del equipo Alpine no ha sido como esperaban. Después de cosechar una meritoria cuarta plaza en la clasificación general de constructores gracias al desempeño de Fernando Alonso y Esteban Ocon, los de Enstone vieron cómo su principal figura, no en puntos pero sí en rendimiento, se marchaba a un rival directo como era Aston Martin.

Los franceses apenas han sumado ocho puntos en las cuatro citas disputadas, e incluso han tenido a sus dos pilotos chocando entre sí para avivar más el fuego y rivalidad que ya parecía haber entre el propio Ocon y Pierre Gasly. Por ese motivo, el presidente de la marca gala, Laurent Rossi, enfureció con el desempeño de sus empleados y calificó de "decepcionante" y "realmente malo" el comienzo del curso.

El máximo responsable de los de Enstone dijo: "Es decepcionante, es realmente malo, este año ha empezado con un rendimiento defectuoso, es mucho, y es evidente. Nuestra posición en la clasificación no es digna de los recursos que gastamos, y estamos bastante lejos, muy lejos, del objetivo final de esta temporada".

"Estoy notando, no solo una evidente falta de rendimiento y rigor en el trabajo, sino también con un potencial estado de ánimo que no está a la altura de los estándares pasados de este equipo", continuó Rossi a los micrófonos de Canal+. "No me gustó el primer gran premio, porque hubo mucho, perdón por decirlo, diletantismo o amateurismo, elijan la palabra que mejor suene, lo que llevó a un resultado que no fue correcto, que fue mediocre, malo".

El francés siguió criticando a toda su estructura de Alpine por el comienzo de la temporada 2023 de Fórmula 1: "Y la última carrera en Bakú fue similar a la de Bahrein, eso no es aceptable. Se te permite cometer errores, es un principio básico, aprendes de ellos, pero sí [necesitas] aprender, y cuando cometes los mismos fallos dos veces, significa que no has aprendido y que no estás asumiendo tu responsabilidad, eso no es aceptable".

