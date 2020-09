Histórica carrera con Sainz 2º y Gasly 1º en un GP de Italia loco

El Gran Premio de Italia 2020 parecía ser un paseo para Lewis Hamilton, que dominó desde la pole la primera parte de la carrera, ajeno a lo que pasaba por detrás, donde Bottas y Verstappen perdían mucho terreno en la salida y los McLaren, con Sainz segundo y Norris tercero, le escoltaban.

Sin embargo, un doble safety car por avería de Magnussen y accidente de Leclerc cambió todo, obligó a una segunda salida en parado y provocó una sanción a Hamilton que le mandó al fondo del pelotón, desde donde solo pudo remontar para ser 7º.

Sainz, que antes de todo el lío era cómodamente segundo, tuvo que salir sexto en la reanudación y, aprovechando la penalización de Hamilton y Giovinazzi, adelantando a Stroll y magistralmente a Raikkonen, se puso segundo.

Pese a que hizo todo lo que podía hacer, con un domingo brillante, no pudo evitar la victoria de un Gasly que se estrena en Fórmula 1 y repite lo que Vettel, cuando el equipo se llamaba Toro Rosso, logró también en Monza en 2008. El francés de AlphaTauri se convierte en el 109º ganador diferente en la historia.

Carlos se quedó a cuatro décimas de su primera victoria en F1, la 33ª de España, pero sumó su segundo podio, el primero presencial.

Hamilton, en el mundial, se favoreció del abandono de Verstappen con problemas en su Red Bull, mientras que Bottas solo consiguió ser 5º tras una primera vuelta problemática.

Ferrari, tras el peor resultado en décadas el sábado, sufirió otro enorme fiasco el domingo. Vettel, se quedó sin frenos en su SF1000 al poco de empezar la carrera y sumó un abandono a su ya complicada temporada 2020. A los del Cavallino solo les quedó Leclerc, pero el monegasco también abandonaría con un brutal accidente en la Parabólica.

Resultados de la carrera del histórico GP de Italia 2020 de F1

Todo lo que pasó en la carrera del GP de Italia 2020 de F1

En la salida, Sainz hizo de las suyas y pasó a Bottas, que no tuvo la mejor arrancada. De hecho Norris le atacó en la primera chicane y le pasó en la segunda, tocándose. Pronto se vio que Bottas, que también se había salido en la vuelta camino a la parrilla, tenía algún problema, ya que le pasaron Pérez y Ricciardo, y el finlandés cerró la primera vuelta sexto.

Bottas dijo por radio que tenía un pinchazo, pero el equipo vio en los datos que no era así, y continuó en pista. Y, si Bottas había perdido cuatro posiciones en la primera vuelta, Verstappen también había caído otras tres, por lo que Hamilton tenía camino libre con los McLaren escoltándole.

Vettel, que salió 17º con duros, tuvo un problema de frenos en la vuelta 6 y se fue recto en la primera curva, teniendo que volver al box con una pequeña llama en la zaga de su coche. El alemán abandonó nada más llegar al pitlane, y prolonga su triste inicio de temporada.

Muy poco después, dirección de carrera anunció 5 segundos de penalización a Albon por un toque con Grosjean en la primera chicane, donde, al inicio de la carrera, también se había tocado con Gasly.

Dos Safety Car, lío, sanciones, accidente y bandera roja en Monza

Mientras llegaron algunas paradas (como la de Leclerc, al que había adelantado Gasly), Kevin Magnussen sufrió un problema en su Haas y tuvo que detenerse cerca del pitlane. Eso provocó un Safety Car que hizo que Hamilton y Giovinazzi pararan, pero nadie más pudo hacerlo porque el acceso al pitlane estaba prohibido.

Sainz, al tener que seguir fuera, lideró el pelotón tras el coche de seguridad, por delante de Hamilton y del resto. Dos vueltas después se abrió el pitlane y casi todos pararon. McLaren ejecutó de manera magistral un doble pitstop y Sainz y Norris no perdieron nada. Bottas ganó posición con Ricciardo y Pérez (el mexicano sufrió una lenta parada), y se colocó cuarto virtual.

