Stroll resume con ocho palabras el progreso de Aston Martin desde Australia

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Según Lance Stroll, la situación de Aston Martin F1 en el GP de China 2026 de la F1 no difiere mucho de la de la primera prueba del campeonato en Australia.

Oleg Karpov
Oleg Karpov
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll no siempre es un gran espectáculo ante los medios,de comunicación, sobre todo después de un mal día. Y el sábado en el GP de China fue uno de esos días, como lo son la mayoría de los días actualmente para Aston Martin en la Fórmula 1.

El canadiense solo logró superar en la clasificación a Sergio Pérez, que tuvo un problema con su coche durante la sesión, por lo que terminó 21º en la tabla de tiempos, a 2,8 segundos del mejor tiempo de la Q1 marcado por Charles Leclerc. Ese resultado podría incluso considerarse una mejora respecto a hace una semana en Melbourne, donde Stroll ni siquiera pudo salir del garaje debido a un problema con el motor. Sin embargo, él mismo no lo considera así.

Cuando el canadiense se dirigió a la zona de prensa y se enfrentó a la primera pregunta tras la clasificación en China, sobre si el equipo había progresado, simplemente dijo: "No".

A una pregunta sobre si el hecho de haber podido completar al menos más vueltas en Shanghái que en Melbourne le hacía sentir mejor, respondió lo mismo: "No", dijo sin sentir la necesidad de dar más detalles.

¿Espera entonces algún progreso durante la carrera? También contestó con un "No".

Crónica y resultados de la clasificación:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El último intento de los periodistas, sin embargo, obtuvo una respuesta un poco más detallada.

"¿Hay algo positivo?", le preguntaron.

"En este momento, no mucho, no", respondió Stroll. Y no hubo más preguntas.

Continúa el pésimo inicio de temporada de Aston Martin. Stroll y su compañero de equipo, Fernando Alonso, también quedaron fuera tras la Q1 de la clasificación sprint, y solo los pilotos de Cadillac terminaron por detrás de ellos en la parrilla de la sprint. En la carrera corta del sábado por la mañana cruzaron la línea de meta en 17ª y 18ª posición, con tres abandonos. En el lado positivo, al menos completaron las 19 vueltas de la carrera.

Apunta de cara a mañana:

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