Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Sainz tras los test de F1: "Empezamos 2026 con expectativas más bajas que 2025"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Sainz tras los test de F1: "Empezamos 2026 con expectativas más bajas que 2025"

Williams admite estar ya investigando el peculiar alerón trasero de Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Williams admite estar ya investigando el peculiar alerón trasero de Ferrari

El gran reto oculto de la F1 2026: el brutal cambio de carga al frenar

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El gran reto oculto de la F1 2026: el brutal cambio de carga al frenar

Aston Martin asume que empieza "en desventaja" tras un invierno fallido

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Aston Martin asume que empieza "en desventaja" tras un invierno fallido

Los números y estadísticas del último día de test de F1 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Los números y estadísticas del último día de test de F1 en Bahrein

Leclerc, 'campeón de invierno', advierte: "Los equipos están escondiendo su potencial"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Leclerc, 'campeón de invierno', advierte: "Los equipos están escondiendo su potencial"

Vasseur frena la euforia de Ferrari: "No sabemos el nivel real"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Vasseur frena la euforia de Ferrari: "No sabemos el nivel real"

Verstappen: "Está claro que hay trabajo por hacer para ser más rápidos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Verstappen: "Está claro que hay trabajo por hacer para ser más rápidos"
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Sainz tras los test de F1: "Empezamos 2026 con expectativas más bajas que 2025"

Tras cerrar los test de Bahréin con 790 vueltas, el piloto español reconoce que el Williams FW48 no nace competitivo y que empezarán la F1 2026 en desventaja.

Pol Hermoso
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

Carlos Sainz ya habla como líder de proyecto. No hay euforia, no hay promesas grandilocuentes. Hay trabajo. Mucho trabajo. Y una realidad que en el paddock de Bahrein ya es un secreto a voces: el nuevo Williams no ha nacido tan competitivo como soñaban en Grove.

El piloto español cerró los test de pretemporada de Fórmula 1 2026 en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir con 141 vueltas en una sola jornada —763 kilómetros de aprendizaje puro— y un mensaje tan honesto como revelador: el inicio de temporada será exigente.

"Los seis días de test en Bahrein han sido de los más interesantes y desafiantes en los que he participado", reconoció Sainz. "El progreso desde el primer día ha sido significativo, aunque todavía hay cosas que entender y resolver al inicio de la temporada".

Un Williams con muchos kilómetros… pero lejos en tiempo

En números, el trabajo de Williams fue impecable. 790 vueltas en total —4.275 kilómetros—, el tercer equipo que más rodó en toda la parrilla. Fiabilidad sólida gracias al motor Mercedes, simulaciones de clasificación y carrera completadas y cero dramas mecánicos.

En cronómetro, otra historia.

Sainz fue octavo por la mañana (1:35.252) y décimo al final del día (1:34.342), sin aparecer nunca en la zona alta de la tabla durante toda la semana. El FW48 ha mostrado constancia, pero no velocidad. En el paddock se habla de posible sobrepeso y de un monoplaza aún verde en comportamiento. El propio Sainz no esquivó la realidad.

"Vamos a empezar la primera mitad del año con expectativas más bajas que en 2025, sabiendo que arrancaremos ligeramente en desventaja".

El contraste es evidente. En 2025, Williams firmó una histórica quinta posición en constructores y sacrificó desarrollo durante gran parte del año para centrarse en esta nueva normativa. La apuesta era fuerte. El estreno, de momento, prudente.

"Empezamos por detrás", pero con margen de crecimiento

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lo que sí transmite Sainz es convicción. No es un proyecto improvisado. Es una carrera de fondo. Y el madrileño lo afronta como tal. "Tengo muchas ganas de empezar y centrarme en mejorar el coche durante el año para ser más competitivos. ¡Que llegue Melbourne!".

En una Fórmula 1 donde la primera carrera rara vez define el final del campeonato, Williams sabe que lo que se vea en Melbourne no será la foto definitiva. Este año, más que nunca, la evolución marcará la diferencia. Los test han dejado una conclusión clara: el FW48 necesita desarrollo, pero tiene base de trabajo. Y si algo ha demostrado Sainz a lo largo de su carrera es que sabe construir proyectos desde dentro.

En Bahrein no hubo titulares brillantes en la tabla de tiempos. Pero sí una declaración de intenciones: asumir la realidad, apretar los dientes y empezar a escalar. Melbourne será el primer examen. El verdadero objetivo, sin embargo, está mucho más lejos.

Mira esto de Williams:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Williams admite estar ya investigando el peculiar alerón trasero de Ferrari

Mejores comentarios

Más de
Pol Hermoso

El gran reto oculto de la F1 2026: el brutal cambio de carga al frenar

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El gran reto oculto de la F1 2026: el brutal cambio de carga al frenar

Aston Martin asume que empieza "en desventaja" tras un invierno fallido

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Aston Martin asume que empieza "en desventaja" tras un invierno fallido

Leclerc, 'campeón de invierno', advierte: "Los equipos están escondiendo su potencial"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Leclerc, 'campeón de invierno', advierte: "Los equipos están escondiendo su potencial"
Más de
Carlos Sainz

¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!

Así os contamos el último día de test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Así os contamos el último día de test de F1 2026 en Bahrein

Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin
Más de
Williams

Williams admite estar ya investigando el peculiar alerón trasero de Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Williams admite estar ya investigando el peculiar alerón trasero de Ferrari

Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari domina la última mañana, Mercedes falla y Aston casi ni aparece

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari domina la última mañana, Mercedes falla y Aston casi ni aparece

GALERÍA: Las fotos del último día de los test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
GALERÍA: Las fotos del último día de los test de F1 2026 en Bahrein

Últimas noticias

Sainz tras los test de F1: "Empezamos 2026 con expectativas más bajas que 2025"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Sainz tras los test de F1: "Empezamos 2026 con expectativas más bajas que 2025"

Williams admite estar ya investigando el peculiar alerón trasero de Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Williams admite estar ya investigando el peculiar alerón trasero de Ferrari

El gran reto oculto de la F1 2026: el brutal cambio de carga al frenar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El gran reto oculto de la F1 2026: el brutal cambio de carga al frenar

Aston Martin asume que empieza "en desventaja" tras un invierno fallido

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Aston Martin asume que empieza "en desventaja" tras un invierno fallido