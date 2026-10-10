Honda confirma el cambio de motor de Alonso en Singapur: ¡habrá penalización!

Los peores presagios de Fernando Alonso se han confirmado en Singapur. Honda ha anunciado que sustituirá la unidad de potencia del Aston Martin del piloto español durante la noche del sábado al domingo, después de los problemas que arrastró tanto en la carrera sprint como en la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1. Una decisión que supondrá una penalización en la parrilla y que complica todavía más un fin de semana que prometía ser una buena oportunidad para los de Silverstone, pero que está resultando ser todo lo contrario.

La confirmación llegó a través de Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda, que reconoció que el equipo había seguido trabajando en los problemas de gestión de energía detectados durante una carrera sprint disputada en unas condiciones especialmente complicadas por la lluvia.

"Las lluvias justo antes de la carrera sprint provocaron condiciones de pista mojada, creando un entorno complicado para la gestión de la energía. A pesar de los obstáculos, pudimos recopilar datos valiosos durante la sesión", explicó el responsable japonés.

"Analizamos esa información y trabajamos para optimizar nuestra configuración antes de la clasificación. Si bien el resultado no fue el que buscábamos, continuamos profundizando nuestro conocimiento del paquete bajo las condiciones excepcionales que hemos encontrado este fin de semana", añadió.

Sin embargo, los ajustes no fueron suficientes. Alonso siguió sufriendo problemas de potencia, especialmente a la salida de las curvas, y acabó eliminado en la Q1, con el 17º mejor tiempo y a apenas 54 milésimas de superar el corte. Tras escuchar las quejas del asturiano y analizar lo sucedido, Honda ha decidido que no merece la pena asumir más riesgos con la unidad de potencia actual.

Honda: "Tras los comentarios de Alonso hemos decidido cambiar el motor"

"Tras los comentarios de Fernando durante la clasificación, hemos decidido sustituir la unidad de potencia durante la noche. Aún queda mucho trabajo por hacer antes de la carrera de mañana, pero el equipo seguirá centrado en la tarea que tenemos por delante y continuará preparándose para el gran premio", confirmó Orihara.

En realidad, la decisión no ha pillado por sorpresa al bicampeón del mundo. Nada más bajarse del coche después de la clasificación, Alonso ya había advertido de que algo no funcionaba correctamente en el motor Honda y había dejado abierta la posibilidad de sustituirlo, aun sabiendo que eso supondría una penalización.

"Hemos tenido problemas con el motor durante todo el día, desde la carrera al sprint. Parece que estamos perdiendo mucho tiempo a la salida de las curvas", explicó el asturiano, que apuntó directamente a uno de los posibles responsables.

"Tenemos que comprobar si el turbo está bien y, si hay que cambiarlo y salir desde la parte de atrás de la parrilla, lo haremos", aseguró.

Así, Alonso afrontará una nueva carrera cuesta arriba en un circuito donde adelantar es especialmente complicado, aunque al menos espera dejar atrás los problemas de potencia que le han impedido competir en condiciones durante buena parte del sábado.