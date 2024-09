Cómo podría ser el servicio comunitario de Max Verstappen a la FIA

La acción en la pista pareció casi secundaria durante el fin de semana en el Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1, de hecho, casi todo en el paddock se centró en el 'servicio comunitario' que Max Verstappen debería cumplir después del castigo que la FIA le impuso el uso de un lenguaje soez en la rueda de prensa oficial del jueves.

El vigente campeón del mundo infringió el artículo 12.2.1.k del Código Deportivo Internacional, por lo que los comisarios decidieron endosarle una penalización en forma de "trabajo de interés público". La conmoción en el circuito fue enorme, y el neerlandés recibió el apoyo desde casi todos los rincones, incluso de sus colegas de profesión.

La sanción fue excesiva, y Lewis Hamilton le recomendó que no cumpliera con esa obligación, aunque Max Verstappen no se quedó callado. No en el sentido de mantener la boca cerrada, algo que sí realizó en su encuentro oficial con los medios tras la sesión de clasificación, sino en su forma de protestar, ya que se limitó a emplear respuestas muy breves antes de hacer una rueda de prensa improvisada con los periodistas en medio del paddock.

Sin embargo, si el castigo sigue en pie, significa que tendrá que hacer acto de presencia en una actividad de la federación internacional, pero todavía no se sabe exactamente en qué. Aunque el piloto puede hacer sus propias sugerencias, será el organismo rector quien lo decida, y vemos otras ocasiones en las que se tuvo que cumplir con una penalización similar.

2018: el empujón de Max Verstappen a Esteban Ocon

Una sanción así no es nada nuevo para el holandés, ya que tras el Gran Premio de Brasil 2018 fue a buscar a Esteban Ocon, al que empujó debido a que durante la carrera se tocaron mientras que Max Verstappen iba líder. No fue porque estuvieran peleando por posición, sino que el francés se trataba de desdoblar, y todo acabó en un empujón del piloto de Red Bull Racing al de Racing Point.

La FIA consideró que no podían aceptar ese comportamiento, aunque el neerlandés, como en la actualidad, no estuvo de acuerdo en la decisión de la federación internacional. No obstante, tuvo que aceptarlo y decidió no proponer nada.

Como castigo, tuvo que presentarse dos días ante el organismo rector. El primero fue durante la cita de la Fórmula E en Marrakech, en donde tuvo que observar el trabajo de los comisarios para aprender algo de ellos, y en la segunda jornada tuvo que asistir a una reunión de comisarios, tras la que afirmó que conoció muchas cosas ocultas para él.

1997: accidente deliberado de Michel Schumacher en Jerez

Otro grande que recibió un castigo fue Michael Schumacher. El alemán lo obtuvo después de protagonizar el accidente que le valió el título a Jacques Villeneuve en el Gran Premio de Europa 1997, ya que el de Ferrari se lanzó a por el de Williams para impedir que le adelantara, cerrado la trayectoria, y la FIA dictaminó que hubo intencionalidad y le eliminaron del campeonato.

Sin embargo, ahí no acabó la cosa, ya que el organismo rector consideró que el germano debía recibir una penalización aún más severa, por lo que tuvo que cumplir con siete días de servicio comunitario, y se presentó en varios actos en favor de la seguridad vial.

