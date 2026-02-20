Sainz tras los test de F1: "Empezamos 2026 con expectativas más bajas que 2025"

Carlos Sainz ya habla como líder de proyecto. No hay euforia, no hay promesas grandilocuentes. Hay trabajo. Mucho trabajo. Y una realidad que en el paddock de Bahrein ya es un secreto a voces: el nuevo Williams no ha nacido tan competitivo como soñaban en Grove.

El piloto español cerró los test de pretemporada de Fórmula 1 2026 en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir con 141 vueltas en una sola jornada —763 kilómetros de aprendizaje puro— y un mensaje tan honesto como revelador: el inicio de temporada será exigente.

"Los seis días de test en Bahrein han sido de los más interesantes y desafiantes en los que he participado", reconoció Sainz. "El progreso desde el primer día ha sido significativo, aunque todavía hay cosas que entender y resolver al inicio de la temporada".

Un Williams con muchos kilómetros… pero lejos en tiempo

En números, el trabajo de Williams fue impecable. 790 vueltas en total —4.275 kilómetros—, el tercer equipo que más rodó en toda la parrilla. Fiabilidad sólida gracias al motor Mercedes, simulaciones de clasificación y carrera completadas y cero dramas mecánicos.

En cronómetro, otra historia.

Sainz fue octavo por la mañana (1:35.252) y décimo al final del día (1:34.342), sin aparecer nunca en la zona alta de la tabla durante toda la semana. El FW48 ha mostrado constancia, pero no velocidad. En el paddock se habla de posible sobrepeso y de un monoplaza aún verde en comportamiento. El propio Sainz no esquivó la realidad.

"Vamos a empezar la primera mitad del año con expectativas más bajas que en 2025, sabiendo que arrancaremos ligeramente en desventaja".

El contraste es evidente. En 2025, Williams firmó una histórica quinta posición en constructores y sacrificó desarrollo durante gran parte del año para centrarse en esta nueva normativa. La apuesta era fuerte. El estreno, de momento, prudente.

"Empezamos por detrás", pero con margen de crecimiento

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lo que sí transmite Sainz es convicción. No es un proyecto improvisado. Es una carrera de fondo. Y el madrileño lo afronta como tal. "Tengo muchas ganas de empezar y centrarme en mejorar el coche durante el año para ser más competitivos. ¡Que llegue Melbourne!".

En una Fórmula 1 donde la primera carrera rara vez define el final del campeonato, Williams sabe que lo que se vea en Melbourne no será la foto definitiva. Este año, más que nunca, la evolución marcará la diferencia. Los test han dejado una conclusión clara: el FW48 necesita desarrollo, pero tiene base de trabajo. Y si algo ha demostrado Sainz a lo largo de su carrera es que sabe construir proyectos desde dentro.

En Bahrein no hubo titulares brillantes en la tabla de tiempos. Pero sí una declaración de intenciones: asumir la realidad, apretar los dientes y empezar a escalar. Melbourne será el primer examen. El verdadero objetivo, sin embargo, está mucho más lejos.