Hamilton lideraba, investigado como Giovinazzi (cuarto), con Stroll segundo y Gasly tercero, Leclerc quinto, Raikkonen sexto y Latifi séptimo. En el reinicio, Leclerc pasó a los dos Alfa Romeo, y Sainz a Latifi camino a la primera chicane. Sin embargo, el monegasco de Ferrari perdió el control de su monoplaza en la Parabólica, y acabó empotrado contra las protecciones, afortunadamente sin daños físicos.

Apareció de nuevo el safety car, mientras dirección de carrera anunciaba un stop and go de 10 segundos para Giovinazzi. Y al tiempo que Hamilton preguntaba a Mercedes si también le iban a sancionar a él, la carrera quedó neutralizada con bandera roja.

Se anunció otra sanción de stop and go de 10 segundos para Hamilton, e investigación sobre un Norris que había rodado muy lento para dar tiempo a su equipo a que cambiaran las ruedas a Sainz y luego a él. Finalmente no hubo penalización para el compañero de Carlos.

La regla de la F1 que cambió el destino de la carrera de Monza

Como durante bandera roja en la F1 no se establecen normas de 'Parque cerrado', todos pudieron cambiar neumáticos y Mercedes pudo trabajar en el monoplaza de Bottas, que se convertía en su mejor candidato.

Todas las miradas se centraron en Stroll, que era segundo y heredaría la primera plaza cuando Hamilton cumpliera sanción. Gasly era tercero, con Raikkonen cuarto y Giovinazzi quinto, por delante de Sainz (el gran perjudicado), Norris y Bottas.

Hamilton, mientras la carrera estaba parada, cogió su patinete y fue a dirección de carrera, a pedir explicaciones por su penalización.

Mercedes pidió a Hamilton parar y cumplir la sanción al instante, pero el inglés pedía que le dejaran abrir hueco por delante y luego entrar al pitlane.

Se reinicia la carrera del GP de Italia tras la bandera roja

20 minutos después de la bandera roja, la carrera se reanudó de nuevo desde la parrilla, con Sainz tres posiciones más atrás de las que se ganó el sábado y cuatro detrás de la que se había ganado este domingo en pista.

Hamilton se mantuvo al frente, y Stroll cayó a la quinta plaza. El canadiense, muy nervioso, se salió de pista, pero logró reincorporarse, dejar pasar a Sainz, y de nuevo adelantar al español. Sin embargo, Carlos no se rindió y alcanzó la cuarta plaza al superarle en la primera chicane y al parar Hamilton a cumplir sanción.

El británico volvió 17º, y ahí comenzó su remontada, aunque ya estaba a 23 segundos del último clasificado. Gasly heredó la primera posición, y la penalización de Giovinazzi puso a Sainz tercero, por detrás de Raikkonen.

En la vuelta 31, Verstappen tuvo que abandonar con problemas en su Red Bull, y en la 34 Sainz realizaba un magistral adelantamiento a Raikkonen en la primera frenada para ponerse segundo. En el siguiente giro, Stroll también dio cuenta del finlandés, y se lanzó a la persecución de Carlos.

Con blandos, Raikkonen se empezó a venir abajo y le pasaron Norris, Bottas y Ricciardo. En la vuelta 40, Hamilton ya había superado a los primeros coches, Albon y Russell y, con tantos abandonos, era 13º.

En la 46 de 53, mientras Sainz se acercaba a 1.5 de Gasly, Hamilton adelantó a Raikkonen y llegó a la zona de puntos, décimo. Mientras los dos primeros hacían una carrera a contrarreloj con la distancia entre un 1.2s y 1.8s, Hamilton dio cuenta de Pérez y fue noveno.

El británico lograría pasar a Kvyat y Ocon para ser séptimo, y Sainz se quedó sin tiempo para robar la gloria a Gasly. El último diálogo del #55 con su ingeniero pasará a la historia: "Carlos, eres segundo, no cometas errores, sé clínico". La respuesta es lo que realmente quedará para siempre "No, Tom, quiero esto". Cuatro décimas le separaron de la gloria completa, o una vuelta.