Sainz reacciona a las noticias sobre Ferrari F1 y Hamilton

La etapa de Carlos Sainz con Ferrari, que empezó en 2021, llegará a su fin cuando concluya la temporada 2024. Así lo ha confirmado la escudería, anunciando el fichaje de Lewis Hamilton para 2025 como compañero de Charles Leclerc.

Primero llegó el anuncio de Mercedes, luego el de Ferrari y, tras ello, Carlos Sainz acudió a las redes sociales para, en inglés, español e italiano, comentar lo revelado.

"Tras las noticias de hoy, Scuderia Ferrari y yo no seguiremos juntos desde el final de 2024. Aún tenemos por delante una temporada larga y, como siempre, lo daré todo por el equipo y por los Tifosi de todo el mundo", dijo.

"Anunciaremos noticias sobre mi futuro a su debido momento".

En sus hasta ahora tres temporadas con Ferrari, Carlos Sainz acumula dos victorias, cinco pole position, 16 podios, dos vueltas rápidas y dos quintos puestos como mejor resultado en el mundial de pilotos, en 2021 y 2022.

Sainz siempre matuvo su intención de seguir en Ferrari y ese parecía también el plan A del equipo. El pasado diciembre el director Fred Vasseur explicó que las negociaciones se habían prolongado por el ajetreado final de temporada 2023, pero señaló el objetivo de renovar a sus dos pilotos antes de empezar el próximo curso. Sin embargo, mientras anunciaron la renovación por varias temporadas de Leclerc la negociación con Carlos se estancó, y ahí surgió la opción de Hamilton. El inglés había tenido de jefe al propio Vasseur en su etapa anterior a la F1, y además el presidente de Ferrari, Jhon Elkann mantiene buena relación con su nuevo fichaje.

Sainz completará su cuarta temporada con Ferrari y luego tendrá que cambiar de equipo. Aún no tiene una decisión tomada, pero no le faltarán ofertas después de haber demostrado ser un piloto muy fiable (el único no Red Bull que ganó una carrera en 2023, en Singapur) y con una sobrada experiencia.

¿A qué equipo irá Carlos Sainz después de Ferrari F1?

Carlos Sainz disputará la temporada 2024 con Ferrari, con los que tiene contrato, pero aún no ha anunciado su futura escudería para la F1 2025. Una opción de la que se ha hablado en los últimos meses es Audi, que desembarcará en 2026 en Sauber, por lo que existe la posibilidad de que Sainz dispute 2025 con el equipo ahora llamado Stake F1 y se mantenga con Audi en 2026.

Pero no es la únca opción. Con la salida de Hamilton, obviamente queda un hueco en Mercedes, y en otros casos hemos visto como estas noticias bomba desencadenan una serie de movimientos inesperados. Y en ese caso se podría dar, por ejemplo, que otro piloto vaya a Mercedes y Sainz ocupe el lugar que ese piloto deje en su escudería...

Además, Sergio Pérez acaba contrato este año con Red Bull, y su futuro no está garantizado. O bien para Sainz, que ya perteneció a la estructura de las bebidas energéticas (debutó con Toro Rosso en F1) o bien para ese caso comentado de que otro piloto vaya allí y abra un hueco al madrileño, esa será otra clave en el mercado de 2024 hacia 2025.