Cazado el 'secreto' de Mercedes: primera imagen del DAS

Aunque finalmente no habrá GP de Australia de Fórmula 1, en el paddock del circuito de Albert Park ya hemos podido ver a los coches preparados para la que iba a ser la primera cita del año.

El W11, camino a la verificación técnica obligatoria, dejó a la vista su Sistema de Doble Dirección (DAS), y ahí estuvimos para captarlo. Sus rivales podían presentar una protesta, por lo que los alemanes aún no tenían 100% decidido su uso.

Las imágenes a continuación comparan la compleja dirección de 2020, el resultado de un excelente trabajo de ingeniería que reproduce los mismos conceptos de la versión 2019, con esa versión 2019 que se aprecia a la derecha en el W10. Es posible que las soluciones también sean intercambiables dependiendo de si se usa el DAS o no...

Mercedes W11: ecco la prima immagine della scatola dello sterzo che ospita il DAS Photo by: Giorgio Piola MercedesW10: ecco la scatola sterzo senza DAS del 2019 Photo by: Giorgio Piola

Lewis Hamilton y Valtteri Bottas pueden cambiar el ángulo de convergencia de sus ruedas moviendo hacia adelante y hacia atrás su volante. La FIA aprobó la solución, que tendría la función de reducir el desgaste de los neumáticos, pero Red Bull y Ferrari han escrito una carta al director técnico, Nikolas Tombazis, asegurando que es una idea ilegal.

La genial foto de Giorgio Piola nos muestra la cara externa de la caja de dirección que contiene el DAS, aunque aún quedan muchas preguntas sobre su funcionamiento: hay quienes afirman que solo es mecánico y otros que apuestan porque es accionado hidráulicamente.

Algo parece cierto: en Brackley pensaron en un W11 que puede llevar el DAS o no llevarlo. no El equipo campeón no puede arriesgarse a tener que modificar su monoplaza si una queja de un rival les obliga a quitar el dispositivo.

Galería Lista Pontones del Mercedes F1 W11 1 / 24 Foto de: Giorgio Piola Mercedes F1 W11 2 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle del alerón delantero del Renault F1 Team R.S.20 3 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle de la suspensión trasera del Renault F1 Team R.S.20 4 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle del fondo plano del Williams FW43 5 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle del difusor del McLaren MCL35 6 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle frontal del Ferrari SF1000 7 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle trasero del Mercedes F1 W11 8 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle trasero del Mercedes F1 W11 9 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle de los pontones del McLaren MCL35 10 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle del fondo plano del Williams FW43 11 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle del fondo plano del Williams FW43 12 / 24 Foto de: Giorgio Piola El equipo Williams prepara los neumáticos Pirelli 13 / 24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El equipo Williams prepara los neumáticos Pirelli 14 / 24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Detalle de la suspensión delantera del Mercedes F1 W11 15 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle de la suspensión delantera del Mercedes F1 W11 16 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle de la suspensión delantera del Mercedes F1 W11 17 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle de la suspensión delantera del Mercedes F1 W10 18 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle del Ferrari SF1000 19 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle del alerón del McLaren MCL35 20 / 24 Foto de: Giorgio Piola Racing Point RP20 21 / 24 Foto de: Giorgio Piola Racing Point RP20 22 / 24 Foto de: Giorgio Piola Mercedes F1 W11 23 / 24 Foto de: Giorgio Piola Tyres in the paddock 24 / 24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

(Pulsa en Versión Completa más abajo si no puedes ver las fotos)