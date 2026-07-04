De Spielberg a Silverstone: cómo Ferrari ha cambiado por completo en apenas cinco días

La pole más inesperada llegó en el circuito donde parecía menos probable. Y, sin embargo, ocurrió. Lewis Hamilton consiguió la pole position para la carrera sprint de Silverstone con un Ferrari irreconocible respecto al que se vio apenas cinco días antes en Austria. Solo 120 horas que parecen haber transformado por completo al SF-26.

¿Cómo ha sido posible? Antes del inicio del fin de semana fueron los propios pilotos de Ferrari quienes rebajaron cualquier expectativa, lanzando un mensaje muy claro: en un circuito como Silverstone no habría opciones. Los argumentos parecían difíciles de rebatir. Silverstone es un trazado muy sensible a la potencia del motor y, sobre el papel, todavía más desfavorable para el SF-26 que Spielberg. Sin embargo, desde las primeras vueltas de los entrenamientos libres quedó claro que el escenario era completamente distinto.

El trabajo de preparación realizado en Maranello resultó extremadamente eficaz. La configuración base con la que el coche salió a pista apenas necesitó pequeños ajustes, un detalle que marca una enorme diferencia en un fin de semana con formato sprint. Los beneficios de llegar con un monoplaza equilibrado se apreciaron en muchos aspectos, pero uno de los más evidentes fue la estabilidad a la salida de las curvas.

El SF-26 mostró una estabilidad envidiable, permitiendo tanto a Hamilton como a Charles Leclerc abrir gas antes y comenzar a construir velocidad desde las primeras fases de la aceleración. Una ventaja fundamental para Ferrari, obligada igualmente a convivir con una recarga de batería menos eficaz que la que ofrece la unidad de potencia Mercedes.

En el box de la Scuderia también realizaron un excelente trabajo en la gestión de la energía. Ni siquiera Mercedes pudo permitirse utilizar toda la energía eléctrica sin restricciones: desde la víspera estaba claro que nadie dispondría de suficiente carga para completar toda la vuelta en condiciones ideales.

Todos los equipos tuvieron que elegir cuidadosamente dónde utilizar el MGU-K, y Ferrari pareció encontrar el mejor compromiso, distribuyendo la energía en los puntos del circuito donde ofrecía el mayor rendimiento. Detrás de la pole de Hamilton también hubo algunos errores de sus rivales, pero precisamente ese es el reto de un fin de semana sprint: encontrar el mejor equilibrio en el menor tiempo posible.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La pole de Hamilton nació de esa combinación de factores. Además, hubo otro elemento importante: la altitud. Los aproximadamente 700 metros sobre el nivel del mar de Spielberg habían acentuado las limitaciones de la unidad de potencia Ferrari, mientras que los poco más de 100 metros de Silverstone ofrecieron un escenario mucho más favorable para el SF-26. Y, por supuesto, también está Lewis.

Hamilton se mostró completamente cómodo desde el viernes de su Gran Premio de casa, confirmando un estado de forma que también se refleja claramente en la comparación directa con Leclerc. Charles llegó al último sector con apenas una décima de desventaja respecto a su compañero, diferencia que Hamilton había construido principalmente en Stowe, antes de que el monegasco cometiera un error que le hizo caer hasta la cuarta posición.

"Me cuesta ser constante y sacar el 100% de mi rendimiento", admitió Leclerc. "En la SQ1 y la SQ2 estuve cerca y llegué a la SQ3 con confianza. Pero luego perdí el control del coche; simplemente no lo siento como debería. Estamos extremadamente sorprendidos, sobre todo viendo la pole de Lewis hoy. En general esperábamos estar mucho más lejos de nuestros rivales, así que es un gran paso adelante. Como equipo, estamos muy sorprendidos de ser tan competitivos en un circuito de este tipo".

Las palabras del monegasco reflejan perfectamente el momento que atraviesa. La velocidad sigue estando ahí, pero todavía le falta ese 'feeling' que resulta imprescindible para pelear por una pole position que cada vez se decide por apenas unas centésimas.

George Russell, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Si Hamilton fue la gran sorpresa del día, George Russell representó la mayor decepción. Al terminar la clasificación sprint recorrió con la cabeza baja el camino entre el parque cerrado y la hospitalidad de Mercedes. Llegaba al Gran Premio de casa como uno de los favoritos, pero hasta ahora ha rendido claramente por debajo de Andrea Kimi Antonelli.

Más de tres décimas separaron a los dos Mercedes, con Antonelli logrando la primera fila y quedándose a solo 11 milésimas de la pole position. Fue el italiano quien salvó la jornada para el equipo de Brackley, confirmando un entendimiento con el W17 superior al de su compañero.

Para Antonelli, la sprint representa una gran oportunidad, tanto para sumar puntos importantes en el campeonato como para asestar un golpe que podría afectar seriamente a la moral de Russell. Sin embargo, el fin de semana todavía es largo. Tras la carrera sprint se reabrirá el parque cerrado y no puede descartarse que el equilibrio de fuerzas vuelva a cambiar. Por el momento, eso sí, la imagen que deja Silverstone es la de un Ferrari sorprendentemente vestido de rojo al frente.