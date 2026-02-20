Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

El CEO de la F1 descarta la retirada de Alonso y Hamilton en 2026: "Son gigantes"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El CEO de la F1 descarta la retirada de Alonso y Hamilton en 2026: "Son gigantes"

Los pilotos de MotoGP piensan que deben ser "abiertos" con la pista urbana de Adelaida

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Los pilotos de MotoGP piensan que deben ser "abiertos" con la pista urbana de Adelaida

F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

Bezzecchi anticipa un test de Tailandia "muy exigente" para Aprilia

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Bezzecchi anticipa un test de Tailandia "muy exigente" para Aprilia
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Los problemas de la batería del motor Honda del Aston Martin AMR26 que arruinaron la simulación de Alonso el jueves han dejado en nada a Stroll el viernes.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Después de una mañana con 40 vueltas en la penúltima jornada de los test de F1 2026 en Bahrein, el Aston Martin de Alonso se detuvo en medio de su primera simulación de carrera y primeras tandas largas del invierno. Y desde entonces, la cosa ha ido a peor, y solo han completado seis giros al Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir en la última sesión de los test, y sin marcar tiempo.

Tras no ver a Lance Stroll en la primera hora de pruebas de este viernes, como único coche que no salía del garaje, Honda emitió un comunicado en el que por un lado revelaban que el problema que sufrió Fernando Alonso era de batería y por otro que, dada la escasez de piezas, rodarían poco en la última sesión.

"Hay que hacer lo que es realista hacer, y hemos hecho todo lo que podíamos extraer de hoy", resumió horas después Pedro de la Rosa, embajador de la escudería, a DAZN F1, cuando se confirmó que el día y la pretemporada se había terminado para ellos.

La mañana había ido avanzando y pese a numerosas pruebas de asiento y otros ajustes que dejaban ver a Stroll subiendo y bajándose del monoplaza, el canadiense no pudo salir hasta a falta de 20 minutos para la pausa del mediodía, y cerró las primeras horas con solo dos vueltas de instalación.

Por la tarde, Stroll salió pronto, solo seis minutos después de encenderse el semáforo verde, y tras una vuelta de instalación empezó otra cronometrada, en la que sin embargo se salió levemente de pista y abortó. Ahí entró a boxes, pero ya no hubo más. Y antes de cumplirse las dos primeras horas de la tarde, el equipo confirmó que se acabó.

Antes, en un vídeo publicado en redes sociales después de que Aston Martin cancelara su encuentro con los medios de este viernes, De la Rosa reiteraba los problemas de batería y la escasez de piezas de repuesto, que obligaban a hacer tandas cortas, de pocas vueltas, y a una pausa de media hora entre tanda y tanda.

"Desde ayer se han realizado muchas simulaciones, y se están realizando aún en nuestro banco de pruebas en Sakura y, debido a eso y al hecho de que tenemos escasez de piezas , eso significa que nuestras próximas tandas se verán comprometidas. Haremos menos vueltas, tandas cortas, muy cortas y tendremos descansos de una media hora entre ellas para tener tiempo de analizar los datos y poder probar algunas cosas en esas pocas tandas", había explicado.

Y admitía: "A pesar de la falta de tandas y kilometraje, obviamente no estamos donde queríamos estar, pero hemos logrado recopilar muchos datos y eso nos permitirá, ya saben, tener la oportunidad de analizar los datos durante los próximos días y encontrar soluciones".

En DAZN F1 también dijo: "El potencial está ahí, pero necesitamos más vueltas, esa es la realidad. ¿Hemos mostrado todo el potencial del coche? Obviamente no, hay muchísimas cosas que nos encontraremos en Australia. Vamos a ir a Australia contra otros que tengan los deberes hechos y nosotros vamos allí a aprender sobre la marcha".

Y de vuelta al vídeo de redes sociales, dejó algo de esperanza: "Sabemos en qué áreas debemos centrarnos y mejorar el coche, lo cual es muy positivo. La nueva normativa es muy exigente, pero también fascinante. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero también contamos con grandes recursos. Tenemos nuestro Campus en Silverstone y el de Sakura trabajando a toda máquina para llevarnos a donde queríamos estar y solo tenemos que seguir apretando".

"Nos quedan unos días antes de Australia, y no estamos donde queríamos estar, pero eso no significa que no vayamos a completar nuestra misión".

Como imaginabas, Aston ha sido el equipo que menos ha rodado en toda la pretemporada: en Barcelona solo superaron a Williams, que no estuvo, en la primera semana fueron los que menos kilómetros recorrieron y en la segunda, también lo han sido.

El mensaje final en DAZN F1 también fue de los que exigen confiar: "Estamos todos trabajando en Silverstone y Sakura para ir a Australia lo mejor preparados y tener esa línea de aprendizaje lo más empinada posible para ir mejorando carrera a carrera. Vamos a ir mejorando, va a ser duro, un trabajo largo, pero va a ser consistente: se puede hacer, se puede mejorar, tenemos una misión y vamos a por ello. Vamos a ir a más, de eso no hay duda, no perdáis la fe".

Te lo contamos aquí:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Mejores comentarios

Más de
Jose Carlos de Celis

Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari domina la última mañana, Mercedes falla y Aston casi ni aparece

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari domina la última mañana, Mercedes falla y Aston casi ni aparece

¿Dónde y cuándo empieza la F1? ¿Y MotoGP? ¿Y el resto?

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
¿Dónde y cuándo empieza la F1? ¿Y MotoGP? ¿Y el resto?

Honda revela qué causó la avería del Aston de Alonso y admite escasez de piezas

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Honda revela qué causó la avería del Aston de Alonso y admite escasez de piezas
Más de
Lance Stroll

F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

GALERÍA: Las fotos del último día de los test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
GALERÍA: Las fotos del último día de los test de F1 2026 en Bahrein

Stroll, crítico con Honda: "Necesitamos más potencia, es así de simple"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Stroll, crítico con Honda: "Necesitamos más potencia, es así de simple"
Más de
Aston Martin

Alonso: “No pudimos completar nuestro plan por un problema con la unidad de potencia”

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Alonso: “No pudimos completar nuestro plan por un problema con la unidad de potencia”

Así os contamos en directo el Día 5 de test de la F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Así os contamos en directo el Día 5 de test de la F1 2026 en Bahrein

Test F1 Bahrein: Mercedes manda con McLaren muy cerca y nuevo revés para Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Test F1 Bahrein: Mercedes manda con McLaren muy cerca y nuevo revés para Alonso

Últimas noticias

Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"