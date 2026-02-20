La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Después de una mañana con 40 vueltas en la penúltima jornada de los test de F1 2026 en Bahrein, el Aston Martin de Alonso se detuvo en medio de su primera simulación de carrera y primeras tandas largas del invierno. Y desde entonces, la cosa ha ido a peor, y solo han completado seis giros al Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir en la última sesión de los test, y sin marcar tiempo.

Tras no ver a Lance Stroll en la primera hora de pruebas de este viernes, como único coche que no salía del garaje, Honda emitió un comunicado en el que por un lado revelaban que el problema que sufrió Fernando Alonso era de batería y por otro que, dada la escasez de piezas, rodarían poco en la última sesión.

"Hay que hacer lo que es realista hacer, y hemos hecho todo lo que podíamos extraer de hoy", resumió horas después Pedro de la Rosa, embajador de la escudería, a DAZN F1, cuando se confirmó que el día y la pretemporada se había terminado para ellos.

La mañana había ido avanzando y pese a numerosas pruebas de asiento y otros ajustes que dejaban ver a Stroll subiendo y bajándose del monoplaza, el canadiense no pudo salir hasta a falta de 20 minutos para la pausa del mediodía, y cerró las primeras horas con solo dos vueltas de instalación.

Por la tarde, Stroll salió pronto, solo seis minutos después de encenderse el semáforo verde, y tras una vuelta de instalación empezó otra cronometrada, en la que sin embargo se salió levemente de pista y abortó. Ahí entró a boxes, pero ya no hubo más. Y antes de cumplirse las dos primeras horas de la tarde, el equipo confirmó que se acabó.

Antes, en un vídeo publicado en redes sociales después de que Aston Martin cancelara su encuentro con los medios de este viernes, De la Rosa reiteraba los problemas de batería y la escasez de piezas de repuesto, que obligaban a hacer tandas cortas, de pocas vueltas, y a una pausa de media hora entre tanda y tanda.

"Desde ayer se han realizado muchas simulaciones, y se están realizando aún en nuestro banco de pruebas en Sakura y, debido a eso y al hecho de que tenemos escasez de piezas , eso significa que nuestras próximas tandas se verán comprometidas. Haremos menos vueltas, tandas cortas, muy cortas y tendremos descansos de una media hora entre ellas para tener tiempo de analizar los datos y poder probar algunas cosas en esas pocas tandas", había explicado.

Y admitía: "A pesar de la falta de tandas y kilometraje, obviamente no estamos donde queríamos estar, pero hemos logrado recopilar muchos datos y eso nos permitirá, ya saben, tener la oportunidad de analizar los datos durante los próximos días y encontrar soluciones".

En DAZN F1 también dijo: "El potencial está ahí, pero necesitamos más vueltas, esa es la realidad. ¿Hemos mostrado todo el potencial del coche? Obviamente no, hay muchísimas cosas que nos encontraremos en Australia. Vamos a ir a Australia contra otros que tengan los deberes hechos y nosotros vamos allí a aprender sobre la marcha".

Y de vuelta al vídeo de redes sociales, dejó algo de esperanza: "Sabemos en qué áreas debemos centrarnos y mejorar el coche, lo cual es muy positivo. La nueva normativa es muy exigente, pero también fascinante. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero también contamos con grandes recursos. Tenemos nuestro Campus en Silverstone y el de Sakura trabajando a toda máquina para llevarnos a donde queríamos estar y solo tenemos que seguir apretando".

"Nos quedan unos días antes de Australia, y no estamos donde queríamos estar, pero eso no significa que no vayamos a completar nuestra misión".

Como imaginabas, Aston ha sido el equipo que menos ha rodado en toda la pretemporada: en Barcelona solo superaron a Williams, que no estuvo, en la primera semana fueron los que menos kilómetros recorrieron y en la segunda, también lo han sido.

El mensaje final en DAZN F1 también fue de los que exigen confiar: "Estamos todos trabajando en Silverstone y Sakura para ir a Australia lo mejor preparados y tener esa línea de aprendizaje lo más empinada posible para ir mejorando carrera a carrera. Vamos a ir mejorando, va a ser duro, un trabajo largo, pero va a ser consistente: se puede hacer, se puede mejorar, tenemos una misión y vamos a por ello. Vamos a ir a más, de eso no hay duda, no perdáis la fe".