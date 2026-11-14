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Antonelli, recibido por el presidente de Italia como campeón de F1

Andrea Kimi Antonelli, campeón del mundo de F1, fue recibido por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y le obsequió con un casco firmado.

Giacomo Rauli

Publicado: 14 nov 2026, 9:09

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"Al presidente Mattarella, con gran admiración", firmado por Andrea Kimi Antonelli.

El nuevo campeón del mundo de Fórmula 1 se encuentra inmerso en un torbellino de reuniones, actos y celebraciones por el título mundial que ganó hace unas semanas en el Gran Premio de Ciudad de México, con el que puso fin a una sequía de títulos del país transalpino que se prolongaba desde 1953, es decir, desde hacía nada menos que 73 años.

Antonelli, junto con sus padres, Marco y Verónica, y su hermana Maggie, fue recibido este pasado viernes con honores por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

El encuentro tuvo lugar en el Quirinal, una de las tres residencias oficiales del presidente italiano. Kimi le obsequió con uno de sus cascos oficiales, en el que, entre otras cosas, destacaba la dedicatoria con la que hemos abierto este artículo.

Un Antonelli muy elegante y quizá también un poco intimidado por la figura del presidente conversó con el máximo representante del Estado italiano, explicándole las sensaciones que se experimentan al llevar el casco puesto durante una carrera, pero también lo que supone, desde el punto de vista físico, pilotar un monoplaza de Fórmula 1.

"Se pierden unos dos kilos de peso. Llevamos el mono ignífugo, que además da calor. Nos entrenamos para estar lo más preparados posible y para poder soportar también el calor que sentimos al conducir. Pero luego, tras cada sesión, te metes en una bañera de agua fría...".

El casco donado por Andrea Kimi Antonelli al presidente de la República, Sergio Mattarella

Foto de: Presidencia de la República Italiana

El presidente, a continuación, le repreguntó: "¿Pero en la Fórmula 2 también era así? ¿Y en los karts?".

"En los karts, un poco menos", respondió Kimi. "Se está mucho más al aire libre. En los monoplazas estás 'a puerta cerrada'. Pero en la F2 las carreras duran un poco menos y son menos exigentes físicamente. En Fórmula 1, la carrera dura de media una hora y media. ¿Pero vendrá usted el año que viene a ver alguna carrera? ¿Quizás a Monza? Sería estupendo tenerle con nosotros".

Mattarella, con una sonrisa, respondió: "Espero que sí. ¡Ahora la Fórmula 1 me atrae mucho! La última vez que fui fue hace varios años. Siempre es complicado, porque mis desplazamientos son complejos... Pero esta nueva situación [refiriéndose a la competitividad de Antonelli] me motiva mucho".

El presidente Sergio Mattarella con Kimi Antonelli, campeón del mundo de Fórmula 1

Foto de: Presidencia de la República Italiana

El encuentro con el presidente fue solo la última de las citas de Antonelli. Pocas horas antes, ya había asistido al partido entre la selección italiana de fútbol y Francia de la UEFA Nations League (el partido terminó 3-1 a favor de los azzurri), mientras que el día anterior había hecho una parada en San Marino —donde reside actualmente— para celebrar el título mundial.

En breve, Antonelli volará de nuevo a Estados Unidos, esta vez a Nevada, para disputar la antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1 de 2026: el Gran Premio de Las Vegas. La enésima etapa de un año que ha concluido con gloria y que le ha llevado al Olimpo de los más grandes de todos los tiempos.

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