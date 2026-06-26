Stroll explica su duro mensaje de radio "para los mecánicos y Lawrence"

El mensaje por radio de Lance Stroll en la vuelta 40 del GP de Canadá llamó la atención de los espectadores cuando la Fórmula 1 lo incluyó en su vídeo "Radio Rewind" tras el fin de semana en Montreal.

Tras escuchar a su ingeniero, Gary Gannon, informarle de la distancia respecto al coche que le seguía, Stroll dejó claro que esos detalles no le preocupaban mucho y que solo seguía en carrera por sus mecánicos y por su padre, propietario del equipo.

"Voy a terminar la carrera por los mecánicos, eso es todo", dijo por radio mientras rodaba en 15ª posición.

"Lo entiendo perfectamente, Lance", fue la respuesta de Gannon. "Lo entiendo perfectamente".

"…y por Lawrence", añadió Stroll. "Voy a terminar la carrera por los mecánicos y por Lawrence. Eso es todo", dijo con voz de decepción.

Cuando se le pidió que explicara qué había detrás de esos mensajes, el canadiense admitió que, efectivamente, necesita "encontrar algo de motivación" para pilotar uno de los coches más lentos de la parrilla actual de la F1.

"Quiero decir, hemos sido extremadamente lentos todo el año", dijo Stroll, "y Canadá fue una de esas carreras en las que, ya sabes, éramos el último coche con mucha diferencia. Y en esos momentos, como piloto, a veces simplemente estás, sí, aguantando, y no es nada agradable estar ahí fuera, así que necesitas encontrar algo de motivación".

"Quiero decir que, claro, en esa carrera pensaba en los mecánicos que trabajaban tantas horas y, ya sabes, en Lawrence, que ha creado este equipo, que lo ha montado todo en Silverstone y que, ya sabes, siente una gran pasión por el proyecto. Así que necesitaba ese pequeño empujón para seguir dando vueltas al circuito, aunque en ese momento íbamos últimos, probablemente con cuatro o cinco vueltas perdidas. Pero sí, ahora estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos llenos de retos", añadió Stroll.

Todo sobre la radio: Fórmula 1 "Estoy completando la carrera por los mecánicos y por Lawrence"

Lance Stroll, de Aston Martin Racing, junto a su ingeniero de carrera, Gary Gannon Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Aston Martin ocupa actualmente el décimo puesto en el campeonato de constructores con un solo punto, con solo Cadillac por detrás. Es el peor inicio de temporada del equipo de Silverstone desde que comenzó el proyecto en 2021. Stroll afirmó que las dudas sobre la motivación no son exclusivas de los pilotos del equipo.

"Es lo que hay, quiero decir, no solo como piloto, sino para todos los ingenieros que van a la fábrica cada día entre carrera y carrera", dijo, "y que trabajan muchas horas aquí en el circuito, los mecánicos que hacen esto por pasión, porque les apasiona este deporte; así que es todo el equipo, es un momento difícil para todos, pero no tengo ninguna duda de que podemos ser un gran equipo; ya sabes, contamos con gente increíble y con unas instalaciones estupendas, así que, aunque ahora no estemos donde queremos, sinceramente de cara al futuro estoy seguro de que lo conseguiremos".

Aston Martin, a diferencia de la mayoría de los equipos, no está desarrollando su coche en esta fase inicial de la temporada 2026, ya que ha decidido centrarse en presentar un paquete de mejoras importante a mediados de verano.

«Cuando nos reunimos todos como grupo y hablamos de cuál era la mejor manera de seguir adelante y cuáles eran, ya sabes, las jugadas más inteligentes, creo que lo mejor era esperar a que el motor y el chasis se integraran en Hungría, Zandvoort o donde sea; así que sí, ahora mismo estamos muy lejos del ritmo, así que necesitamos dar grandes pasos para ponernos al día; ya sabes, no creo que las pequeñas mejoras vayan a marcar una gran diferencia, porque estamos a cuatro segundos de los coches de cabeza, así que necesitamos ese gran paquete cuando llegue".

"Espero que podamos resolverlo bastante rápido y eso debería aportar un rendimiento inmediato al coche; no veo por qué debería ser tan complicado entenderlo a lo largo de varias carreras, quizá en una o dos sesiones, pero espero que veamos grandes mejoras rápidamente. Pero el tiempo lo dirá, no tengo todas las respuestas a eso", concluyó.