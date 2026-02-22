Sainz señala el problema del formato sprint si la F1 lo amplía a 12 pruebas
El piloto español se muestra abierto a ampliar el número de sprints en F1, pero pide cambios en el formato y una adaptación del fin de semana ante la creciente carga de trabajo.
La posibilidad de que la Fórmula 1 pase de seis a doce carreras sprint por temporada a partir de 2027 ya está sobre la mesa. La idea, impulsada por la FOM y respaldada por Stefano Domenicali, responde al deseo de ofrecer acción competitiva durante los tres días del fin de semana. Pero en el paddock no todos lo ven como una simple cuestión de duplicar el número actual.
Entre los pilotos que han dado su punto de vista está Carlos Sainz, que durante los test de pretemporada en Bahrein se mostró abierto al cambio… aunque con matices importantes.
"El formato sprint todavía necesita ajustes"
Sainz no cerró la puerta a un calendario con más carreras cortas, pero dejó claro que el formato actual aún tiene margen de mejora. "Estoy abierto. Creo que el formato sprint todavía necesita ser afinado y mejorado, porque a veces revela demasiado de lo que va a pasar el domingo".
Para el español, uno de los principales problemas es que la sprint puede anticipar en exceso el guion del gran premio, restando incertidumbre a la carrera principal. Por eso, considera clave diferenciar más ambos eventos.
"Si podemos mejorar eso y hacer que la sprint sea un poco diferente a lo que vemos el domingo, estaría abierto a tener más carreras sprint".
No se trata solo de cantidad, sino de identidad. Si la sprint va a ocupar la mitad de los fines de semana —12 de los 24 grandes premios actuales—, Sainz entiende que debe ofrecer algo distinto, no una simple réplica reducida.
Más espectáculo… pero también más carga de trabajo
La otra cara de la moneda es el desgaste. Pasar de seis a doce sprints implicaría más sesiones competitivas, más presión y menos margen de error. Y eso, en un calendario de 24 carreras, ya de por sí exigente, no es un detalle menor.
"Desafortunadamente, eso significará bastante más carga de trabajo para el piloto, con clasificación sprint y un viernes más ocupado, un sábado mucho más ocupado".
Sainz puso el foco en un aspecto que a menudo queda fuera del debate público: la agenda fuera de pista. El volumen de compromisos comerciales, entrevistas y actos con patrocinadores ha crecido notablemente en los últimos años.
"Sin ofender a nadie, pero no podéis imaginar la cantidad de patrocinadores que tienen ahora los equipos de F1, la cantidad de entrevistas y compromisos de marketing que tenemos".
En este sentido, el madrileño considera que si la categoría apuesta por más espectáculo en pista, también debe revisar el formato global del fin de semana. "Creo que la FOM y la F1 también necesitan adaptar un poco el formato del fin de semana, con la cantidad de medios y compromisos de PR que tenemos, para darnos también algo de tiempo para preparar estas carreras".
Un futuro exigente para todo el paddock
La intención de la Fórmula 1 es que cada día en pista tenga relevancia deportiva, incluso los viernes de los fines de semana tradicionales. Sin embargo, Sainz advierte de que llevar esta filosofía al extremo podría disparar la exigencia hasta límites difíciles de sostener.
"Estoy abierto a producir más tiempo en pista, más espectáculo, afinando cosas fuera de la pista. Porque un calendario de 24 carreras con, imaginemos, 24 sprints algún día, sería muy exigente para todos en el paddock".
De momento, la propuesta de las 12 sprints está en fase de estudio y formaría parte de un rediseño más amplio del formato a partir de 2027. Pero el mensaje de Sainz es claro: sí al espectáculo, sí a innovar… siempre que la evolución venga acompañada de una adaptación real del fin de semana y de las condiciones de trabajo.
En una Fórmula 1 cada vez más global, comercial y exigente, el equilibrio entre show y sostenibilidad humana será, una vez más, la verdadera carrera de fondo.
