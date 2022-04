Sainz: "Llevo tiempo preparado para mi primera victoria"

Cargar el reproductor de audio

Carlos Sainz fichó por Ferrari en 2020 con el claro objetivo de seguir creciendo como piloto de la máxima categoría del automovilismo y con el sueño de lograr su primera victoria, incluso con la consecución del título mundial en un futuro.

En su primer curso como miembro de la escudería de Maranello, el madrileño pudo subir al podio en cuatro ocasiones, aunque se le escapó el triunfo en todas ellas. El español se hizo con la quinta posición de la clasificación general al final de 2021, superando a su compañero Charles Leclerc y proclamándose como el mejor del resto, solo por detrás de los dos Red Bull y los Mercedes.

En la presente campaña, Sainz ha subido en las dos carreras que se han disputado al podio, pero no ha podido superar al monegasco, que se impuso en Bahrein en el primer doblete de Ferrari desde el Gran Premio de Singapur de 2019.

El piloto de 27 años, sin embargo, confía en que esa primera vez llegará: "Me gustaría conseguir una victoria, y el resto, ya veremos. Sigo persiguiendo mi sueño en la Fórmula 1, que es ganar la primera carrera, obviamente, y luego un campeonato".

"Aunque para lograr un título hay que vencer en una carrera", desveló Sainz. "Seguiré tras eso, no digo que vaya a ocurrir, pero cada mañana o cuando me acuesto, está en mi cabeza cada día, así que deseo que suceda".

En 2019 estuvo a punto de subir a lo más alto del podio en el Gran Premio de Italia, pero Pierre Gasly se impuso con el AlphaTauri tras beneficiarse por una bandera roja, por lo que el español solo pudo ser segundo en un desenlace agridulce.

"Llevo tiempo preparado para mi primera victoria. Para ganar un campeonato del mundo necesitas victorias y podios consistentes, y en los últimos años, he demostrado, y me he convencido a mí mismo, que cada vez que he tenido la oportunidad de lograr un podio, lo he conseguido", expresó.

"He tenido la posibilidad de ganar una o dos veces, y casi lo he logrado. Así que tengo confianza, si me dan el coche adecuado, creo que puedo estar ahí", zanjó Carlos Sainz, que este 2022 tiene un monoplaza digno de lograr victorias y luchar por el campeonato hasta el final.