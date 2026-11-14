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Mercedes F1 no temía perder el título en Brasil: "Ferrari estaba haciendo una carrera desastrosa"

El director técnico de Mercedes explicó que, a pesar de que Antonelli y Russell tenían dificultades para calentar los neumáticos en Interlagos, el equipo no temía no ganar el Mundial de Constructores.

Giacomo Rauli

Editado: 14 nov 2026, 11:08

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Mercedes tenía que sumar tres puntos más que Ferrari en el Gran Premio de Brasil para asegurarse el título mundial de constructores de la Fórmula 1 2026, y así fue. El equipo de Brackley se llevó a casa un campeonato que parecía un hecho desde hacía meses, y puso el broche de oro en São Paulo, aunque la carrera resultó ser una de las más difíciles de toda la temporada para las Flechas Plateadas.

Las condiciones mixtas de la pista y el cambio de los neumáticos intermedios (con los que salieron todos) a los blandos de seco pusieron en apuros a varios pilotos. Entre ellos, también a Andrea Kimi Antonelli y George Russell.

James Allison, director técnico de Mercedes, explicó durante el programa 'Nu Silver Arrows Radio Show' qué fue lo que puso en problemas a sus dos pilotos durante la carrera.

"No fueron solo nuestros dos pilotos: muchos, muchísimos en el pitlane estaban señalando el mismo problema. Max Verstappen, en particular, se pronunció bastante al respecto", empezó explicando.

"Creo que el principal problema fue el cambio de los neumáticos intermedios a los lisos. Todavía había mucha agua acumulada en la pista y, aunque salgas del box con los neumáticos a 70 grados por las mantas térmicas, basta con pasar por uno o dos charcos para que la temperatura superficial ideal desaparezca por completo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alex Pantling / Getty Images

"En ese momento te ves realmente envuelto en una lucha muy dura para conseguir que los neumáticos vuelvan a alcanzar la temperatura adecuada. Durante muchas vueltas, puedes sufrir enormemente. Nuestros dos pilotos, por motivos diferentes, se salieron de la pista en las primeras fases de su stint con gomas de seco, y se encontraron con los compuestos completamente fríos".

Además, para Antonelli, las dificultades se agravaron debido al bloqueo de los neumáticos que se produjo tras un trompo en la curva 1, mientras intentaba defenderse del ataque de Lando Norris.

"En el caso de Kimi, además, también se produjeron fuertes bloqueos de los neumáticos. Esto hizo que resultara especialmente difícil recuperar posteriormente el ritmo. Sin embargo, una vez que conseguimos que las gomas volvieran al rango óptimo de funcionamiento, el ritmo era bueno. Cuando el coche estaba estable, el rendimiento estaba ahí".

Cuando volvió a llover, es decir, en las últimas vueltas de la carrera, todos los pilotos volvieron a montar neumáticos intermedios. También en este caso, los pilotos de la marca gestionaron sus compuestos de forma poco prudente.

"Cuando volvió a llover y pasamos al segundo juego de neumáticos intermedios, creo que ambos pilotos fueron quizás demasiado agresivos con el pie derecho [acelerador]. Los neumáticos traseros sufrieron mucho en esas vueltas, cuando la pista aún estaba casi lo suficientemente seca para los lisos, pero la lluvia se estaba intensificando. Los dañamos desde el principio y, en ese momento, ya estaban prácticamente acabados".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Las dificultades a las que se enfrentaron Antonelli y Russell fueron diversas. Sin embargo, la conquista del título de Constructores durante el fin de semana de São Paulo nunca estuvo en peligro.

Aparte de un destello excepcional de Lewis Hamilton, que duró apenas una vuelta —la primera tras la salida—, los monoplazas de Ferrari siempre estuvieron por detrás de los W17. El propio Allison, sin andarse con rodeos, lo señaló durante el podcast de Mercedes.

"Ferrari también estaba haciendo una carrera tan desastrosa que, a pesar de todos nuestros problemas, realmente no parecía que los coches rojos pudieran suponer una amenaza para nosotros en ningún momento", cerró.

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