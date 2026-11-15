Análisis

Fórmula 1

La segunda juventud de Hamilton: así ha recuperado sus puntos fuertes en la F1 2026

El título mundial de Antonelli y la segunda juventud de Hamilton tienen un nexo común. El reglamento de 2026 presenta características diferentes a las del pasado, y premia a quienes saben atacar en la entrada de las curvas.

Gianluca D'Alessandro

Editado: 15 nov 2026, 15:44

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En varias ocasiones a lo largo de esta temporada hemos comentado que, detrás del título mundial conseguido por Andrea Kimi Antonelli, no solo hay una gran dosis de talento, sino también la capacidad de comprender y adaptarse a las exigencias de conducción que impone este reglamento para ser rápido y constante, tal y como también ha mencionado Andrea Stella. Sin embargo, este argumento puede interpretarse en dos sentidos.

Hay aspectos de estos monoplazas que favorecen el estilo de pilotaje de ciertos pilotos. Antonelli es uno de ellos, pero no el único, ya que quien parece haber recuperado el impulso tras la despedida de la era del efecto suelo es Lewis Hamilton.

Esto no debería sorprender, ya que el propio corredor italiano había comentado que tenía un enfoque similar, aunque con algunas diferencias, al del siete veces campeón del mundo.

¿Qué tienen en común? La habilidad para marcar la diferencia al entrar en las curvas, para acelerar con decisión en la entrada. Una cualidad que los monoplazas con efecto suelo habían ocultado en parte, por la propia naturaleza de esos coches y porque el cambio a los neumáticos de 18 pulgadas había hecho inevitablemente mucho más delicada la fase combinada de la entrada en curva, es decir, cuando el piloto frena y gira el volante al mismo tiempo.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

En esencia, debido también a la menor huella en el suelo durante la fase de transición, el paso de tener agarre a perderlo resultaba más repentino, y eso minaba la confianza. Pero tanto los coches como los neumáticos del reglamento de 2026 tienen un ADN diferente. A menudo, solo se habla del efecto generado por la nueva unidad de potencia, es decir, de la necesidad de ser más cautelosos con el acelerador para ahorrar energía, pero eso es solo una parte de lo que ha cambiado.

En muchos aspectos, en cuanto a la pura dinámica de conducción, se trata de monoplazas que James Allison ha calificado de más "convencionales". El tema ya había surgido a principios de año por parte de los propios pilotos, cuando explicaron que la reducción de carga aerodinámica había hecho que los coches fueran más 'sinceros', permitiendo casi 'jugar' más. Hasta tal punto que todos criticaron los efectos del motor sobre la conducción, y no los del chasis, mientras que los coches con efecto suelo tenían que conducirse prácticamente como si fueran por un raíl. Eran estables, pero poco 'sinceros'.

En el momento en que se sobrepasaba ese límite, el coche se descontrolaba sin posibilidad de recuperarlo y era ahí donde algunos pilotos lograban marcar la diferencia y sacar a relucir su magia. Mantenerse en el límite, rozarlo, pero sin sobrepasarlo. Hay además otro aspecto que Allison ha destacado: hasta 2025, los monoplazas premiaban a aquellos pilotos que hacían de la parte a partir del centro de la curva su punto fuerte, como George Russell.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Este año, en cambio, la tendencia (no en todos los circuitos, ya que cada uno tiene sus peculiaridades) es que se puede ganar más tiempo en la entrada a la curva, lo que marca la diferencia en la fase combinada, más que en la salida. Por lo tanto, no debe sorprender que pilotos como Russell o Charles Leclerc, mucho más agresivos con el acelerador en el recorrido de la curva y en la salida, hayan tardado más en adaptarse al nuevo reglamento, ya que, en parte, han tenido que reajustar —y aún deben hacerlo— ciertos hábitos inherentes a su estilo.

Entre un cambio de reglamento y otro, a menudo cambian ciertos mecanismos: "Creo que los monoplazas actuales son un poco más convencionales, en el sentido de que gran parte del tiempo de vuelta se consigue confiando en el coche a la entrada de la curva, cuando se frena y se gira el volante al mismo tiempo", explicó James Allison en el podcast de Mercedes, 'Nu Silver Arrow Show'.

"Se trata de llevar el coche hasta el punto de entrada, apoyarse en la parte delantera y confiar en que la trasera no te castigue. Así se consigue llegar al vértice de la curva con un poco más de velocidad. En consecuencia, no tienes que ser tan agresivo en la salida. Y esto, en carrera, da sus frutos, porque se desgastan menos los neumáticos traseros y, por lo tanto, hay menos degradación".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Uno de los secretos de Antonelli esta temporada ha sido precisamente su capacidad para estabilizar la parte trasera en la entrada de la curva gracias a su estilo de conducción: en su caso es aún más evidente, porque, al igual que Hamilton, Kimi es uno de los pilotos más agresivos y tiende a recortar mucho la curva.

En parte, sin embargo, lo mismo se aplica a Hamilton, y se debe a una combinación de factores. Sensibilidad en la frenada, los neumáticos y el coche: si eres capaz de entender cómo gestionar el tren trasero sin llegar al bloqueo, entonces puedes ganar mucho tiempo por vuelta. Esto es lo que a menudo le faltaba a Lewis en la era del efecto suelo, porque esa sensación entre tener agarre y no tenerlo era repentina.

"Creo que esta es una de las razones por las que Lewis está viviendo una especie de segunda juventud en su carrera deportiva, porque ese siempre ha sido uno de sus grandes puntos fuertes: lanzar el coche hacia la entrada de la curva, confiando en que sería capaz de controlarlo a medida que llegara al vértice", añadió Allison.

Si para Antonelli este reglamento ha sido el terreno ideal para convertir su talento en un título mundial, para Hamilton, tras un primer año difícil en Ferrari —complicado además por el hecho de que ciertas decisiones no podían modificarse al encontrarse al final del ciclo técnico—, ha sentado las bases para recuperar parte de esos puntos fuertes sobre los que ha construido sus éxitos a lo largo de su carrera.

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